Poslanec Ondráček natvrdo: Páni presstituti! Úder nejen na ČT

Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček má za to, že politika je umění a pokud se do ní někdo pustí, musí počítat s tím, že je to svého druhu umění, které vyžaduje jisté dovednosti. Především vyžaduje umět mluvit, správně volit slova. A občas je prý lepší i mlčet. Pokud jde o ministra zdravotnictví za hnutí ANO, ten někdy mlčet nemůže a Ondráček má za to, že to podle toho také vypadá.

„Víte, pan ministr zdravotnictví je blekota, který rychleji mluví než myslí. V ‚civilu‘ by to asi bylo každému jedno, ale v politice se každá věta, každé slovíčko převrací tam a zpět a někdy je z toho mediální výstup, který možná ani neodpovídá původní myšlence autora. Politika je umění a proto ji nemůže dělat každý Jouda, kterého vytáhnete před volbami z klobouku. Věřte, každá politická strana má svého Joudu. Jen ne každý je však vidět. Tím však nechci zpochybňovat odborné znalosti kohokoli. Jedno přísloví říká: mlčeti zlato. To je však u ministra jen těžko realizovatelné. Přeji klidný, i když asi dost větrný víkend,“ napsal jednomu ze čtenářů serveru ParlamentníListy.cz, který chtěl vědět, co si Ondráček o ministrovi myslí.

K otázce ho přivedly úvahy o očkování české populace proti nemoci covid-19.

Podle biochemika Jana Konvalinky z Univerzity Karlovy ale bude stát za to nechat se očkovat řádně otestovanou vakcínou, protože to je jedna z mála cest, jak se v časech epidemie chovat.

Poté se zamyslel nad budoucností komunistické strany. Komunisté jsou podle Ondráčka stále velmi aktivní a to v Poslanecké sněmovně i na sociálních sítích, ale média prý o práci komunistů záměrně mlčí, aby je poškodila.

„KSČM a její poslanci jsou stále aktivní, ale média (včetně těch, která musíme platit formou koncesionářských poplatků) přešla po období očerňování a negativních zpráv o všem, co mělo souvislost s KSČM, k nové metodě, a to hradbě mlčení. Prostě zjistili, že i negativní reklama se neujala, protože i ta je pořád reklamou, a tak páni presstituti přešli na metodu o kom se nemluví, ten jako kdyby nebyl. Je tedy potřeba více sledovat sociální sítě KSČM i jednotlivých poslanců a hlavně, a to je to nejdůležitější, sdílet a rozesílat mezi lidi. Děkuji za to,“ napsal Ondráček.

