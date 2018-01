Postoupí-li Zeman do 2. kola s drtivým rozdílem, jeho odpůrci si řeknou, že to nemá cenu, a zůstanou doma, obává se publicista

Publicista a marketér Josef Bouška se na sociální síti Facebook vyjádřil k přímé volbě prezidenta. Varoval před vítězstvím Miloše Zemana. Prý nechce v žádném případě radit svým spoluobčanům, koho mají volit, považoval by to za příliš arogantní. Dovolil si však přičinit čtyři poznámky před páteční a sobotní volbou v prvním kole.

V prvá řadě Bouška zdůraznil, že nemá smysl hlasovat pro kandidáta, který nemá mnoho šancí na postup do druhého kola – Prezidentská volba není volba sněmovní, ve které Starostové a nezávislí získali pět procent hlasů a Sněmovna je prý s nimi o něco lepším místem.

Pokud by se stalo, že Miloš Zeman ve velkém zaboduje v prvním kole a druhý kandidát v pořadí postoupí do druhého kola s podstatně slabším výsledkem, celou řadu lidí to může ovlivnit a Miloš Zeman bude zase o krok blíž k vítězství. Zeman se totiž celých pět let staral o to, aby utvrdil své voličské jádro, že je dobrým prezidentem. Tito lidé velmi pravděpodobně ve druhém kole přijdou. Příznivci jeho oponenta, ať už jím bude kdokoliv, mohou pod vlivem Zemanova výrazného úspěchu z prvního kola zůstat ve druhém kole doma.

Anketa ,,Dát hlas pro Zemana bych považoval za těžké morální provinění proti zájmům naší země," říká Tomáš Halík. Má pravdu? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 12507 lidí

Občas se mohou splést i průzkumy, ale Bouška svým spoluobčanům sdělil, že hned v prvním kole bude volit Jiřího Drahoše a prosí své spoluobčany, aby zvážili stejnou možnost. Je poněkud zklamán z toho, že tolik lidí dnes na profesoru Jiřím Drahošovi hledají chyby, místo toho, aby se za ním sjednotili.

„Neberu volby jako soutěž krásy. Chci změnu k lepšímu na postu prezidenta. Lidi, kteří hledají na každém kandidátovi mouchy, jsou naivní fantasti pomáhající ve finále jen Zemanovi. Topolánek je pro mě nevolitelný kvůli Dalíkům a Řebíčkům a výrazné změně v názorech, kvůli které ho dnes chválí i Klaus, což taky o něčem vypovídá. Pavel Fischer se přes všechny omluvy a vysvětlování jasně projevil jako člověk, pro kterého jsou homosexuálové ze své podstaty podezřelou nátlakovou skupinou a přestože by byl určitě lepší prezident než Zeman, neumí se přes tohle přenést. Ale každého z tria Drahoš – Horáček – Hilšer bych považoval za prvotřídního kandidáta, kdyby dokázal získat velký voličský potenciál a výraznou podporu v prvním kole. Jenže to je jednoznačně pouze Drahoš, na rozdíl od Jana Fischera před pěti lety neklesá v průzkumech, nedělá lapsy a přestože málokoho nadchne, podstatnější je, že zdaleka nejméně lidem vadí. Znovu – tohle není soutěž krásy a vítěz musí dostat i hlasy lidí, se kterými se vy nebo já na mnohém neshodneme,“ uvedl.

Josef Bouška doslova napsal:

Považoval bych za mírně arogantní říkat lidem, koho mají volit, je to každého věc. Dovolím se jen čtyři poznámky na tohle téma.

1) Prezidentská volba funguje na většinovém principu, nejde ji srovnávat s parlamentní. Do Sněmovny jsem volil Starosty, protože měli šanci na pět procent a Sněmovna s Farským a Rakušanem je podle mě lepší než bez nich. Ale prezidentský kandidát s pěti, sedmi nebo deseti procenty bude pořád jen vyřazený kandidát bez sebemenšího vlivu na cokoliv.

2) Počet hlasů pro Zemanova soupeře hraje velkou roli. Volí lidi, ne stroje, a pokud bude rozdíl mezi Zemanem a jeho vyzyvatelem v prvním kole drtivý, spousta lidí dospěje k názoru, že Zemanova výhra je jasná a zůstanou doma. To je samozřejmě dvousečné, protože to napadne Zemanovy příznivce i odpůrce, ale zatímco Zeman má jasné podporovatele, jeho soupeř bude v druhém kole potřebovat všechny hlasy ostatních protikandidátů, a ty dostane jen tehdy, bude-li jeho šance na výhru vypadat reálně. Čím méně procent dostane vyzyvatel v prvním kole, tím větší šance pro Zemana.

3) Průzkumy se občas sekly, ale i to má svoji hranici. Kníže v minulé volbě dosáhl víc než dvojnásobek toho, co mu přisuzovaly průzkumy. Piráti získali skoro dvakrát tolik než v průzkumech. A to byly dvě nejextrémnější výchylky oproti průzkumům v české politice vůbec, pokud vím, zcela výjimečné případy. Fischer a Hilšer by museli zázračně stoupnout cca čtyřnásobně, aby měli vůbec šanci se do druhého kola dostat. To je absurdní představa, zejména když Fischera třetina voličů vůbec nezná, Hilšera dokonce polovina. Každý má právo hodit hlas do koše, ale měl by si být vědom toho, že tak činí.

4) Neberu volby jako soutěž krásy. Chci změnu k lepšímu na postu prezidenta. Lidi, kteří hledají na každém kandidátovi mouchy, jsou naivní fantasti pomáhající ve finále jen Zemanovi. Topolánek je pro mě nevolitelný kvůli Dalíkům a Řebíčkům a výrazné změně v názorech, kvůli které ho dnes chválí i Klaus, což taky o něčem vypovídá. Pavel Fischer se přes všechny omluvy a vysvětlování jasně projevil jako člověk, pro kterého jsou homosexuálové ze své podstaty podezřelou nátlakovou skupinou a přestože by byl určitě lepší prezident než Zeman, neumím se přes tohle přenést. Ale každého z tria Drahoš – Horáček – Hilšer bych považoval za prvotřídního kandidáta, kdyby dokázal získat velký voličský potenciál a výraznou podporu v prvním kole. Jenže to je jednoznačně pouze Drahoš, na rozdíl od Jana Fischera před pěti lety neklesá v průzkumech, nedělá lapsy a přestože málokoho nadchne, podstatnější je, že zdaleka nejméně lidem vadí. Znovu – tohle není soutěž krásy a vítěz musí dostat i hlasy lidí, se kterými se vy nebo já na mnohém neshodneme.

Proto je pro mě jediná varianta pro první kolo Drahoš a moc doufám, že k témuž dospěje co nejvíc lidí. Před dvěma lety by málokdo věřil, že se najde kdokoli schopný mít v preferencích pro druhé kolo stejné vyhlídky jako Zeman. Našel se, ale místo abychom přemýšleli, jak maximalizovat jeho šanci na výhru, hledáme cokoliv, co nám na něm vadí nebo podporujeme lidi bez sebemenší šance na úspěch. Můžeme si to prohrát jen sami.

autor: mp