Praha vytvoří Portál Pražana, lidé si vyřídí záležitosti z domova

Pražský magistrát přebuduje svůj web a vytvoří na něm nový Portál Pražana. Stránky města budou mít tradiční část s informacemi a druhou, přes kterou budou lidé komunikovat s úřadem a zařizovat si své záležitosti. Prototyp by měl být hotov do půl roku. Novinářům to dnes řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Náklady na vybudování systému jsou odhadovány na 25 milionů korun. Změny magistrát chystá i v systému karty MHD Lítačka a nechá si vypracovat koncepci rozvoje IT do roku 2025.

První částí Portálu Pražana bude běžný web hlavního města se zveřejněnými informacemi. Podle primátora je nynější internetová stránka nepřehledná a zastaralá a je třeba ji přebudovat. Do druhé části stránek se pak budou lidé přihlašovat. Bude se jednat o interaktivní portál, kde budou mít lidé svůj profil a budou zde moci vyřizovat například poplatky za odpad nebo za psa.

Systém bude propojen i s daty státní správy. "Nejsme příznivci toho, že člověk si v jeden den oběhne více úřadů, které sestěhujeme. Pro nás úspora času znamená, že si to člověk nakliká pohodlně z domova," řekl Hřib. Služba nabídne lidem i možnost, stáhnout si do mobilu kalendář, který je upozorní, kdy se například platí různé poplatky.

Město podle primátora uvažuje také o možnosti náhledu prostřednictvím portálu do datové schránky občana. "Je to jedna z možností, jak z něj udělat centrální bod pro občana," řekl Hřib.

Změna čeká i kartu MHD Lítačka. Ta se dočká třeba nového názvu, který by měl být mezinárodně srozumitelný. Vymyšlen ale podle Hřiba ještě není. Rovněž bude možné nově kartu nahrát do mobilního telefonu. "Bude to další nosič a člověk už s sebou nebude muset nosit plastovou kartu. Uvolní se nám tak prostor v peněžence," uvedl primátor.

Pražští radní již v pondělí schválili vytvoření nové koncepce rozvoje informačních a počítačových technologií na roky 2019 až 2025. Vymezí jednotlivé kroky a stanoví náklady změn. Původní koncepce byla podle Hřiba nekonkrétní a nebyla naplněna. Dokument by měl řešit několik tematických oblastí, například zmíněné digitální služby a otevřená data, ale také to, aby magistrátní IT fungovalo efektivně. Odstraňovány mají být situace, kdy je město v dané oblasti závislé na jediném dodavateli a jeho službách.

autor: nab