Poplival mě kvůli hazardu, ale peníze z něj si bral! Senátor Valenta ostře na adresu muže, který ve Zlíně vyšachoval Soukromníky

Senátor a zlínský zastupitel Ivo Valenta se na svém profilu na serveru ParlamentníListy.cz ostře ohradil proti slovům ředitele zlínského divadla Petra Michálka (STAN). Senátor a slovácký patriot tak reagoval na to, že jej Michálek označil za „krále hazardu“ a ParlamentníListy.cz, které Valenta vlastní, za „stoku“.

Prý z těchto důvodů rovněž Michálek zablokoval vznik koalice, která měla ve Zlíně původně vzniknout ve složení ANO, STAN a Svobodní, Soukromníci, Nezávislí – sdružení pod iniciativu Rozhýbejme Zlín, kterou Valenta osobně podporoval.

Valentou podporované seskupení totiž ve Zlíně výrazně bodovalo (získalo na 65 tisíc hlasů a sám Ivo Valenta byl vykroužkován na přední místa) a na spadnutí byl vznik „těsné koalice“. Po Michálkově vyjádření (Michálek byl ve Zlíně na třetím místě kandidátky STAN) by však této koalici chyběl jeden hlas. Ve Zlíně tak nakonec koalici sestaví hnutí ANO, STAN, KDU-ČSL spolu s Piráty a ODS.

Jak Valenta ve svém příspěvku přiznává, zisk zastupitelského mandátu ve Zlíně nebyl jeho primární motivací. Spíše chtěl dle svých slov pomoci „partě lidí, která měla a stále má chuť i dostatek energie na to, aby rozhýbala Zlín“. „Do komunálních voleb jsem vstoupil jen proto, abych jako senátor a krajský zastupitel pomohl koalici nezávislých osobností a jejich programu, který je podle mne tím nejlepším sumářem klíčových problémů Zlína a návodem, jak je řešit. To, že jsem díky preferenčním hlasům nakonec skončil v zastupitelstvu, mne samozřejmě potěšilo, ale také hodně překvapilo,“ rozepsal se senátor Ivo Valenta.

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jeho úspěch ve volbách však podle Valenty někomu vadil natolik, že se jeho osoba stala „jednoduchým a velmi laciným terčem podpásových osobních útoků“. Jak Valenta přiznává, „za své krátké působení ve veřejné službě“ si „už zvykl na to“, že mu lidé, „kteří jsou pouze v zajetí novinových nadpisů, ale jinak oproštěni od lehce dostupných argumentů, předhazují např. legální podnikání v nejvíce regulovaném a zdaněném odvětví v zemi, tedy loteriích“. Před debatou o loteriích se nicméně Valenta dle svých slov nijak „neskrývá“. „Ba naopak, že otevřeně na toto téma hovořím a předkládám racionální argumenty a často vyzývám k seriózní diskuzi, kterou mohu opřít o 25 let mezinárodních zkušeností,“ svěřil své myšlenky papíru senátor.

Valenta poukazuje na to, že jeho firma, do které se Michálek opřel, legálně podniká ve dvou desítkách zemí světa, dává práci třem tisícovkám lidí a rovněž i odvádí stovky milionů na daních. Michálek svým osobním útokem rovněž „nepoplival“ pouze jeho, „ale také celou partu spolukandidátů, kteří nechtěli sedět doma na gauči, ale snažili se pomoci lepšímu životu ve městě“.

Valenta nicméně ve svém příspěvku zamířil ještě dále a zmiňuje i to, že Michálek, který se „snížil k tomuto osobnímu útoku“ a který tak „plamenně psal o svých morálních zásadách, díky kterým nemůže spolupracovat s nikým, kdo se jen přiblížil k hazardu“, získal od Valentovy společnosti jako ředitel Městského divadla Zlín dar ve výši 400 tisíc korun. Michálek následně podle Valenty sám přiznal, že věděl, že jde o „peníze, které odvádí loterní firmy na veřejně prospěšné účely“.

Anketa Jste hrdí na Českou republiku? Ano 86% Ne 14% hlasovalo: 3567 lidí

„Kdybych si o někom myslel, že je největší gauner pod sluncem, asi bych nikdy nic takového neudělal a už vůbec bych ho následně nežádal o dvojnásobné částky na další divadelní projekty,“ poznamenává Valenta, podle nějž však Michálek zřejmě „zastává jiné principy a dělá jen to, co se mu hodí“.



„Když Valenta rozdává peníze, neostýchá se natáhnout po nich ruce. Ale když ten stejný Valenta chce ve Zlíně se svými spolupracovníky přiložit ruku k dílu a pomáhat rozvoji města, tak si zahraje na ‚generála morálky‘, protože kopnout si do Valenty mu prostě pomůže získat mediální pozornost, potlesk ‚zlínské kavárny‘ i politické body, které by bez této epizody nikdy neměl,“ zlobí se senátor. „Zřejmě se Petr Michálek rozhodl pro eskalaci své politické kariéry a já měl posloužit jako jednoduchý odrazový můstek,“ dodává.

Psali jsme: Vyděračské metody, žalují, udávají a zesměšňují. Senátor Valenta nechává nahlédnout do praktik uskupení Rekonstrukce státu „Zločin na samosprávě. Na zavření do Bohnic,“ říká právnička Hamplová k zákonu, který nutí starosty majetkově se „svlékat donaha“ Do prčic, proč jste to neudělali? Vy mlčte. Sledovali jsme velmi výživnou debatu o zdravotnictví ve Zlíně: S Čunkem, Valentou, Gazdíkem, Gajdůškovou... Senátor Valenta opět bojuje za vinařské cyklostezky. Znovu předkládá zákon o toleranci alkoholu u cyklistů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jok