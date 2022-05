Potřebujeme opravit děravou střechu, ne pod ní stát s deštníkem, říká Vondráček

Pětitisícovka pro každé dítě, které žije v rodině s ročním příjmem do milionu korun, stále vyvolává vlnu. Na její kritice se výjimečně shodnou jak zástupci levice, tak zástupci pravice. Patrné to bylo v diskusním pořadu na CNN Prima New, kde proti sobě usedl předseda Svobodných Libor Vondráček a zástupci dnes mimoparlamentní levice, předsedkyně KSČM Kateřina Konečná a předseda ČSSD Michal Šmarda.

reklama

„Divím se, že současná vláda volí stejný recept, jako předchozí vláda, jejíž tehdejší představitelé ji navíc dnes tak hlasitě kritizují,“ opřel se do levicových představitelů Libor Vondráček, předseda Svobodných. „Je to stejné, jako když vám zatéká do střechy a místo toho, aby někdo střechu spravil, tak dostanete do ruky deštník. Problém se musí řešit tak, aby střecha přestala být děravá, ne aby si lidé brali deštník pod děravou střechu. Pětitisícovka na dítě není nic jiného, než překrývání problému, nikoliv jeho skutečné řešení. Kdybychom se koukali třeba do Polska, kde začali snižovat daně kritických surovin, které se pak podílejí na cenotvorbě všeho, mnohem dříve, tak bychom dnes neměli v České republice potraviny o 25 procent dražší,“ je přesvědčený Vondráček.

Mgr. Libor Vondráček Svobodní

předseda Svobodných

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle Šmardy je problém v tom, že nová vláda brutálním způsobem znejistila svými zásahy do zemědělské dotační politiky velké producenty např. vepřového masa, které i kvůli tomu prudce zdražuje. „Kdyby vláda nedělala tyto experimenty, růst cen potravin by nebyl tak velký. Ministerstvo zemědělství by mělo vzít rozum do hrsti a mělo by si uvědomit, že obilnice Evropy, Ukrajina, je v plamenech a je tedy ohrožena její zemědělská produkce, tak aby naše vláda nepřicházela s novými experimenty, které potraviny ještě zdražují,“ řekl Šmarda.

Anketa Jste pro razantní navýšení výdajů na obranu? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7823 lidí

„Je to o prioritách. Když se někdo snaží protlačit pandemický zákon, korespondenční volby a zavádí nové ministry, tak pak možná nemá čas řešit skutečné problémy,“ kritizoval Vondráček kabinet Petra Fialy. „Jediným způsobem, jak chyby neopakovat, je si je přiznat,“ nasypal si popel na hlavu dnešní předseda ČSSD. „Na druhou stranu, naše chyby nemohou být omluvou pro chyby dnešní vlády,“ zdůraznil Šmarda.

Michal Šmarda ČSSD



starosta Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle Libora Vondráčka je dnes zřejmé, že se za sociálně slabé dnes pere málokdo. „Vezměme si takového dělníka z automobilové fabriky, jehož práce je ohrožena nápady typu Green Deal, který jde proti voličům původní levice,“ rýpl Vondráček do europoslankyně Konečné.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„K nám přichází zklamaní členové ODS, kteří říkají, že to, co vidí ve vládě, není pravicová politika. Svobodní chtějí i nadále prosazovat mír, svobodu a kapitalismus. Tyto tři slova se v historii osvědčily, např. i Ronaldu Reaganovi v době studené války, protože ekonomický růst nakonec je schopný porazit soupeře, který chrastí zbraněmi,“ reagoval na dotazy moderátorky předseda Svobodných, podle kterého je tak chybné, že vláda Petra Fialy je automaticky označována za pravicovou.

Psali jsme: Tohle už lidi nesnesou. Šichtařová řekla ministrům, co nechtějí slyšet Středula: Lidé volají po stávkách, to jsem nezažil. Ve hře je poslední krok Vondráček (Svobodní): Vládnoucí politické strany opakují staré chyby „Kdo nejste bohatý nebo uznávaný, jste pro Fialu závistivý póvl.“ Premiér chtěl uklidnit společnost. Místo toho výbuch

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama