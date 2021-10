Poslední řežba v Rozhlasu: Pirát a šílenec, hřímal Babiš. I SPD má víc než ODS, smál se Hamáček Fialovi. A největší výbuch přišel s Okamurou...

Je to tady. Ve 14 hodin odpoledne skončila poslední předvolební debata a otevřely se volební místnosti. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš se ve vysílání pořádně rozčílil. Nad slovy předsedy ODS Petra Fialy. Ale Fiala Babišovi po chvíli ránu vrátil. Na Jana Hamáčka vytáhl lithium. Babiš po chvíli udeřil i na koalici Pirátů a STAN, konkrétně na experta této koalice pro oblast zdravotnictví Ondřeje Dostála. „To je šílenec!“ V rozhlasovém studiu to vřelo.

Veřejnoprávní rozhlas v pátek po poledni odstartoval poslední volební debatu. Střetli se v ní Andrej Babiš (ANO), Petr Fiala (SPOLU), Vít Rakušan (STAN), Tomio Okamura (SPD), Vojtěch Filip (KSČM), Jan Hamáček (ČSSD), Robert Šlachta (Přísaha) a Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolóra).

„Předvolební kampaň končí. Jaká podle vás byla?“ zeptal se hned na úvod moderátor debaty Jan Pokorný.

„Ta zpětná reakce od lidí byla více než příznivá. Kdybych měla obecně hodnotit kampaň jako takovou, tak tam byly různé podpásovky. Ale já se o to příliš nestarám. Mě zajímá náš úspěch,“ odpověděla Zuzana Majerová Zahradníková.

Šlachta si také stěžoval na podpásovky.

Zato Jan Hamáček si pochvaloval, že vůči ČSSD byla kampaň korektní.

„Mě velmi překvapila, jak ta kampaň byla korektní. Když to srovnám s tím před čtyřmi lety a kauzou lithium, kdy to vypadalo, že ho ukradla ČSSD a má ho ukryté v Lidovém domě. Nic takového se teď neobjevilo,“ ocenil Hamáček.

Z úst Vojtěcha Filipa zaznělo, že vůči komunistům kampaň nikdy není, ale prý jsou zvyklí.

Rakušan konstatoval, že se o Pirátech se Starosty hodně lhalo.

„O nás se každopádně hodně lhalo, ale já už bych se k tomu nechtěl vracet. My se díváme hlavně do budoucnosti. Že už musíme otočit list,“ uvedl Rakušan.

Když se dostal ke slovu Fiala, konstatoval, že koalice SPOLU představuje šanci na změnu a kampaň jako celek z tohoto pohledu vnímal jako velice povzbuzující.

„Já myslím, že ta situace je jasná. Máme tady pětiblok. A mě fascinuje, že pan Fiala říká, že je tu šance na změnu, když tu ODS vládla do roku 2013. A pokud jde o to lithium, tak o to jsme měli přijít. Byla tam australská firma. My jsme slíbili, že ho vrátíme do českých rukou a to jsme splnili,“ zdůraznil Babiš.

Jan Pokorný poté otevřel téma bydlení. Všichni politici se shodli, že je třeba tuto problematiku řešit, ale každý by to řešil trochu jinak. Buď státní výstavbou bytů, nebo skrze družstevní bydlení, nebo v případě Zuzany Majerové Zahradníkové ve spojitosti se snížením daní, aby lidem zůstalo v peněženkách více peněz a měli za co bydlet.

Babiš podotkl, že výstavbu domů či bytů mohou podpořit i soukromé firmy, které mohou svým zaměstnancům nabídnout, že jim pomohou se získáním bydlení, např. s výstavbou domků. „Tak to dělal Baťa,“ argumentoval Andrej Babiš.

Podle Šlachty je třeba zakleknout na developery, kteří ženou ceny bytů nahoru.

„Je potřeba, aby to stavěli ti, kteří to nemají primárně pro zisk. Developeři to mají primárně pro zisk, zatímco obce nikoli,“ zdůrazňoval ve vysílání Filip.

Hlavou kroutil i nad tím, jak rychle zdražuje výstavba nových domů a bytů. Zdražují tak rychle, že si člověk v jednu chvíli uzavře hypotéku, ale za krátký čas si ji musí v bance navýšit, protože mu na jeho projekt nestačí. „To je otřesný, co tady předvádějí dosavadní vlády,“ rozčílil se Okamura.

Rakušan nabídl další cestu, úvěry poskytované rozvojovou bankou, u níž bude možné nastavit si splátky na 35 let s přijatelnými úroky.

Fiala popsal, co je z jeho pohledu třeba udělat.

„To bydlení je samozřejmě obrovský problém. Hlavně mladí lidé vůbec nemají perspektivu, že se dočkají bydlení, a to je potřeba změnit. Ta cesta k tomu je taková, že je třeba změnit stavební zákon. Je potřeba stavět 40 tisíc bytů ročně, jak to bylo v minulém desetiletí. K tomu je potřeba změnit stavební zákon. Ten stavební zákon je špatný. Nový centrální stavební zákon a tisíce úředníků. Ti nepostaví ty byty. Také je potřeba rozvázat obcím ruce. Je třeba, aby se dostaly k nevyužitým pozemkům státu, aby mohly stavět na tzv. brownfieldech, ale také by měly spolupracovat se soukromými investory,“ pravil Fiala.

Z úst předsedy ČSSD Jana Hamáčka zaznělo, že věci, o kterých mluvil Tomio Okamura, Petr Fiala, či Vít Rakušan, jsou obsaženy v návrzích ČSSD a stačí je schválit.

„Ono není třeba nic vymýšlet. Stačí se podívat do Vídně,“ doporučil Robert Šlachta.

Moderátor Jan Pokorný poté přehodil výhybku k očkování proti nemoci covid-19.

Babiš připomněl, že i ve veřejnoprávním rozhlase běží kampaň. Poté si stěžoval, jací experti se objevují v médiích, kteří komentují covidovou pandemii. Poukázal na to, že francouzská veřejná televize přistupuje ke krizi jinak než ta česká. „Nezve žádné magory jako jsou Pekové a Flegrové,“ rýpl si do Soni Pekové a Jaroslava Flegra.

„Prosím, udržme tu debatu v mezích slušnosti,“ žádal Pokorný.

V tu chvíli vyrazil Fiala do útoku.

„Pan premiér tady obviňuje kdekoho, ale ta vina jde za vládou. Bohužel těch 30 tisíc mrtvých, to je něco nesmírně smutného. Nesete za to odpovědnost jako vláda a pojďme hledat cestu, jak z toho ven. Vláda slibovala, že udělá očkovací kampaň už na začátku roku, ale neudělala nic a mezitím běží antikampaň, která samozřejmě funguje,“ vypálil předseda ODS.

Rakušan ve studiu volal, že vláda měla podpořit praktické lékaře v jejich cestách za pacienty přímo domů. „To je ta první linie,“ volal Rakušan. Zdůrazňoval však také, že očkování má zůstat dobrovolné a ti lidé, kteří mají dost protilátek, si mají užívat stejnou volnost jako lidé očkování. „Ti občané mají mít stejná práva při prokázání toho, že jejich protilátky jsou dostatečné,“ řekl Rakušan.

Spolu s Rakušanem volal po uznávání protilátek i Fiala, což jim o pár minut později, obrazně řešeno, otloukla o hlavu Zuzana Majerová Zahradníková.

Předseda komunistů Vojtěch Filip věří, že by počet naočkovaných narostl, kdyby bylo možné v Česku využít ruskou vakcínu Sputnik V, protože lidé mají k některým vakcínám nedůvěru. „Ti lidé nemají o tu konkrétní vakcínu zájem, protože např. u Pfizeru se objevilo, že její účinnost postupně klesá a je třicetiprocentní."

Když se ke slovu dostal znovu Hamáček, vyčetl Rakušanovi, že lékaři by nemohli vozit k lidem vakcínu, která potřebuje být zmražena na mínus 70. Prozradil také, že volal po tom, aby předsedové stran společně vystoupili před občany a požádali je, aby se nechali očkovat. Opakovat tento pokus však nechce. „Já vám ukážu ty dva, co budou proti,“ pravil Hamáček v náznaku k Tomio Okamurovi a Zuzaně Majerové Zahradníkové.

Udeřil i na Piráty, když konstatoval, že jeden z kandidátů koalice Pirátů a Starostů na ministra zemědělství právník Ondřej Dostál v minulosti kritizoval předložená vládní opatření. „A také to byl svého času zástupce nemocnice, která svého času vyměnila rodičům dvě děti,“ zahřmělo od Hamáčka.

„To je Pir/STAN a je to šílenec,“ volal na konto Ondřeje Dostála Andrej Babiš.

A pak se ozvala již zmíněná Zuzana Majerová Zahradníková.

„Takže co se protilátek týče, tak jediná Trikolóra to na legislativní půdě chtěla řešit,“ vypálila.

Po chvíli udeřila na Tomia Okamuru.

„Vy jste nehorázný lhář a způsob, jakým vy vedete kampaň s pomocí vašich stupidních manipulací a lží, a chci tady jasně říct, že formace Trikolora - Svobodní - Soukromníci nikdy nepůjde do koalice s PirSTAN i SPOLU, jak jste vy napsal,“ zuřila Majerová Zahradníková.

Když znovu dostal slovo Vojtěch Filip, vyčetl oběma opozičním koalicím, že vládě podkopávala nohy, ale když to vedlo až k tomu, že by odpovědnost měli převzít hejtmani z opozičních stran, raději to znovu hodili na vládu.

Rakušan i Fiala ale trvali na tom, že odpovědnost za vládnutí nesla koalice ANO a ČSSD a nese plnou odpovědnost za to, co se tu při covidu dělo.

V tu chvíli Hamáček vypěnil.

„My jsme řídili a vy jste nám pak strhli ten volant!“ rozkřikl se Hamáček v narážce na předchozí slova Fialy, že vláda řídila auto a opozice byla jen spolujezdec, takže nenese odpovědnost za následnou nehodu.

Moderátor poté přehodil pozornost k předvolebním slibům a sloganům a Jan Hamáček znovu vyrazil do útoku, když v rozhlasovém studiu volal, že místopředseda ODS Zbyněk Stanjura chce privatizovat Českou poštu a ve Středočeském kraji, kde vládne hejtmanka za STAN Petra Pecková, už se ruší lokální spoje.

Když dostal slovo Tomio Okamura, hřímal do mikrofonu, že nepoklekne ani před EU, ani před Západem, který už se zbláznil, což je vidět na obviňování českých dětí z rasismu, když fandily Spartě v utkání s Glasgow Rangers.

„Co si to dovolují, šikanovat naše děti, které normálně fandily. My opravdu nepoklekneme. Na Západě se už normálně zbláznili. Black Lives Matter je normálně rasistický slogan,“ vypálil Okamura.

Zdůrazňoval také, že lidé mají mít právo nakoupit si kvalitní české potraviny a ne nějaké nekvalitní a do Česka dovezené.

Fiala poté zdůrazňoval, jak rychle v posledních měsících rostly ceny potravin a jasně konstatoval, že svůj podíl viny má i vláda, protože právě vláda roztáčí vládní spirálu. „Tato vláda vlastně lidem způsobuje drahotu a potíže,“ zahřměl Fiala.

„Vy tomu nerozumíte, vy jste politolog,“ ozval se okamžitě Babiš s tím, že na Masarykově univerzitě v Brně asi nemají ekonomickou fakultu, protože to, co Fiala říká, je podle Babiše nesmysl. A on to podle svých vlastních slov ví dobře, protože byl schopný podnikatel.

„To je to kšeftování, ve kterém vy jste mistr,“ odrazil útok Fiala.

„Já jsem nikde nekšeftoval, to bych si vyprosil,“ vykřikl Babiš.

Poté udeřil na Věslava Michalika, ekonomického experta STAN, a konstatoval, že byl Michalik trestně stíhán.

V tu chvíli Rakušan Babiše ostře usadil.

„Pan Michalik nikdy nebyl stíhán, nikdy na něj nebyla podána obžaloba. Byl vyšetřován a ta kauza byla po roce odložena. Ale tohle říká člověk, který má na krku trestní stíhání,“ zaznělo z úst Víta Rakušana.

Babiš místo omluvy udeřil na ODS, že se chce vracet do 90. let minulého století.

„Babiš s vámi nekrad, Babiš s vámi nedělal kšefty. My chceme konečně začít řešit problémy této země. Ale vy jste mě zplodily. Ta komise byla neúnosná,“ doslova řval ve studiu.

Fiala mu obratem vmetl do tváře, že Babiš v roce 2009 půjčoval peníze přes daňové ráje. A poté zdůraznil, že koalice SPOLU přinese změnu, které se Babiš bojí.

„Proto ty obavy, proto ta hysterická reakce. Já všem lidem říkám, že my máme tu šanci skutečně prosadit,“ usmíval se Fiala.

A hned dostal ránu od Jana Hamáčka.

„Jak chodím do těch debat a poslouchám to, tak si myslím, že ty koalice jsou jen účelový slepenec,“ pravil Hamáček s tím, že když přijde do debaty lidovec, tak říká něco, když přijde do debaty člen ODS, říká zase něco jiného a nakonec člen TOP 09 říkává ještě něco jiného.

„Kdybyste to tady postavili vedle sebe ty průzkumy jednotlivých politických stran, tak Tomio Okamura a jeho SPD bude druhá nejsilnější strana, protože ODS má 12 procent,“ řekl ještě Hamáček.

Když dostal slovo Vojtěch Filip, neodpustil si sarkastickou poznámku. „Já jsem šťastný, že v KSČM nejsou bývalý komunisté, jako Petr Pavel nebo Pavel Telička, protože ti dnes dělají ostudu jiným stranám," poznamenal Filip.

Debata se nachýlila k závěru a Babiš ve studiu volal, že se za vlády ANO Česku dařilo a pokud bude vládnout dál, bude se Česku dařit dál.

Fiala se nad tím pousmál a zdůrazňoval, že Česko potřebuje změnu, potřebuje zkrotit zdražování, potřebuje, aby se děti učily moderním způsobem a tak podobně.

Zuzana Majerová Zahradníková zdůrazňovala, že jako jediná účastnice debaty je mámou a z této pozice může říct, že jí leží na srdci budoucnost dětí. Přislíbila, že hlas pro uskupení Trikolora Svobodní Soukromníci nebude hlasem propadlým. „Já bych ráda řekla, že ten, kdo nakonec bude volit to, co nechce, také dostane to, co nechce,“ uvedla.

Šanci na změnu prezentoval také Vít Rakušan.

Vojtěch Filip sliboval voličům, že komunisté jsou šancí na nový začátek.

A Robert Šlachta sliboval, že se bude ostatním politikům dívat pod prsty.

