Potomek císařů promlouvá: Chyba není v Bruselu

Jeho rod stovky let vládl střední Evropě. Rok 1918 však všechno změnil a předci Karla Habsbursko-Lotrinského se stali obyčejnými občany Rakouska. Kdyby se historie vyvíjela jinak, možná byl tento muž naším dnešním panovníkem. Stojí proto za to zjistit, jak se na dnešní střední Evropu dívá.

Karel Habsbursko-Lotrinský je příslušníkem slavného panovnického rodu, který vládl nejen nad naší zemí po více než tři století. Rok 1918 ale všechno změnil. Poslední habsburský císař Karel I. odešel do exilu a světlo světa spatřila Rakouská republika i nové Československo. Karel Habsbursko-Lotrinský má za to, že jeho dědeček Karel I. chtěl pro monarchii to nejlepší.

„On byl člověkem, který i mimo svou hlubokou víru věřil, že jakkoliv špatná je situace, člověk se vždy musí snažit dostat z ní to nejlepší. A na základě toho se musí nahlížet i na nejrůznější mírové snahy, které od něj vycházely. Přišel k moci v situaci, kdy se – po smrti císaře Františka Josefa – už válka v podstatě nedala zachránit,“ podotkl muž, jenž se cítí být doma v celé střední Evropě, v rozhovoru pro Českou televizi.

Sám byl prý vždy eurooptimistou. Věřil a věří, že EU má budoucnost, protože toto společenství má určité společné hodnoty a zájmy. „Evropa dnes ve světě zastupuje jisté základní principy. Svobodně demokratické zřízení, sociální aspekty v hospodářství, to je něco, co Evropa poměrně zřetelně reprezentuje,“ zdůraznil s tím, jak se jiné části světa radikalizují, bude tato evropská pozice stále důležitější.

Evropa by podle něj měla táhnout za jeden provaz i při řešení migrační krize. Jednotlivé země tuto situaci vyřešit nedokážou.

„...mnoho států (si) nárokuje věci, které by měly být řešeny na evropské úrovni. A když si je nárokují a pak je neumí vyřešit, tak svalují vinu na Brusel. To je velmi nespravedlivý princip. Typickým příkladem je otázka migrace. To je problém, který nás v budoucnu ovlivní ještě mnohem silněji, konflikt na Středním východě, problematika Afriky neskončila, tím se budeme ještě mnoho let velmi intenzivně zabývat. A to je problém, který se nemůže vyřešit na národní úrovni. Je to typicky problém, ke kterému potřebujeme evropskou spolupráci“.

