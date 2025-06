Potupená Greta Thunberg. Toto video nemělo vyjít

Izraelská armáda v pondělí brzy ráno převzala kontrolu nad lodí, která se snažila doručit potraviny Palestincům v Gaze, a dopravila její posádku složenou z aktivistů včetně Grety Thunberg do izraelského přístavu.

Loď Madleen se pokoušela prolomit blokádu Gazy a upozornit na hrozící hladomor. Nebylo pravděpodobné, že by se jí podařilo projít izraelskou námořní blokádou. Izrael začal blokovat Gazu v roce 2007 společně s Egyptem poté, co v Gaze převzal moc Hamás.

Thunberg, dvaadvacetiletá klimatická aktivistka ze Švédska, vyplula minulý týden spolu s dalšími jedenácti aktivisty, včetně herce ze seriálu Hra o trůny Liama Cunninghama a Rimy Hassaové, francouzské poslankyně Evropského parlamentu palestinského původu. Loď měla vztyčenou palestinskou vlajku.

Mezi posledními zprávami z lodi Madleen před ztrátou spojení byla fotografie, na níž je dvanáctičlenná posádka shromážděná v kruhu, oblečená v záchranných vestách, s rukama nad hlavou, jak informuje deník The Guardian.

Na sociálních sítích ji zveřejnil tým spolupracující s francouzskou europoslankyní Rimou Hassanovou. Na internetu byla zveřejněna řada předem nahraných vzkazů členů posádky.

„Pokud vidíte toto video, byli jsme zadrženi a uneseni v mezinárodních vodách,“ uvedla Thunberg v krátkém vzkazu a vyzvala rodinu, přátele a příznivce, aby vyvíjeli tlak na švédskou vládu a zajistili její co nejrychlejší propuštění.

Skutečnost ale nebyla zdaleka tak dramatická, jak naznačují aktivisté. Krátce po jejich zadržení izraelské ministerstvo zahraničí uvedlo, že posádka byla převezena do Izraele a „očekává se, že se vrátí do svých domovských zemí“, a následně zveřejnilo obrázek Thunberg, které nabízí sendvič.

„Všichni pasažéři ‚selfie jachty‘ jsou v bezpečí a nezraněni. Dostali sendviče a vodu. Představení skončilo,“ sdílelo ministerstvo video, jak aktivisté v záchranných vestách dostávají vodu a jídlo.

Izraelské obranné síly potvrdily, že zadržely loď Madleen i se všemi jejími pasažéry a odklonily plavidlo do Izraele, protože loď směřovala do zakázané oblasti. „Pomocí mezinárodního civilního komunikačního systému dalo izraelské námořnictvo ‚selfie jachtě‘ pokyn, aby změnila svůj kurz z důvodu přiblížení se k zakázané oblasti,“ uvedlo ministerstvo zahraničí podle informací FoxNews.

Na dalším videu je vidět, jak jim důstojník námořnictva říká, že námořní pobřeží Gazy je pro dopravu uzavřeno. Aktivistům na palubě dává pokyn, že musejí doručit pomoc zavedenými kanály.

Podle izraelského ministra zahraničních věcí byla navíc pomoc na lodi menší než jeden nákladní automobil. „Malé množství pomoci, které ‚celebrity‘ nespotřebovaly, bude předáno Gaze prostřednictvím skutečných humanitárních kanálů.

Během posledních dvou týdnů vjelo do Gazy z Izraele více než 1 200 nákladních aut s pomocí a téměř 11 milionů jídel předala GHF přímo civilistům v Gaze. Existují způsoby, jak doručit pomoc do Pásma Gazy – nezahrnují provokace a selfie,“ napsalo ministerstvo.

