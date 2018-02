Poslancům by se nemělo tolik přidávat. Babišův návrh má podporu u SPD i Pirátů

Záměr jednobarevné vlády Andreje Babiše (ANO) v demisi na zpomalení růstu platů vrcholných politiků by mohl mít ve Sněmovně šanci na schválení. Zbrzdění navyšování platů nachází podporu například u Pirátů a u hnutí Svoboda a přímá demokracie. Hlasy jejich poslanců by spolu s hlasy poslanců ANO k přijetí normy v dolní parlamentní komoře stačily. Jakub Michálek dal za Piráty najevo, že jsou ochotni tuto snahu podpořit.

Další strany vyjadřují ochotu k debatě. Naopak například místopředseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) a předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek pokládají záměr za populistický, vyplynulo z ankety ČTK.

Pro výpočet platů politiků je zásadní platová základna, od níž se odvíjejí. Pro letošní rok se základna počítala jako 2,5násobek průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře, přičemž tento koeficient od roku 2015 postupně narůstal. Předtím byly platy politiků zmrazeny a nezvyšovaly se. Příští rok a v následujících letech by měl být koeficient podle platného zákona 2,75. Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní dalo do připomínkového řízení návrh, aby do budoucna zůstal na letošních 2,5.

„Postupné zvyšování násobku pro výpočet platové základny v posledních letech spolu s růstem výše průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře zapříčinily dramatický nárůst výše platové základny představitelů státní moci, a to zejména v porovnání s ostatními skupinami osob odměňovanými z veřejných rozpočtů,“ stojí v důvodové zprávě. Zvýšení platů politiků mezi letoškem a příštím rokem by bylo za současného stavu podle zdůvodnění „bezprecedentní skokové“ a nebylo by možné je „považovat za přiměřené“.

„Návrh je evidentně populistický,“ prohlásil Kubera. V Senátu pro něj hlasovat nebude. Kubera ale soudí, že zákonodárci předlohu, pokud ji vláda předloží, schválí. Budou se podle něho bát ji nepodpořit.

Předseda SPD Tomio Okamura připomněl, že už v minulém volebním období neúspěšně navrhoval další zmrazení platů politiků i soudců. „Podporujeme všechny návrhy, které jsou proti zvyšování platů politiků. I tento návrh podpoříme“" řekl. Šéf pirátských poslanců Jakub Michálek už dřív uvedl, že Piráti s překotným zvyšováním platů poslanců a ministrů nesouhlasí. „Proto Piráti podpoří zpomalení růstu platů ústavních činitelů a zejména se zaměří na to, aby byl růst provázán se soukromým sektorem a nebyl tolik závislý na růstu platů státních zaměstnanců,“ sdělil.

„Nebráním se diskusi o úpravách, ale musí z ní vyjít řešení, které neskončí jako v minulosti žalobami u Ústavního soudu,“ napsal v textové zprávě nový předseda ČSSD a místopředseda Sněmovny Jan Hamáček. Právě on předložil v roce 2014 z pozice předsedy Sněmovny pozměňovací návrh pro postupné rozmrazování platů vrcholných politiků, který zákonodárci schválili. „Cílem mého pozměňovacího návrhu bylo vyřešit otázku platů ústavních činitelů jednou provždy nastavením jasných pravidel,“ připomněl. Pokud by tehdy zákonodárci žádnou úpravu nepřijaly, platy by se zvýšily skokově o 26 procent.

Kalousek podotkl, že to byl on, kdo v době ekonomické krize z pozice ministra financí prosadil zmrazení platů politiků a zdanění jejich náhrad. „V té době to mělo své opodstatnění. V této době prudkého růstu ekonomiky a navyšování platů ve státní sféře to žádné opodstatnění nemá a vidím v tom pouze populismus,“ uvedl.

Ministerstvo práce a sociálních věcí nevyčíslilo, kolik by stát zvažovanou změnou ušetřil. Není totiž ještě známa průměrná mzda v nepodnikatelské sféře za minulý rok, z níž by se platová základna pro příští rok vypočítávala. Podotklo ale, že stát by uspořil také na víceúčelových paušálních náhradách politiků, jež se od platové základny rovněž odvíjejí.

Přehled hrubých měsíčních platů vybraných ústavních činitelů v Kč:

Funkcionář Plat 2011-2014 Plat 2015 Plat 2016 Plat 2017 Plat 2018 Prezident 186.300 204.600 219.000 236.700 252.800 Předseda parlamentní komory a premiér 150.100 164.800 176.400 190.700 203.600 Místopředseda vlády 128.900 141.500 151.500 163.700 174.800 Místopředseda parlamentní komory a ministr 106.600 117.100 125.300 135.500 144.700 Předseda parlamentního výboru, komise a delegace 78.700 86.400 92.500 100.000 106.700 Poslanec a senátor 55.900 61.400 65.700 71.000 75.900

Zdroj: Zákon č. 236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu v platném znění, Sdělení MPSV o vyhlášení platové základny; výpočet ČTK.

