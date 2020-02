Poteče krev! Babiš vydal drsný příkaz

reklama

Médii v týdnu proběhla zpráva, že ANO potopilo konec klecových chovů, to vzedmulo vlnu nevole nejen ze stran obránců zvířat. Premiérovi proto někteří psali, že by se měl vtělit do slepice, aby věděl, co prožívají. „No, já si pamatuju, jak jsem u babičky jako malej pozoroval slepici, až z ní vypadne do slámy vajíčko, pak jsem ho rychle vzal a běžel za babičkou do kuchyně. Tady v Ekocentru na farmě mají deset slepic a žijou si fajn. Jeden kohout, jinak samý holky,“ uvedl s humorem a podotkl, že zvířata má rád.

Během jeho mimořádné Evropské radě v Bruselu mu začaly chodit tisíce e-mailů. Obránci zvířat založili výzvu proti klecovým chovům slepic speciálně adresovanou Babišovi. „Problémem klecových chovů jsem se teď začal zabývat, ty záběry ochránců zvířat jsou fakt otřesné a není důvod, aby zvířata takhle trpěla. Už se nám podařilo zakázat kožešinové farmy,“ zněla na všechny e-maily prý jeho jasná odpověď.

Zdůraznil, že není pravda, že poslanci hnutí ANO zrušení klecových chovů zařízli. „Sněmovna o tom ještě ani nehlasovala. Řešilo se to zatím jen na výboru, a pokud vím, tak jen čtyři poslanci ANO byli proti a já s jejich pozicí zásadně nesouhlasím,“ upřesnil.

V Evropské unii se tohle řeší prý už 12 let. „Leží tam petice s 1,5 milionu podpisů lidí, kteří si zákaz klecí ze srdce přejí. Ale jak víme, Evropská unie je neakční a všechno v ní hrozně dlouho trvá. Tak to budeme řešit na národní úrovni,“ podotkl. Co se týče EU, požádal europoslance a experta na zemědělství Martina Hlaváčka, aby se tomu věnoval.

Také se potká s předsedou spolku OBRAZ panem Markem Voršilkou, aby znal jeho konkrétní pohled na věc. A detailně to určitě proberou podle Babiše i na klubu hnutí. „Není to nic triviálního, v Německu o tom diskutovali snad 15 let, než klecový chov zakázali,“ zmínil.

K boji proti klecím se připojují i řetězce. Billa, Albert, Penny, Kaufland, Delmart, Coop, taky Nestlé, Costa Coffee a spousta dalších řetězců a hotelů. Každý podle svých možností, někdo okamžitě, někdo třeba do tří nebo do pěti let. Někteří poslanci navrhují prý zákaz od roku 2027. „Každopádně je potřeba, aby tento zákaz chovu slepic v klecích zásadně nezdražil vajíčka a aby byla cenově dostupná pro všechny,“ doplnil premiér.

S velkou slávou pak oznámil, že se na D1 rozjíždí velká akce. „Najednou opravujeme 71 kilometrů. Letos sedm uzavírek, tenhle rok čtyři dokončíme. A pak… budeme mít jednu z nejlepších a nejbezpečnějších dálnic ve střední Evropě. Od roku 2014 jsme do ní investovali 20 miliard a celkově bude oprava 160 kilometrů stát 26,6 miliardy korun,“ přiblížil.

Ministra Karla Havlíčka prý upozornil, že se tam bude jezdit osobně dívat a dohlížet na to, že se bude „makat“, a to včetně víkendů. „Kde to z bezpečnostních důvodů půjde, tak i v noci. Komplet opravená dálnice bude v roce 2021, jinak fakt POTEČE KREV,“ varuje předseda vlády.

Stranou nezůstalo ani jednání o rozpočtu EU, jehož původní návrh je pro Babiše neakceptovatelný. „Celkový rozpočet EU má podle původního návrhu vzrůst o 12 miliard eur, zároveň má ale spadnout rozpočet tradičních politik, tedy kohezní politiky o 44 miliard eur a zemědělské politiky o 54 miliard eur, a to ve prospěch programů, ze kterých čerpají hlavně bohaté země. Na ně má jít 110 miliard eur. To nemůžeme akceptovat. Je jasné, že návrh jde na ruku bohatým státům. Podle tohoto návrhu by Česká republika v letech 2021–2027 měla dostat o 180 miliard korun méně než v předchozím období 2014 až 2020,“ upřesnil premiér.

Pořád ještě jsme a nějakou dobu i dál budeme čistí příjemci, i když budeme dostávat méně. Naše čistá pozice se však prý bude snižovat. V tomto období je průměrně 54 miliard korun ročně. Na příští programové období 2021–2027 podle odhadů vychází čistá pozice 236 miliard, což je asi 33,5 miliardy ročně v náš prospěch. „V každém případě budeme dostávat z EU víc než do ní platit. To by se nemělo do roku 2030 změnit. A možná i déle,“ doplnil.

„Některé velké západoevropské státy rády poukazují na to, že na nás prý v EU doplácejí. Čeští komentátoři mě zase kritizují s tím, že co bych asi tak po Evropě chtěl, když nejsme s EU solidární. Uprchlíky nechceme, ale více peněz ano. My že nejsme solidární? Opak je pravdou. To oni na nás vydělali. Ano, ty velké státy,“ uvedl Babiš, podle kterého chudší země jako státy V4 ve skutečnosti doplácejí na bohatší a větší státy.

Jednání Evropské rady bylo náročné a dlouhé, trvalo skoro 30 hodin, nakonec nedošlo k žádné dohodě. „Aspoň jsme si jasně a natvrdo vyříkali naše pozice, takže to nebylo zbytečné, zhodnotil premiér, který kritizuje, že další nebyly dopředu dohodnuté celkové příjmy, nejen odvod z hrubého národního důchodu.

„Myslím, že by Charles Michel s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou měli napřed vyjednat jasný objem příjmů, tedy kolik kdo má do rozpočtu odvést, abychom nerozdělovali peníze a pak nezjistili, že je nemáme. To je nesmysl,“ podotkl ministerský předseda a zmínil, že místo toho, aby se rozpočet zjednodušil a byl férový pro všechny, tak zatím to vypadá, že by některé země neplatily plnou výši a my ostatní bychom to za ně dopláceli, s čímž se absolutně nedá souhlasit.

Charles Michel nakonec v pátek odpoledne po bilaterálních schůzkách se všemi státy a pak ještě v různých sestavách, které trvaly celou noc a pak ještě během dne v pátek, předložil nový návrh. „U toho jsme si s kolegy napříč Evropou místy říkali, jestli je to vtip, nebo provokace. Návrh sice měl pár pozitiv, ale dál navyšoval slevy pro bohaté země. I tak byl pro čisté plátce nově navržený celkový objem rozpočtu pořád nepřijatelný, tak jsme summit ukončili, nikam už by to nevedlo a máme každý dost práce doma,“ uvedl Babiš.

Pro Česko ale i tak prý do nového návrhu vybojoval prý pár pozitiv, za které celou dobu od vydání návrhu v roce 2018 bojoval. „Zvýšily se prostředky na tradiční politiky koheze a zemědělství. Návrh taky umožňuje větší flexibilitu převodů mezi fondy, což potřebujeme,“ uvedl pro příklad.





