Pozor, tady tečou miliardy! A vy řešíte Blažka... Drahé trubky za vládní peníze

Lukáš Kovanda, český ekonom, se zlobí na kabinet Petra Fialy (ODS). Má totiž pocit, že pětikoalice sebere peníze českým důchodcům a věnuje je německé pojišťovací skupině Allianz a kanadským důchodcům.

Upozornil, že společnost Net4Gas je v problémech i proto, že nemůže inkasovat poplatky za tranzit plynu do dalších zemí. Ruský plyn už do Česka neproudí. Získáváme plyn z terminálů na zkapalněný plyn ze západní Evropy. A tento zkapalněný plyn už neteče dál, protože Slovensko a Rakousko opět odebírají především ruský plyn.

„Finanční tíseň společnosti Net4Gas zásadně umocňuje fakt, že při povážlivě tenčících se výnosech z přepravy plynu a pronájmu plynovodů navíc zabředla do obřího dluhu. Ten koncem loňska představoval bezmála 34 miliard korun. Pokud firmu Net4Gas nepřevezme český stát nebo nějaký jiný zájemce, ztrátu 34 miliard budou nějak muset „zalepit“ – půl na půl – Allianz a kanadští důchodci. Jestliže ovšem Fialova vláda plynovody pořídí, podle všeho s nimi převezme i dluh. Takže Allianz, ani kanadští důchodci by v takovém případě nic „zalepovat“ nemuseli. Tedy nemuseli by odepisovat příslušnou ztrátu. Ulevilo by se jim,“ pokračoval.

Stalo by se tak v době, kdy má vláda protlačila Parlamentem rozhodnutí o zpomalení valorizace penzí českých důchodců čili lze podle Kovandy říct, že tyto peníze vezme a dá je kanadským důchodcům.

Nakonec upozornil na ještě jeden varovný aspekt:

„Na to, že vládou zvažované pořízení společnosti Net4Gas, je sice možná výhodné pro kanadské důchodce, ale mnohem méně již pro ty české a vlastně celý český stát, upozorňuje ve svém nejnovějším příslušném posudku (https://fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-downgrades-net4gas-to-bb-outlook-evolving-29-05-2023) světově významná ratingová agentura Fitch. Ta letos v květnu společnosti Net4Gas varovně zhoršila rating. Zhoršení ratingu, které v praxi odráží vzestup rizika bankrotu firmy, zdůvodňuje Fitch výše zmíněným citelným poklesem zisku z poplatků za přepravu a pronájmu potrubí,“ uvedl Kovanda.

Analytička serveru Echo24.cz Lenka Zlámalová přidala další úhel pohledu. Nešetřila kritickými slovy na adresu většiny českých médií.

„Klasický efekt 11/09/2001. Média se honí za Blažkem s Nejedlým. A stát mezitím za miliardy nakupuje zásobníky plynu, které vůbec nepotřebuje. A chystá se koupit i tvrdě zadlužený Net4Gas, kterého se investoři chtějí zbavit. Až se zase budeme ptát, kde jsme přišli k desítkám miliard státních dluhů, odpověď je tady. Banky zjevně potřebují jistotu, že dostanou půjčky z Net4Gas zpět. Ministr Síkela (za STAN) to ochotně produkuje. A premiér Petr Fiala státnicky pohovoří o energetické bezpečnosti. Zásobníky ani trubky k energetické bezpečnosti opravdu nepotřebujeme. Stát je plně kontroluje velmi tvrdou regulací,“ konstatovala Zlámalová s tím, že vláda Petra Fialy nedělá nic menšího, než chrání německo-kanadskou investici v Česku.

Ke stejnému tématu se vyjádřil také minoritní akcionář ČEZ Michal Šnobr.

„Odstartováno velké zestátňování. Min. 33 mld. je myšleno jako převzetí dluhu N4G (aby bylo pochopeno) minus cash + cena za equity a ta je nyní 0, ale do budoucna to tak být nemusí (záleží, jak dlouho bude Rus živit plynem AUT, SK a HUN) nebo zda nebude UA v budoucnu exportovat plyn,“ upozornil, že se situace může vyvíjet ještě různě.

Celou debatu uzavřel podcaster Michal Půr, který před časem opustil server Info.cz a pracuje na vlastních mediálních projektech.

„Teď jsem slyšel Janu Klímovou v Českém rozhlase Plus a výborně to rozebrala. Ve zkratce. Stát to nepotřebuje, vůbec nikdo nechápe, proč to kupuje. Lenka Zlámalová to taky přesně popisuje. Zbytek médií řeší fakt debility. A mezitím jim z kapes lítají desítky miliard korun,“ prohlásil Půr.

