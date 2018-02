Prasata, udeřil Kalousek na Zemanův Hrad v den, kdy mu průzkum naměřil 3,5 procenta

„Jsou to prasata... Tím nemyslím Pražský hrad a jeho historii. Tím myslím ta bezcharakterní a bezcitná prasata, která dnes mají tu odvahu mluvit za Pražský hrad,“ napsal na Twitteru Kalousek. Netrvalo dlouho a pod jeho příspěvkem se objevila řada komentářů, a to jak souhlasných, tak i těch, ve kterých se uživatelé do Kalouska hned pustili.

„Neurážejte prasata, tohle jsou prostě zmrdi,“ uvedl jeden z pisatelů. Další zase poznamenal, že prasata jsou ale inteligentní, milá a užitečná. „Určitě myslíte to bezcharakterní prase Ovčáčka,“ přidal se další. Dnes prý i výbor LIBE v EP držel za zavražděného slovenského novináře a jeho dívku minutu ticha, poznamenal jeden z uživatelů. „Ale Hrad přece mlčel už 17. 11. i včera 25. 2. Co byste čekali dnes? Zeman seje zlo!“ reagoval ironicky uživatel. Další komentující zase tolik překvapená nebyla. „Proč by se z Hradu vyjadřovali, když i oni by novináře nejraději likvidovali,“ ptala se.

Nyní jsme již občané dvou států, ale máme k sobě pořád sakra blízko, alespoň my starší. Reakce Hradu nás opět jen rozděluje, je přesvědčen komentující. „Omyl, rozdělují nás názory, které tady plivou politici typu pana Kalouska, snažící se jen rozeštvat lidi. Když není po jejich, tak nebude nic,“ oponoval ve své reakci jiný pisatel. Jenže u někoho se za svůj výrok Kalousek se zlou potázal. „Kalousku, nepíšu pane, poněvadž ten titul vám už dávno nepatří, utopil jste ho v alkoholu a ve sprostém vyjadřování. Jste nechutný, sprostý lhář, svůj post máte jen díky výpadku energie při sčítání, měl byste jít do sebe a ne být stále větší buran a lůza,“ rozjel se uživatel Twitteru.

Poslední průzkum CVVM: Černé na bílém. Zlé zprávy pro Bělobrádka, Pospíšila i Gazdíka

„Novinářů je příliš moc, měli by se likvidovat,“ neváhal jeden z komentujících citovat Zemana ze dne 14. 5. 2017. „Obávám se, že ještě nikdo nevymyslel tak expresivní výraz, který by dostatečně vyjádřil ignorantství, hulvátství a hovadství momentálních hradních kašparů v čele s ovčí hlavou,“ rozjel se příznivce Kalouska.

Svou poznámkou samozřejmě Kalousek, jehož strana by podle aktuálního průzkumu CVVM získala pouhých 3,5 procenta a do Sněmovny by se nedostala, pěkně namíchl mluvčího prezidenta. „Vrchol dnešního kydání špíny a hnusného politického zneužití tragédie,“ reagoval Jiří Ovčáček, který o několik hodin později na svém facebookovém účtu informoval, že pan prezident dnes upřímnou soustrast rodině zavražděného slovenského novináře přece jen vyjádřil.

Psali jsme: Tohle si nezaslouží ani Jiří Ovčáček, napsal po vraždě novináře na Slovensku režisér Jan Hřebejk Společenská katastrofa. Spisovatel a bývalý novinář popsal, jak zásadně změnily EET a protikuřácký zákon život na vesnicích Zeman je darebák a ruský agent. A co bude s Krymem, o tom si Ukrajina rozhodne sama, vzkazuje kyjevský novinář Pražský novinář vyrazil do Ostravy vykládat, jak je tu ohrožena demokracie. Takto to dopadlo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab