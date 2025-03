Poslanec STAN a jeho obchody s Českou televizí. A teď zvedl ruku pro vyšší poplatky

Poslanec Jan Lacina, místopředseda hnutí STAN, provozuje spolu s Michalem Prokopem kavárnu v druhém patře Nové scény Národního divadla v Praze. Podle Laciny nejde o střet zájmů, dokonce hovoří o „staré písničce“. „Já provozuji kavárnu na Nové scéně Národního divadla, když je tam festival Zlatá Praha a Nová scéna zavře pro potřeby Zlaté Prahy, Česká televize si objedná nějaký catering, my mu ho dodáme, Česká televize zaplatí, nikdo nikomu nic nedluží. Podle mě je to argument úplně mimo,“ řekl Lacina pro CNN Prima NEWS.

Smlouvy týkající se organizace akcí a cateringu v kavárně Nona lze dohledat na serveru Hlídač státu, přesahují milion korun.

Ačkoliv politik Lacina střet zájmů nevnímá, advokát Jan Černý má jiný názor. „Musím říct jako právník, že tam střet zájmů vidím. Politici by se takto chovat neměli, staví je to do špatného světla jako celou stranu. Nebylo by od věci, aby se politici shodli na nějakých pravidlech, která by mohla být ještě konkrétnější než zákon,“ uvedl Černý.

Nespokojená je také opozice. „Poté, co se to schválilo, mi začaly chodit zprávy o kavárně a cateringu. To jsem v detailu vůbec nevěděl. Minimálně měl pan kolega nahlásit střet zájmů, protože dřív nebo později by se na to stejně přišlo,“ nechal se slyšet poslanec Patrik Nacher (ANO).

„STAN je takové obchodní ‚eseróčko‘ a já si myslím, že to je špatně. Doufám, že se po volbách změní vláda a všechny tyhle věci změníme,“ přidal se poslanec Radim Fiala (SPD).

Smlouvy s ČT uzavírá i Obecní dům a Lacina je místopředsedou představenstva

Poslanec Martin Kolovratník (ANO) se podivuje tomu, že Lacina byl podle něj ve Sněmovně zpravodajem novely, která České televizi přihrála více peněz z kapes lidí.

Místopředseda Pirátů Michal Bláha spatřuje problém také v tom, že Lacina je místopředsedou představenstva Obecního domu, který rovněž uzavírá smlouvy s Českou televizí. „Zde se domnívám, že by to mělo být minimálně v zápise, že je v konfliktu zájmů. Pokud to tají, tak zvedá otázku, zda ty konflikty zájmu nemá i v jiných věcech,“ řekl Bláha.

Sněmovnou schválená novela zvyšuje koncesionářské poplatky za rozhlas a televizi měsíčně dohromady o 25 korun. O patnáct korun více lidé připlatí za televizi, místo dosavadních 135 korun budou odvádět 150. Rozhlas stál dosud 45 korun, tato částka se zvýší na 55 korun. Nově budou poplatek odvádět i domácnosti, které nemají televizní nebo rozhlasový přijímač, ale vlastní jakékoli zařízení umožňující obsah veřejnoprávních médií sledovat přes internet, tedy mobilní telefon, tablet, stolní počítač či notebook.

