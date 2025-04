Potvrzení Severokorejci v Kursku. Gerasimov jim děkoval

Anketa Máte důvěru k instituci papeže coby hlavy katolické církve? Mám 10% Nemám 81% Nevím / Je mi to jedno 9% hlasovalo: 6277 lidí potvrdil přímo Kreml, který sdílel informaci o setkání ruského prezidenta Vladimira Putina s náčelníkem Generálního štábu Ozbrojených sil Ruska Valerijem Gerasimovem.



Gerasimov o účasti vojáků ze Severní Koreje hovořil v rámci shrnutí situace v ruské Kurské oblasti, kde několik měsíců probíhala operace ukrajinské armády. „Rád bych se zvlášť zmínil o účasti vojáků Korejské lidově demokratické republiky na osvobozování pohraničních oblastí Kurské oblasti, kteří v souladu se Smlouvou o komplexním strategickém partnerství mezi našimi zeměmi poskytli významnou pomoc při porážce ukrajinských ozbrojených sil. Vojáci a důstojníci Korejské lidové armády, plnící bojové úkoly bok po boku s ruskými vojáky, prokázali při odrážení ukrajinské invaze vysokou profesionalitu, statečnost, odvahu a hrdinství,“ uvedl Gerasimov v hlášení Putinovi.



Během jednání s Putinem rovněž zmínil, že se k dnešnímu dni mělo Rusům podařit po několika měsících bojů v Kurské oblasti dobýt nazpátek všechno ruské obydlené území a nyní má probíhat pátraní po zbylých ukrajinských silách v oblasti. Zlomový okamžik, kdy se ruským silám mělo podařit v oblasti prorazit ukrajinské linie, podle Gerasimova nastal letos 6. března.

Americký kanál NBC podotýká, že jihokorejská média již na začátku tohoto roku informovala, že v západoruském Kursku bojuje více než 11 000 severokorejských vojáků. V březnu jihokorejští představitelé oznámili, že mezi lednem a únorem vyslala Severní Korea do Ruska dalších 3 000 vojáků poté, co se předpokládá, že přibližně 4 000 z nich „bylo zabito nebo zraněno“ kvůli nezkušenosti s válčením s drony.

O zapojení Severokorejců hovořila následně též mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Ruská agentura TASS shrnuje, že Zacharovová uvedla, že se „ve slavné kronice bojového bratrství“ ruského a korejského národa objevila nová stránka. „Bojovníci Korejské lidové armády v souladu s ustanoveními Smlouvy o komplexním strategickém partnerství mezi Ruskem a KLDR, která vstoupila v platnost 4. prosince 2024, bok po boku, v jednom zákopu bojovali a prolévali krev s našimi vojáky a důstojníky v Kurské oblasti a významně přispěli k osvobození ruské země od nepřátelských útočníků,“ uveřejnila.



Zapojení KLDR do bojů v ruské Kurské oblasti si dle svým slov byl vědom skotský dobrovolník bojující na ruské straně, jenž na sociálních sítích vystupuje pod přezdívkou. „Byl jsem nasazen v Kursku na 3 měsíce a byl jsem si dobře vědom pomoci našich severokorejských přátel. Jsem vděčný, že to naši konečně potvrdili,“ napsal na sociální síť X.

????????????DPRK military, acting shoulder to shoulder with Russian military in the Kursk region, showed fortitude and heroism - Gerasimov



I was deployed in Kursk for 3 months and well aware of the assistance from our North Korean friends. I am thankful it is finally admitted by ours pic.twitter.com/815iaVAYAO — ????? (@Abkhaz333) April 26, 2025

Proč se zapojení Severokorejců v bojích více neodhalilo, vysvětluje muž tím, že Rusové měli chtít věc co nejvíce utajit, sám spekuluje, že důvodem pro to mohl být mediální obraz Severní Koreje.

Vojáci z KLDR se dle něj oblékali jako ti ruští a byli i totožně vyzbrojeni, přestože kromě dělostřeleckých systémů z velké části měli údajně plnit bojové úkoly samostatně. „Měli zfalšované ruské dokumenty pro případ nálezu těl nebo zajatců. Obecně to byla z pohledu zpravodajských služeb velmi dobře vedená operace,“ tvrdí Skot, bojující na straně Ruska.

Podotkl, že dle něj přesto existují autentické záběry Severokorejců a zajatci, o nichž informovala dříve Ukrajina, měli být skuteční. „Ruské účty si jen vymýšlely nové příběhy, že byli falešní,“ tvrdí muž s tím, že severokorejští vojáci se měli v případě hrozícího zajetí odpálit granáty.

V diskuzi popisoval, že vojáci z KLDR měli nahradit ruské pozice v Kursku, když jeho brigáda rotovala do Doněcku. Uvedl, že potom, co přijeli v prosinci Severokorejci na pozice jednotek ruské mezinárodní brigády v Kurské oblasti jim tam „doslova vzali práci“.



Někteří však ruská slova o významném nasazení vojáků KLDR „bok po boku“ ruských vojáků, jak tvrdí například Zacharovová, zpochybňují. Podle analytika Tylera Weavera, vystupujícího na sociálních sítích též jako Armchair Warlord, se pak dá očekávat, že kvůli nedostatku důkazů o zapojení Severokorejců v minulosti, lze usoudit, že nemělo jít o příliš početnou jednotku. „Zprávy o hordě jednotek z KLDR byly jistě nepravdivé, stejně jako důkazy, které byly předloženy, aby se to pokusily dokázat. Je dobře známo, že na ruské straně války je malá přítomnost Severokorejců a nasazení bojové skupiny do Kurska by tomu odpovídalo,“ napsal.

Certainly reports of a horde of KPA troops were false, as was the evidence being put forward to try to prove it. It's well-known that there is a small North Korean presence on the Russian side of the war and deployment of a battlegroup to Kursk would be consistent with that. — Armchair Warlord (@ArmchairW) April 26, 2025

