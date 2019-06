Pozdravujte Bakalu! Babiš drsně utřel novinářku z DVTV

„Chci, aby koalice fungovala, stojí před námi plno úkolů a musíme samozřejmě se domluvit na rozpočtu. Požádám pana prezidenta o schůzku a projednat s ním situaci a řešení, abychom zkrátka mohli jet dál, aby tento konflikt byl zažehnán,“ podotkl úvodem tiskového brífinku Andrej Babiš (ANO).

Vedle něj stojící předseda ČSSD Jan Hamáček následně odpovídal na otázku, zda mu stačí schůzka s prezidentem a ministrem kultury Antonínem Staňkem (ČSSD) až 12. července, jak je navrhováno. ČSSD totiž chtěla, aby situace byla vyřešena do konce června.

„Včera jsem po jednání grémia říkal, že se budu pana premiéra ptát na to, zda tu situaci chce řešit a jak ji chce řešit. Pan premiér mě ujistil, že ji chce řešit,“ poznamenal Hamáček. „Doufám, že ta schůzka proběhne co nejrychleji,“ dodal. „Říkali jsme, že chceme mít jasno do neděle, já si odtud odvážím to, že pan premiér to řešit chce,“ dodal s tím, že v pondělí řekne více. Co se týče termínu 12. července, doufá, že už bude schůzka tento den zbytečná, neboť situace bude vyřešena dříve. „Pokusím se k prezidentovi dostat v pondělí nebo v úterý,“ řekl premiér Babiš.

„Kompetenční žaloba určitě není řešení, je potřeba to vyřešit jiným způsobem. A já udělám maximum pro to, abych udělal vše pro to, abych situaci vyřešil,“ dodal. Když se jej pak jedna redaktorka zeptala, zda není slabým premiérem, když není schopen s prezidentem vyjednat to, na co má podle ústavy právo, odvětil: „Nevím, proč kladete tak nesmyslnou otázku. Já si myslím, že jsem celkem silný premiér a silná osobnost, a snažím se řešit věci konsenzem a ne konfliktem. Jsem schopen určitě, když dostanu termín od pana prezidenta, že to budu řešit. Nepodsouvejte mi nějaké věci, které neexistují.“ Prezident podle něj není prezidentem, kterému by se měly určovat nějaké termíny.

„Platí koaliční smlouva, jsme ve vládě s ČSSD,“ zopakoval pak k současné situaci Babiš. „Koaliční smlouvu respektuji. ČSSD navrhla na pozici ministra kultury pana Šmardu a já půjdu za panem prezidentem, který má jiný názor, aby vnímal koaliční dohodu a představu sociální demokracie akceptoval, aby koalice mohla pokračovat bez problémů,“ dodal.

Hamáček jen doplnil, že ministra kultury Antonína Staňka nenavrhl odvolat proto, že odvolal ředitele Národní galerie Jiřího Fajta, ale že jde o to, že Staněk není schopen resort stabilizovat a celou situaci uklidnit. „Člověk, když není schopen dál něco řídit, a strana se jej rozhodne vyměnit, je to plně v její kompetenci. Není možné, aby v čele resortu kultury dál zůstal,“ uvedl. Schůzku s prezidentem, kterou absolvoval včera, označil za schůzku, která proběhla ve velmi přátelské atmosféře. „Rozhodně jsem z jednání neodjel s žádnými šrámy,“ zmínil. O nominantovi ČSSD na post ministra kultury, Michalu Šmardovi, se nechtěl prozatím bavit.

„Nebojíte se, že oslabujete kvůli této situaci svou pozici jako premiér?“ zeptala se závěrem Babiše redaktorka DVTV.cz. „DVTV bez komentáře. Pozdravujte pana Bakalu,“ uzavřel Babiš.

