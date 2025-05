Poslanec STAN spustil o Okamurově močovém měchýři

Ve studiu pořadu 360° na CNN Prima NEWS se strhla slovní bitva kvůli rozhodnutí Poslanecké sněmovny, která předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru v únoru vydala k trestnímu stíhání. Důvodem byl kontroverzní plakát. „Vládní moc neuvěřitelně spěchá, aby mohla obžalovat SPD kvůli pravdivému plakátu o migraci,“ řekl opoziční politik Okamura. Cílem podle něj je pozastavit SPD činnost, aby nemohla kandidovat ve volbách.

Okamura: Vracíte zpátky praktiky StB

„Tuhle fabulaci slyším úplně poprvé. Myslím, že se s ní teď budeme setkávat často,“ namítl poslanec Petr Letocha (STAN). „Policie koná bez ohledu na to, jestli jste politik, nebo ne, a je to dobře. Policie by měla konat vždy. Trochu mě na vás zamrzelo, pane Okamuro, že jako jediný politik v tomto funkčním období, když přišla Poslanecké sněmovně žádost o vydání k trestnímu stíhání, tak jste sám nepožádal Sněmovnu, aby vás vydala. I z toho důvodu, že tak máte možnost obhájit se, očistit se,“ obrátil se na opozičního politika.

Petr Letocha STAN



„Tuto argumentaci už jsem slyšel několikrát. Děláte to, abyste pak mohli říct, že to Okamura vlastně chtěl, abyste se vyvinili. Ale my vám na tuhle přiblblou šarádu neskočíme. Jste opravdu k smíchu a vaše vláda letos už končí,“ odpověděl mu Okamura. Trestní stíhání je podle něj politicky motivované. „Vaše koalice se domluvila, že trestní oznámení za ten plakát podá na SPD váš exponent Jiří Pospíšil, protože on má kontakty na státní zástupce. A potom jste to měli nachystané tak, že mě v Poslanecké sněmovně vydáte,“ řekl předseda opoziční SPD. Vládní koalice podle něj chce kriminalizovat politické oponenty za jejich názor a zmanipulovat volby. „Vracíte zpátky praktiky StB z 50. let. Na základě vašeho trestního oznámení mi hrozí tři roky vězení. Této vaší estébácké zvůli se budeme bránit,“ řekl Okamura.

„Jediný, kdo za to může, je ten ve vaší straně, koho ten plakát napadl,“ namítl Letocha. A označil za kontroverzní plakát, kvůli kterému Poslanecká sněmovna Okamuru v únoru vydala k trestnímu stíhání.

„Ten plakát je pravdivý,“ trval si na svém Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

„Byl to váš kalkul. Vy žádná jiná volební témata nemáte,“ oponoval mu Letocha. „Vy za sebou máte již několik let ten stejný volební program, ať už jste byl v jiném uskupení, nebo v SPD. A je zkrátka třeba si přiznat, že se vám od té doby nic nepodařilo schválit,“ rýpl si do Okamury. Jediné, co se Okamurovi prý povedlo, bylo zadržet na deset hodin u řečnického pultíku v Poslanecké sněmovně moč. Narážel tak na Okamurovu schopnost dlouho mluvit bez přestávky. „Ale Poslanecká sněmovna není cirkus,“ řekl Letocha.

Okamura pak připomněl, že podle aktuálního průzkumu více než polovina obyvatel nevěří tomu, že volby budou férové. „Je otázka, co si představit pod tím, co je férové, když tady pan Okamura říká neuvěřitelné lži, konspirační teorie, bláznivé věci, obviňuje nás z toho, že chceme zmanipulovat volby. To jsou neuvěřitelné věci, které psychicky zdravý člověk nemůže vypustit z úst, nebo za ně musí nést zodpovědnost. Tady ale pan Okamura může říkat nesmysly. Pořad skončí a on totéž sem přijde říkat zase zítra. Je neuvěřitelné, že veřejný prostor zvládne takovou snůšku nesmyslů. To ani nemá cenu na ně reagovat,“ odpověděl Jan Skopeček (ODS), místopředseda Poslanecké sněmovny. Představa, že by se kdokoliv z vlády snažil vyloučit opozici z voleb, je podle něj absurdní.

Babiš udělal chybu, že šel do politiky

Místopředseda ANO Karel Havlíček se pak vrátil ke kauze Čapí hnízdo. Řekl, že Andrej Babiš udělal tu chybu, že jako člověk, který férově podnikal, šel do politiky. „Vzal si dotaci. Šel do politiky. I když se dvakrát prokáže, že to zřejmě bylo v pořádku, tak řekneme – ale morálně to v pořádku nebylo. Tak kde to jsme?“ podivoval se Havlíček. Na podnikání podle svých slov neshledává nic špatného a Čapí hnízdo označil za projekt Babišových potomků. „Je to jako za normalizace,“ soudí politik.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA ANO 2011



„Mně nevadí, že je Babiš miliardář,“ namítl Skopeček. „Mně vadí, že Agrofert čerpá dotace ve chvíli, kdy ty dotace jsou určené pro malé a střední firmy a Agrofert na ně nemá nárok. Já nikdy nikomu peníze nezávidím. Neříkám nic o morálce, jestli je to trestné, nebo ne. Říkám, že byl-li vypsán program pro malé a střední podnikatele, tak autoři pravděpodobně chtěli, aby to čerpali malí a střední podnikatelé, ne velké firmy. Program byl pro malé a střední podnikatele, aby se rozvíjeli, aby třeba jednou dospěli k tomu, že budou tak velcí jako Andrej Babiš,“ mínil Skopeček a dodal, že by mu to vadilo u jakéhokoliv velkého podnikatele.

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D. ODS



„Pak se tedy bavíme o tom, jak byl koncipován ten program,“ namítl Havlíček.

„Mělo by nás to vést k tomu, jak dotační systém vypadá, jak jsou dotace psány, konstruovány. Jestli velký podnikatel mohl čerpat peníze určené pro malé a střední firmy, tak říkám, že ten program byl špatně napsaný,“ zrekapituloval Skopeček.

„Takhle to bylo v celé Evropě. Lidi si dělali malé a střední firmy, i když někde měli něco jiného. Protože to právě měli pro své děti. Pokud někdo splnil podmínky, nebylo to zakázané, bylo to v právním rámci, proč by to ten člověk nemohl udělat?“ ptal se Havlíček. „Nota bene když ani netušil, že do té politiky půjde. Dnes není jednoduché dostat lidi do politiky, dostat tam úspěšné lidi, z byznysu, kteří něčeho dosáhli. A tohle je přesně to, že říkají: tam já nevlezu. Já jsem taky před dvaceti lety něco čerpal,“ dodal místopředseda ANO.

