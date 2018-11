Potřebujeme diktátora. Protože je tady takový bordel, že si tu každý dělá, co chce, říká Jožo Ráž

Zpěvák Jožo Ráž dal hudební skupině Elán většinu života. Kontakt z publika ho nabíjí. Zároveň dav na koncertě považuje za těleso, které si někdy žádá „krev“. „Miluju svoje publikum, ale oni jsou hrozně nevychovaný, oni si ke mně dovolí věci, které já bych si nikdy nedovolil,“ uvedl. Fanoušci mu prý narušují soukromý život, ale chápe to jako daň za to, „aby fungoval byznys“. Současně je přesvědčen, že lidem dává radost, že mají radost, když si mohou zpívat jeho písničky, což považuje za důležité.

Teď je však připraven absolvovat poslední turné a pak skončí. Už toho všeho má dost. I peněz má dost. Chce už jen relaxovat. „Já jsem mistr světa v nicnedělání,“ konstatoval.

Byl vychován v katolické rodině a dodnes věří v Boha. Má za to, že bez víry má člověk mnohem těžší život. Je toho názoru, že se lidé musejí změnit, pokud to s naší společností nemá skončit špatně. Ale pokud někdo chce něco změnit, Ráž má za to, že musí začít u sebe.

Kromě hudby ale věnuje pozornost společenskému dění. A tady je poměrně nekompromisní. „Slovensko potřebuje diktátora, protože tady je takovej bordel, že to nikdo jinej nemůže vyřešit,“ zdůraznil zpěvák. To je prý také důvod, proč v minulosti podporoval Vladimíra Mečiara. Viděl v něm naději pro Slovensko, věřil, že dá zemi do pořádku a že bude líp. „Tady si každý dělá, co chce, a to není dobré. Osvícený diktátor by byl řešením pro Slovensko,“ uzavřel zpěvák rozhovor.

Psali jsme: Jsem nasraný z kapitalismu. Lidé jsou blbí. Pane Babiši, čtěte, co si myslí váš oblíbený Jožo Ráž Drsný vzkaz uprchlíkům od Jožo Ráže: Slovensko vám nic nedluží! Muslimy tu nechci. Papaláši kradou. Raději Rusko než USA, řekl Jožo Ráž. A teď... Jožo, jsou to vrazi. Kapelník Elánu Ráž vzbudil povyk. Stojí to za to

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp