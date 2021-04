Poslanec Volný se vyjádřil k napětí na Ukrajině. Okamžitě dorazil Peszynski a spousta sprostých slov

reklama

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov manévry vysvětluje tím, že jde o ochranu ruských hranic, jelikož je podle jeho mínění blízko nich zvýšená aktivita sil NATO. „Po obvodu ruských hranic je pozorována zvýšená aktivita ozbrojených sil NATO, dalších organizací i jednotlivých zemí. To všechno nás nutí být ve střehu,“ tvrdí. Pohrozil, že pokud dojde k „pokusu začít na válkou zničeném východě Ukrajiny další vojenský konflikt“, mohlo by vše skončit zničením Ukrajiny.



Do konfliktu na východě Ukrajiny dle jeho tvrzení ruští vojáci nezasahují. „Pokud jde o ozbrojený konflikt na území Ukrajiny, tak ruská vojska se ho nikdy neúčastnila a neúčastní,“ tvrdí Peskov. Stejné fráze Rusko tvrdilo i v případě neoznačených jednotek na Krymu, který je jím nyní okupován. Naopak Ukrajina udává, že je na jejím okupovaném území až 28 tisíc vojáků pod velením Ruska.

Big military convoy near Vorontsovka, Krasnodar Krai on Azov Sea

Kid in the car asking dad "So, there will be a war again?"https://t.co/42BPzoiTAe pic.twitter.com/CEWWqQnK6f via @herooftheday10 #Ukraine — Liveuamap (@Liveuamap) March 31, 2021

K zvětšujícímu se napětí a k masivním přesunům ruských jednotek k Ukrajině se vyjádřil i poslanec Lubomír Volný, obavy před invazí Ruska na Ukrajinu však nesdílí. „Skvělé, Rusko přesouvá velké posily na ukrajinské hranice, tzn., že fašistická Ukrajina nenapadne svobodný Donbas,“ napsal poslanec na svůj twitterový účet k záběrům ruských tanků přesouvajících se po železnici k ukrajinské hranici.

Skvělé, Rusko přesouvá velké posily na ukrajinské hranice, tzn. že fašistická Ukrajina nenapadne svobodný Donbas. https://t.co/chU8e7qXmV — Lubomír Volný - VOLNÝ blok (@lubomir_volny) April 2, 2021

Jeho příspěvek následně sklidil nemálo kritických reakcí. „Když umřeš, tak o tom nevíš, ale pro okolí je to těžké. To samé platí, když jsi debil,“ okomentoval jeden z uživatelů, co si o Volném myslí.

Když umřeš, tak o tom nevíš, ale pro okolí je to těžké. To samé platí, když jsi debil. https://t.co/QXI9lsofeM — Čaroděj druhé kategorie (@Velky_Gadzo) April 2, 2021

„Ani dnes nám neopomenul Lubík připomenout, co je za zmrda. Možná už mu začalo řechtat z těch léků pro šemíky,“ zaznělo v dalším příspěvku. Komentující v něm naráží i na Volného podporu léku ivermektin, který se též používá jako antiparazitikum i pro léčbu koní.

Ani dnes nám neopomenul Lubík připomenout co je za zmrda.



Možná už mu začalo řechtat z těch léků pro šemíky. https://t.co/JDC2RA9YbU — Tadeáš Menšík (@MensikTadeas) April 2, 2021

Prounijní aktivista Tomasz Peszynski pak v souvislosti s Volným připomenul bývalého senátora Jiřího Vyvadila, jenž se roku 2014 Ruska zastával ohledně jeho okupace Krymu. Prý „má zdatného nástupce“.

Pamatujete na Vyvadila? Má zdatného nástupce.. https://t.co/kxQCid3lPz — Tomasz Peszyński (@PeszynskiTomasz) April 2, 2021

A došlo i na přirovnání Volného k schvalovačům okupace Sudet. „Skvělé, Hitler přesouvá velké posily k československé hranici, tzn., že fašistické Československo nenapadne svobodné Sudety,“ parafrázovala Volného příspěvek komentátorka Pavla Palaščáková.

Skvělé, Hitler přesouvá velké posily k československé hranici, tzn. že fašistické Československo nenapadne svobodné Sudety. https://t.co/j4pMZCGyqg — Pavla Palaščáková (@PavlaPalas) April 2, 2021

Napětí na východě Ukrajiny eskaluje už od února a monitorovací mise OBSE upozorňuje, že ruské síly v oblasti v poslední době porušily příměří stanovené v Minských dohodách hned několikrát.

