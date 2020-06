Potravinová soběstačnost? Dovede nás až k hladomoru, varuje Šichtařová

reklama

Poslankyně Margita Balaštíková a její kolega ze Sněmovny Zdeněk Podla (SPD) přišli s návrhem zákona, podle něhož by se v českých obchodech mělo prodávat více českých potravin. V roce 2027 by měly obchody v Česku prodávat až 85 procent potravin z Česka.

Podle ekonomky Markéty Šichtařové je ale tahle konstrukce naprosto nesmyslná. Ekonomicky jde podle ní o naprostou hloupost.

Ukazuje to podle ní pohled do minulosti. V té se opakovaně prokázalo, že v konkurenčním prostředí se má zákazník líp. Má k dispozici širší nabídku potravin za přijatelné ceny. Snaha vypěstovat co nejvíc potravin v Česku by podle Šichtařové vedla k tomu, že by se nabídka v obchodech zúžila a dostupné zboží by zdražilo.

Margita Balaštíková ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Představte si, že se rozhodneme být plně potravinově soběstační. Tedy budeme si tu pěstovat banány? Sotva. Ale dejme tomu, že bez banánů se dá přežít a draslík budeme zobat syntetický v tabletách. Tak tedy si tu budeme pěstovat všechno obilí, zeleninu, ovoce, maso. No dobře, sice nás to bude stát možná třikrát víc, než kdybychom dovezli zeleninu z jižní Evropy či severní Afriky, kde mají několik sklizní, takže zelenina bude tak drahá, že ji bude kupovat jen málokdo – ale dejme tomu, že pár jedinců na její nákup mít bude. No, a pak přijde nějaká plísňová choroba a zdecimuje všechnu zeleninu v našich sklenících. Takové choroby rostlin i zvířat přeci čas od času přicházejí. Podobně, jako si přišel koronáč. Takže pak budeme rok či dva bez jediného kousku zeleniny?! Co na tom, pěkně prosím, má být za výhodu a bezpečí?!“ zeptala se Šichtařová na blogu iDNES.cz.

Zdeněk Podal SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Z tohoto úhlu pohledu je tedy potravinová soběstačnost nebezpečná. Pokud něco domácí zdroj potravin ohrozí, bude Česko řešit velký problém. Nakonec by to podle Šichtařové mohlo skončit až hladomorem, s nímž se potýká totalitní severokorejský režim. Mnohem lepší, podle Šichtařové, je pěstovat si v rámci možností potraviny doma, ale myslet také na to, že můžeme dovážet z Izraele, ze Španělska či z Afriky, pokud to bude výhodnější, nebo pokud budou domácí zdroje nějak ohroženy.

Psali jsme: Šichtařová: Czexit? Už vidím cestu Jak by se vám to líbilo? Počkejte, to není vtip, EU to tak plánuje. Dopadne to zle, varuje Šichtařová Svět je vzhůru nohama, místo zločinu potíráme policii. Markéta Šichtařová má neradostnou prognózu, jak to musí dopadnout Šílené. Šichtařová o dnešku: Základy průšvihu. Pravda o Evropě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.