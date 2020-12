Poslankyně ANO si vyšlápla proti České televizi. A přivolala bouři

reklama

„Rada ČT po nás chce evidenci stížností. Škoda že po nás nevyžaduje i počty pochval. Na @MarekWollner, @NoraFridrichova, @vaclavmoravec, @JakubZelezny jich totiž jen za poslední týden máme desítky. Vážíme si podpory,“ napsala ve svém tweetu veřejnoprávní televize.

Nový předseda Rady ČT Pavel Matocha před časem uvedl, že za několik měsíců působení v radě má docela dobrý přehled o tom, co kritikům České televize nejvíc vadí. „Na tom je vidět, že to je vlastně pár pořadů a novinářů nebo kvazi novinářů v ČT, kteří tam vystupují a v očích významné části české populace tu televizi vlastně poškozují. Teď tady nebudu říkat z hlavy vymyšlená čísla, ale určitě nadpoloviční většina všech stížností, které nám na některé pořady České televize chodí, se bude týkat čtyř osobností nebo redaktorů České televize. To je Wollner, Fridrichová, Moravec a Železný,“ uvedl Matocha.

Podle poslankyně Kořanové by se tedy koncesionáři měli spíše ptát, proč Česká televize „okopává na svém oficiálním účtu kotníky své radě“, řádně zvolené Poslaneckou sněmovnou. „Gratulujeme jmenovaným k desítkám podpůrných dopisů, dozvíme se i o tom, kolik na nich přišlo stížností?“ rýpla si.

Koncesionáři by se měli ptát, proč Česká televize okopává na svém oficiálním účtu kotníky své Radě, řádně zvolené Poslaneckou sněmovnou. Gratulujeme jmenovaným k desítkám podpůrných dopisů, dozvíme se i o tom, kolik na nich přišlo stížností? https://t.co/tEPm55Cdo4 — Barbora Kořanová (@koranova_b) December 22, 2020

„Rada České televize nemá chodit na Kavčí hory na kávu, přišla Českou televizi dozorovat, je přirozené, že se managementu České televize ptá, je to její zákonné právo a povinnost,“ připomněla poslankyně.

Někteří komentující se do Kořanové vzápětí ostře pustili. „Jak může v čele rady sedět člověk, který sám porušuje zákon, paní Kořanová? Copak novinář může psát reklamu na produkty ve svých firmách jako články do novin, které patří Andreji Babišovi? Co je závadného na tom, že se to televizi nelíbí?“ tázal se Petr Skála.

„Vy mluvíte za koncesionáře ČT. Jste vůbec ještě normální? Vy máte tu drzost říkat jim, na co se mohou ptát a na co ne? Vy říkáte zmanipulované volbě řádná?“ rozčílil se diskutér Pavel Haraším.

Mnohými byla označována přisluhovačku estébáka. „Proč vůbec něco píšete? Vždyť jste z ANO! Chápete, jak je to absurdní? Vy nemáte morální právo říkat nikomu vůbec nic. Vy, přisluhovači estébáka a morální burani, vy píšete jednu černou kapitolu téhle země za druhou. A tak na vás bude pamatováno,“ konstatoval Nóbl voják.

„To není její rada, ty myslitelko, to je vaše rada Agrofertu, z většiny dosazená estébácká soldateska, která má jediný úkol. Udržet u moci toho kripla Bureše. A je ti úplně jedno, že i za cenu zničení všeho, co ještě za něco stojí, co má nějakou hodnotu pro obecný lid,“ neudržel své emoce na uzdě přispěvatel do diskuse Aleš.

Mezi vlnou kritiky se objevila i slova podpory. „Nic si z těch debilů v threadu nedělejte.. oni čekají, že z Dvořákova stolu něco spadne i do jejich kapsy, ale nespadne. A procesy demokracie, jako jsou volby nebo kontrolní činnost, to je zcela nad jejich chápání, když je to v rozporu s jejich správně vykvašeným názorem,“ napsal uživatel vystupující jako Našinec Chrysostmos.

