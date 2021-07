Posměch Zemanovi se nevyplatil. Hilšer sklízí, co zasel

Prezident Miloš Zeman zahájil svou tradiční letní dovolenou na Vysočině. Nevynechal ani výlet na člunu, do kterého mu museli pomáhat příslušníci ochranky. A právě prezidentova plavba v gumovém člunu vyvolala značnou pozornost. Okomentoval ji senátor Marek Hilšera a řada dalších lidí. Raději se podívejte sami, co všechno zaznělo.

reklama

Senátor Marek Hilšer s nádechem ironie poznamenal, že prezident Miloš Zeman zajistil Česku nevídané prvenství.

„Svým způsobem máme výjimečného prezidenta. Můžeme být spokojeni, že stále vleze do člunu a pádluje. Do zahraničí už sice téměř nejezdí, ale tradiční projížďkou po rybníce nás stále potěší. Kdo takového prezidenta má. Nikdo. Myslím, že si můžeme připsat zase jedno prvenství a být spokojeni, že jsme něčím jedineční. Národní hrdost opět sílí, hruď se pne. Takového kormidelníka nám musí přeci všichni závidět. Dal prezidenství nedostižný rozměr. Nezávidím budoucím prezidentům. Tohle už nikdo nedokáže. Národ nezahyne,“ konstatoval senátor a neúspěšný prezidentský kandidát z roku 2018.

V diskusi pod Hilšerovým příspěvkem padla celá řada reakcí. Mimo jiné zaznělo, že panu senátorovi musel někdo nabourat účet, protože inteligentní člověk by si nedělal srandu z prezidentova zdravotního stavu. Hlavu státu lze kritizovat za lecjaké názory, ale řadě lidí přišlo nevhodné tropit si žerty ze Zemanova zdraví.

„To vám někdo hacknul FB účet? Po tomhle příspěvku jsem ztratil iluze, že jste lepší kandidát než Zeman. Zásadní problém pana Zemana ve fci prezidenta je, že je hulvát a že drží u moci lidi s podivnými zájmy. Jeho zdravotní stav je sice taky problém, ale až terciální, a současně dává důvod spíš k lítosti než ke kritice. Vy jste se doposud prezentoval jako ta slušná alternativa. Do teď. Teď jste stejný hulvát jako on. (A síla toho vašeho komentáře je umocněna tím, že to nepíšete jako řadový občan, ale jako poražený soupeř.) A republika je zas bez jednoho bývalého nadějného kandidáta. Nahradit jednoho hulváta druhým nedává smysl,“ napsal pan Martin Adámek.

Senátor mu odpověděl.

„Pane Martine, zdravotní stav pana Zemana je skvělý a neustále nám to dokazuje. Copak to nevidíte? Být jím, jezdil bych na člunu častěji, aby měl národ o čem mluvit,“ odvětil politik.

Anketa Roman Janoušek se přibelhal do vězení. Myslíte, že je na tom zdravotně opravdu tak zle? Ano, má podlomené zdraví 3% Ne, simuluje 92% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 7610 lidí

„Nemám Zemana ani trošku ráda, ale Vás jsem volila. A člověk, který dokáže dát tak sarkastický a přehnaně jízlivý komentář k fotce vážně hodně sešlého starého pána docela roztomile pádlujícího, i z posledních sil, v nafukovacím člunu (ať už je to kdokoli), mi přijde naprsto nulové empaticky a to je velice špatná vlastnost pro leadery, bohužel velmi klasická pro lidi, co jdou do politiky. Velice mi to připomínalo nevhodný ‚humor‘ právě pana Zemana, Zklamání,“ zdůraznila.

Podobné věty se opakovaly znovu a znovu a znovu. Hilšer dostal sodu

„Má tohle zapotřebí? Stydím se za něj,“ přisadila si paní Jana Sengelová.

Paní Sabina Michlovská prohlásila, že se za Zemana jako za prezidenta stydí, ale uznává, že jako občan si může svou dovolenou trávit, jak uzná za vhodné. Anketa Vnímáte sudetské Němce jako své krajany? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8571 lidí

Pan Radek Černý se vyjádřil v podobném duchu.

„Zemana ráda nemám, vtípky beru, ale tohle mi přijde opravdu zbytečné. Jako prezident je ostuda a nechápu kdo ho volil, ale jako člověk má snad právo na to, trávit svou dovolenou jak chce,“ napsala.

Pan Radek černý se vyjádřil ve stejném duchu.

Padla také otázka, co si prezident na rybníku dokazuje.

„Stáří má být důstojné. Mé babi je 82 let a nechápe, co on si tam chce dokázat - neboť i dle ní toto jakoukoli důstojnost postrádá,“ prohlásila Lucie Reisnerová.

Psali jsme: „Ta vylitá troska je nepohyblivá… Dávejte pozor!“ Zeman si užívá dovolenou na vodě, mnozí mu ji nepřejí „Zeman, lidská troska. Klaus, děs.“ Miliardář Janeček si pustil pusu na špacír „Kvůli EU zchudnete. Nic víc, nic míň.“ Tomáš Vyoral zasolil tentokrát Bruselu „Nemůže dál žít na malém českém písečku.“ Petříček volá zpět Sobotku. A přidal: Narcistický jájínek Babiš!

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.