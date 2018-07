Porušování práv a svobod v Rusku? To si myslí lidé na západě, Rusové to vidí jinak. Milan Syruček předkládá jasná čísla

V západních médiích se podle Syručka objevují desítky statí o tom, jak jsou v Rusku potlačována občanská práva, svoboda a demokracie. Zajímavou úvahu na toto téma otiskly ruské opoziční noviny Nezavisimaja gazeta, které přinesly výsledky ankety Fondu veřejného mínění právě na toto téma.

Ústavní práva à la RF

„Ta objasnila, že ruští občané ve své většině vidí pod těmito pojmy něco zcela jiného, než jak je chápou občané na západ od ruských hranic,“ konstatuje Milan Syruček. „Sociologové se ptali, která ústavní práva občané považují za vůbec ta nejdůležitější. Celkem 78 procent dotázaných na první místo postavilo bezplatnou zdravotní péči, 62 procent právo na bezplatné vzdělání, 53 procent právo na byt a přiměřený nájem. Právo na práci a spravedlivý plat za ni žádá 48 procent dotázaných. Až na pátém místě se u 47 procent objevuje svoboda a nedotknutelnost vlastnictví, především bytu. To a také spravedlivé soudy a svoboda slova jsou požadovány podstatně menší částí obyvatel a svobodu shromažďování požadují pouze dvě procenta dotázaných.“

Když ruští občané hovořili o tom, že se v Rusku špatně dodržují práva a svobody, opět měli na mysli především dostupnost bezplatné lékařské pomoci a vzdělání a podle jejich názoru nespravedlivou odměnu za vykonanou práci. „Pouze v těchto třech kategoriích procento těch, kteří jsou nespokojení, převyšuje počet těch, kteří jsou se současnou situací spokojení. To je výsledek průzkumů, které se opakují už několik let. Pro většinu ruských občanů jejich práva a svobody spočívají především v ekonomických a sociálních jistotách, nikoli v morálních a jiných hodnotách, například ve svobodě slova, shromažďování, v právu podílet se na veřejném a politickém životě,“ komentuje Syruček. Toho je si dobře vědoma i současná moc, která toho využívá k tomu, aby především v předvolebním období naslibovala – a částečně také realizovala – zlepšení těchto sociálních a ekonomických podmínek a tak si zajišťovala stálou volební podporu. Je rozhodně jednodušší něco z toho učinit na účet státního rozpočtu, než měnit podstatu uplatňování své vlády v celé zemi.

Fotogalerie: - Rusko včera, dnes a zítra

Když hovoří novodobý car...

„V podstatě to prokázal i poslední televizní rozhovor Vladimíra Putina, kdy po několik hodin odpovídal na otázky moderátorů a těch posluchačů, kteří své dotazy zaslali nejméně deset dní předem. Podle moderátorů jich přišly dva miliony, většinou se týkaly místních poměrů a to právě v těchto sociálních a ekonomických oblastech. I korupce je spíše ekonomické než politické téma. Na to se rozhodně snáze odpovídá, než na to, aby se občané sami více podíleli na správě své země. Například relativně nejvíce připomínek se soustředilo na zdražování pohonných hmot,“ uvádí nejzářivější příklad Milan Syruček. Ale je levnější benzín nebo nafta opravdu tím hlavním, co člověk potřebuje k plnohodnotnému životu? Rozhodlo se prakticky na místě ve studiu: Prezident se telefonicky spojil s příslušným ministrem a společným rozhodnutím se okamžitě zmrazily jejich ceny, snížila se spotřební daň a lidé u svých televizorů zřejmě zatleskali. A prezident získal na popularitě další body...

autor: Václav Fiala