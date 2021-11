Povinné očkování dětí od 5 let výše, udeřil český expert

Mikrobiolog Peter Šebo inicioval vznik petice za zavedení povinného očkování v Česku. „Bouchly ve mně saze,“ vysvětluje svůj krok. Až bude schválena vakcína i pro děti ve věkové skupině 5 až 11 let, nařídil by povinné očkování proti covidu od pěti let výše. O Vánocích prý české nemocnice čeká masakr.

reklama

Mikrobiolog Peter Šebo patří k zastáncům povinného očkování. Ovšem ne pouze pro vybrané profese nebo pro seniory, ale pro všechny Čechy, Moravany a Slezany od dětského věku.

„Už jsem nevydržel být zticha, prostě mi bouchly saze. Petici jsem začal psát, protože už mě to jako občana dožralo, jak se tady pošlapávají principy svobody, připravuje nás to o strašné peníze,“ řekl mikrobiolog v Rozstřelu na serveru iDNES.cz.

V tuto chvíli by povinné očkování zavedl pro děti starší dvanácti let. Až bude schválena vakcína i pro děti starší pěti let, nařídil by povinné očkování i jim.

Proč je tak striktní? Stačí se prý podívat na čísla, která říkají, že máme asi 1,2 milionů dětí do 12 let a i kdyby jen jedno procento z nich mělo těžký průběh covidu s hrozícími dlouhodobými následky, bude to problém. Proto by všichni rodiče měli vzít rozum do hrsti a měli by nechat očkovat své děti. Sám má vnučky, jednu sedmiletou, jednu čtyřletou a nechal by očkovat obě, v zájmu ochrany zdraví obou holčiček.

„Ti politici západních zemí se bijí v prsa, že očkování musí zůstat dobrovolné. Vůbec nechápu proč. Je to fantastický levný nástroj,“ uvedl odborník s tím, že v Česku opět umírá ve spojitosti s covidem přes 100 lidí za jediný den, ale politici dosud nenašli odvahu nařídit očkování povinně. „To je přece naprosto šílené, ty škody, které přitom vznikají. Nedávno jsme si připomínali výročí teroristického útoku v Bataclanu, kde zemřelo 130 lidí a co všechno se kolem toho dělo, ale včera v nemocnici zemřelo 130 lidí a s většinou společnosti to nic nedělá,“ zlobil se.

Celý rozhovor naleznete zde

„Ten kolaps nemocnice, ten masakr, co se odehraje v našich nemocnicích do Vánoc, ten bude naprosto šílenej,“ pokračoval ve slovní palbě.

U lidí středního a mladšího věku bude stačit provést dvě očkování. Pokud se takto naočkovaný člověk nakazí, neskončí v nemocnici a to je zásadní věc. Ale to, že jste naočkovaní, nejste absolutně chráněn proti covidu, nakazit se můžete. Proto považuje za nesmyslný i termín „bezinfekčnost“.

„Vadilo mi i používání termínu bezinfekčnost. Kdo je očkován, není zároveň bezinfekční, to je člověk s čerstvým PCR testem,“ dodal.

Je přesvědčen, že očkování přinese lidem zase svobodu bez covidových restrikcí. „Už jsem nevydržel být zticha, prostě mi bouchly saze. Petici jsem začal psát, protože už mě to jako občana dožralo, jak se tady pošlapávají principy svobody, připravuje nás to o strašné peníze,“ uvedl mikrobiolog.

Protilátky získané očkováním kolují člověku v krvi a v případě potřeby se mohou vyhrnout z krevních kapilár, to je z velmi tenkých cév, až na nosní sliznici, kde mohou zasáhnout proti viru.

Na pozoru by se ale měli mít i mladí lidé, protože i ti končívají na jednotkách intenzivní péče. „Končívají tam mladí lidé, kteří si tak dlouho tvoří vlastní názor, až skončí na ventilátoru,“ uvedl Šebo.

Poté upozornil, že prozatím neexistuje shoda na tom, jak velké množství protilátek musí člověk mít, aby bylo možné říct, že tento člověk už nemusí očkování podstoupit. Problém je, že navíc nelze snadno říct, kolik protilátek u jedince je skutečně aktivních. Proto se nelze tak jednoznačně odvolávat na přirozené získání protilátek. Ono konkrétní číslo je třeba stanovit na základě mnoha podrobných studií, které zatím nejsou vyhodnoceny. „Bude to za dva, za tři roky,“ uvedl mikrobiolog.

Vakcíny proti covidu už podle něj nelze označit za experimentální, protože už je na světě dostaly miliardy lidí. „Nemůžete vědět, co bude za deset let. To nemůže vědět nikdo. Ale když se nad tím zamyslíte, tak každý rozumný člověk musí dojít k závěru, že tyto mRNA vakcíny nebudou mít dlouhodobé účinky,“ konstatoval mikrobiolog s tím, že vakcíny rozhodně DNA nepřepisují.

„Pokud někdo po tom, co se v naší zemi stalo na jaře, nepochopil, že se má jít očkovat, tak má z mého pohledu fakt problém," upozornil expert s tím, že by tito lidé měli potlačit svůj egoismus.

Stát lidi nutí dodržovat i dopravní předpisy, nutí lidi se poutat bezpečnostními pásy a pokud to někdo nedělá, dostává pokuty. A pokud je neplatí, přijde za ním exekutor. Peter Šebo nevidí důvod, proč by tu u lidí, kteří se odmítnou nechat očkovat, nemohlo být stejně. S výjimkou těch, kteří se nemohou nechat naočkovat ze zdravotních důvodů, ty by mikrobiolog podle svých vlastních slov v žádném případě k očkování nenutil.

Psali jsme: Babiš: Povinné očkování od února. Lockdown ne. A šokující... Podlidé s protilátkami. Rektor na Primě týral Cikrta, tvrdě Počty: Rvou vakcínu mladým. Zde výsledek. A tajená čísla ,,Já ten papír potřebuju!" Covid prý měl, test negativní. Čich, chuť, nic

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.