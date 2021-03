Potřebujeme se už nadechnout. Vrchní školní odborář o návratu dětí do lavic

Návrat dětí do škol by mohl být v druhé polovině dubna, podmínkou podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) bude pravidelné testování. Předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík v Interview ČT24 hovořil o tom, jak by takové testování žáků mělo podle odborů vypadat. Zmínil konkrétní podmínky, jež si kladou pro otevření škol.

reklama

„Pro všechny je návrat dětí do škol dobrá zpráva. Nesmí se ale opakovat situace z minula, že se otevře a zase se zavře. Otevření škol musí být udržitelný stav, minimálně do konce školního roku,“ řekl předseda školských odborů. „Potřebujeme se už nadechnout a vidět pomyslné světlo na konci tunelu,“ podotkl s tím, že ubývá už motivace.

Testy jsou první podmínkou odborů pro otevření škol. Dobšík zkonkretizoval, jak si odbory představují testování: „Od začátku jsme říkali, že by bylo ideální, kdyby se žáci a děti mohli otestovat doma, v rodinách, a s negativním testem pak přijít rovnou na výuku školy,“ uvedl, jak by testování mohlo vytvořit ve škole bezpečné prostředí.

Druhá nutná podmínka, aby odbory souhlasily s tím, že se děti vrátí do školy, je proočkování učitelů a všech zaměstnanců škol, kteří o to projeví zájem. „Je to pro nás velmi důležité. Proočkovat všechny zaměstnance, kteří s dětmi přijdou do styku. I školní jídelny byly častým zdrojem rozšíření nákazy,“ připomněl.

„Děkujeme, že jsme byli v očkování jako priorita. Mnoho kolegů se nechalo naočkovat, další mají termín. Velmi dobře se to realizuje,“ podotkl.

Ideální by bylo, kdyby proočkování pracovníků ve školách bylo ještě před otevřením škol, Dobšík si je však vědom, že se to nemusí stihnout. „Nechceme vytvářet potenciální konflikt, když nebude dostatek vakcín, že to bude pro odbory nepřekročitelná podmínka,“ zmínil, že takový postoj ze strany odborů nepřijde.

Místo testování antigenními testy by odbory uvítaly testy PCR, které jsou spolehlivější. „Určitě by průkaznější testy byly výhodnější. Dnes ale v Poslanecké sněmovně padlo, že by to bylo nerealizovatelné. Pokud by byla ale možnost PCR testů, které by byly levnější a proveditelné samoodběrem, tak by jistě napomohly k tomu, aby ve škole bylo bezpečné prostředí,“ míní odborář Dobšík.

„Chci ale věřit, že pro přísliby, které nám byly dány, že škola bude bezpečné prostředí, bude uděláno maximum,“ pokračoval Dobšík. „Ministerstvo školství dopracuje scénář, se kterým nás seznámí, abychom mohli participovat na jednání, co je možné ohledně očkování,“ zmínil.

„Věřím, že než se otevřou poslední ročníky, bude drtivá většina zaměstnanců škol naočkovaná a nebudeme to muset hrotit nějakými požadavky,“ sdělil šéf školských odborů.

Co se týká ochranných pomůcek, těch by měly být podle odborů zásoby, aby se mohly pravidelně vyměňovat za nové. „Ochranné pomůcky musejí být opakovaně ve všech školních zařízeních, tedy i v dětských domovech, kde je provoz celý den. Požadavky na zásoby respirátorů jsou podle nás oprávněné,“ uzavřel Dobšík.

Psali jsme: Neotevírat! Cesty mimo okres nechat zakázané! Rána z Rozhlasu, kam pozvali viroložku Ministr Hamáček: Studenti a učni neměli šanci téměř rok získávat plnou praxi Valachová (ČSSD): Nějaké hromadnější opakování ročníku si neumím představit Petr Gazdík: Blatný neměl být nikdy ministrem. Petříček? Po tom jde „příznivec Ruska“ Zeman jako lasice







Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.