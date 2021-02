Poslední tečka pro živnostníky. Do několika hodin dojdou lůžka v nemocnici... Mrazivá slova z uzavřených okresů

reklama

Restrikce vlády dopadla tvrdě kromě obyvatel Sokolovska i na sloužící policisty, museli se totiž potýkat s dosti tvrdými podmínkami. „Samozřejmě, co mi bylo velice líto, tak to jsou ti policisté, kteří stáli na těch stanovištích už od půlnoci a měli jsme místy v noci i mínus 23 stupňů,“ podotkla Oulehlová.



Naopak s občany prý policisté žádné větší problémy nezaznamenali a lidé byli ohleduplní.



Na druhé straně republiky, v Horním Maršově v uzavřeném Trutnovsku, podle starosty obce vzrůstá naopak velká nervozita. Ta podle Mrázka pramení z toho, že lidé v tomto turisticky exponovaném regionu netuší, co bude dál. „U nás je to o menších živnostnících… Jsou obavy, že to pro ně bude poslední tečka…“ podotkl.

Přestože se hlídky v pátek nezaměřovaly na hromadnou dopravu a blokáda dopadla jen na automobilisty, Mrázek sčítal, že ani to nepomáhá, jelikož ti, co se dnes dostali do uzavřené oblasti, většinou končili jinde. Vidět to prý bylo i na silnici do Pece pod Sněžkou, kam měl totálně utichnout provoz.



Na Chebsku se situace dotkla některých lidí výrazně. Nejvíce jsou zasaženi pendleři, jelikož uzávěru hranic chystá kromě zbytku republiky s Chebskem i Německo. „Doufám, že na ně vláda úplně nezapomene,“ říká starosta Chebu o lidech pracujících v Německu.



Nejvíce zasáhla pendlery zpráva ze Saska, místí úřady totiž rozhodly, že výjimku dostanou jen pendleři pracující ve zdravotnictví a v zemědělství, ostatním nedovolí na své území vstup bez karantény a mnoho lidí tak čeká shánění ubytování v Německu. Andrej Babiš ANO 2011



Dle Jalovce nikdo s vedením města o uzavření oblasti nehovořil, akorát přišla žádost o ubytování policistů. „Logicky nám to došlo,“ řekl. Nařízení vlády se pak do okresů dostalo až den předem.



A jak je možné, že se okresy dostaly až do nynějšího režimu? „To považuji za tu nejostudnější záležitost,“ říká starosta Chebu, podle něhož již prudký nárůst nakažených trvá šest týdnů. Krizový štáb města žádal o pomoc vládu, ta však celou dobu doteď prý nepřišla. „Odpovědí bylo mlčení,“ shrnuje, čeho se nejvíce postiženému okresu dostalo po žádosti.



Podle starostky Sokolova hrozí, že do několika hodin dojdou lůžka. Primář interního a covidového oddělení Nemocnice Sokolov Martin Straka dokonce České televizi sdělil, že již „existuje selektování pacientů“ a v nemocnici nemohou připojovat pacienty k přístrojům, jelikož je nemají. „Nemá to kvalitní řešení. Musíme improvizovat, přeposílat pacienty jinam, musíme lidi selektovat. Ano, pojďme si to říct ‚na férovku‘, selektování pacientů existuje, ano, pane ministře, jinak to nejde,“ řekl primář ve sdělení mířeném pro ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO).



Podle Jalovce často nejsou několik hodin lůžka ani v Chebu, vláda však jakoukoli možnost, že by Chebsku a Sokolovsku pomohlo Německo, tvrdě odmítá. Dle předchozích slov Blatného se nic podobného v těchto regionech neděje a vše funguje.

