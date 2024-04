Poškozuje nás, jde o hodnoty. Ministr znovu plivl na Cyrila Svobodu

reklama

Celostátní výbor KDU-ČSL dnes osud Cyrila Svobody na programu neměl. Byla o něm řeč? „Ano, byla o něm řeč. Mluvili jsme o tom, jakým způsobem Cyril Svoboda poškozuje KDU-ČSL. Dlouhodobě se jeho názory neztotožňují s KDU-ČSL. Jeho zahraničněbezpečnostní směřování. A nemůže o něm být řeč jako o nějakém zahraničněnezpečnostním expertovi, pokud dělá to, co dělá. A jakým způsobem se vyjadřuje. Celostátní výbor přijal i usnesení, kde odsuzuje jeho činy,“ sdělil Hladík, že usnesení bylo přijato jednohlasně.

„A co bude teď? Můj osobní názor je jednoznačný. Je používán jako člověk, který obhajuje zahraničněbezpečnostní politiku, která je blízko Rusku. Jednoznačně dlouhodobě svými názory, postoji není vnitřně křesťanským demokratem, tudíž poškozuje lidovou stranu. To je hodnotová věc, to je principiální záležitost. A ze svého názoru neustoupím a budu na něm trvat dál. Širší vedení dneska ale jasně řeklo, že tento názor je naprosto stejný, ale že se nechce řadovým členem Cyrilem Svobodou dál zabývat. Vyzvali jsme ho k tomu, aby fakticky opustil stranu sám,“ podotkl Hladík. To v minulosti Svoboda odmítl.

Řeč byla i o podzimním sjezdu a volbě předsedy lidovců. „Na říjnovém sjezdu nebudu kandidovat na předsedu strany, pokud bude obhajovat svůj post současný předseda Marian Jurečka. Jsem v tom konzistentní,“ sdělil Hladík. Klesající preference strany nejsou podle jeho slov o předsedovi. „Je o tom, abychom vytvořili silný tým s jasnou vizí, který bude táhnout za jednu stranu provazu a který hodnoty a principy křesťanské demokracie dokáže prezentovat moderním způsobem. Který dokáže lidem ukázat, proč tady lidová strana je. Že jsme stabilní stranou. Stranou středovou. Stranou, která dokáže vyvažovat ty extrémy takového socialistického pojetí, že si všichni zaslouží to samé, a nejlépe aby měli stejný plat a žili ve stejných podmínkách. A toho pravicového spektra, které je tady pro podnikatele. Ne, my jsme tady pro lidi. A takovouhle lidovou stranu já chci. A je mi úplně jedno, z jaké pozice toto budu prosazovat,“ dodal Hladík.

Včera se na Pražském hradě uskutečnila schůzka ohledně důchodové reformy. Pražský hrad dnes zveřejnil záznam z tohoto jednání, a nepřímo tak obvinil zástupce hnutí ANO, že si tak trochu vymýšlejí ohledně toho, co na té schůzce zaznělo nebo nezaznělo.

„Když někdo lže, tak potom kope, když ho někdo ze lži usvědčí. Já myslím, že ten záznam z toho jednání, který podle mých informací byl zveřejněn podle žádosti novinářů podle zákona o svobodném přístupu k informacím, to je běžná záležitost,“ podotkl Hladík, že s tím nevidí žádný problém. „Připadá mi to jako v nějakém loutkovém světě. Zástupci hnutí ANO, dva místopředsedové jsou nějací kašpárci, nebo já nevím co? Tak jdu na to politické jednání a mám odpovědnost. Buď jednám o důchodech pro dnešní padesátníky a čtyřicátníky, o tom, jak důstojné důchody budou mít, jak bude nastavený ten systém, aby to dávalo smysl. Protože ta reforma se vůbec netýká současných seniorů,“ dodal Hladík.

„Jsem velmi rád, že pan prezident u těch stěžejních témat, což důchodová reforma je, že hledá ten průřez a kompromis přes celé politické spektrum. Ale zároveň úplně normálně lidsky, a vemte si to každý z nás – když vy sedíte na nějakém jednání, je tam 15 lidí, všichni s něčím souhlasí, pak jdete na tiskovku, zase s tím všichni souhlasí a pak se šéf, majitel hnutí vrátí někde z Baleár, ani ten čas, aby šel na jednání s prezidentem republiky si neudělal, a ten řekne: To jste udělali špatně. Nic neplatí, odvolávám, co jsem odvolal..." rozhovořil se Hladík zeširoka.

Dnešní jednání vlády se pak také týkalo výnosů z emisních povolenek, kdy se povedlo schválit, že výnosy budou v příštím roce ještě příjmem státního rozpočtu, od roku 2026 bude hlavním příjemcem Státní fond životního prostředí, menší část příjmů si rozdělí také Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí. Není to pro Hladíka málo? „Ten výsledek je velmi dobrý, já jsem za tu dohodu rád. Je to přesně to, co jsem od začátku chtěl. Zajistit jednoznačnou stabilitu toho, aby všechny ty výnosy z emisních povolenek mohly být použity na modernizaci českého průmyslu,“ podotkl Hladík.

Závěrem pak byla také řeč o tom, zda mají být solární panely do budoucna i na střechách historických budov – a zda mají být zateplené i historické budovy v historických centrech měst. „Určitě nemají být panely na historických budovách tam, kde jsou vidět. V žádném případě ne na náměstích, v žádném případě ne na kostelích. Nemají být zateplené. Ale musí se i u historických budov nebo památkově chráněných budov přemýšlet nad tím, aby z toho nebyl skanzen, aby tam lidé mohli žít, aby tam mohli bydlet, aby si mohli renovovat,“ řekl Hladík.

