Poslanci schválili zmrazení platů politikům. Na tahu je Senát

Dolní komora v úterý schválila zmrazení platů politiků do roku 2026, jak navrhoval předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Pro návrh zvedla ruce většina přítomných zákonodárců, zdržel se pouze lidovec Stanislav Juránek. Novela nyní zamíří k posouzení do Senátu, v případě, že jím bude schválena, dostane ji na stůl hlava státu, píší Novinky.

Návrh senátoři posoudí až po konci volebního období Sněmovny. Pokud by ho vrátili k novému projednání, už by o novele neměl kdo rozhodnout a odměny ústavních činitelů by od ledna vzrostly zhruba o šest procent.

Původní zdroj ZDE.

Podle Babiše by bylo skandální, pokud by se platy poslanců zvýšily. „To by bylo skandální. Za zvýšení našich platů bych se musel stydět, když žijeme z peněz daňových poplatníků,“ řekl plénu premiér Babiš. Základní měsíční plat poslance a senátora by tak měl v příštím roce zůstat na úrovni 90 800 korun, kde byl i loni.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) nešetřila kritikou, podle ní jde o předvolební tah. „Hnutí ANO to dělá před volbami,“ konstatovala Maláčová s tím, že zmrazení platů navrhovala mnohem dříve, ale ve Sněmovně nebyla vůle se jím zabývat.

„Nemohu si odpustit to, že je to potěmkinovský návrh. Pan premiér svým návrhem na zrušení superhrubé mzdy zvýšil politikům platy a pak se tady tři dny před volbami prsí, jak to politikům nandá, když to zmrazí,“ opřel se do premiéra na plénu také pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

