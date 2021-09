Práskat vlastní zemi do Bruselu! Bašta se pustil do Pirátů tak, že musel zasáhnout Železný

reklama

Koalici SPOLU v předvolební debatě reprezentoval lídr Pavel Svoboda. Přísaha vysílá do voleb Zdeňku Víchovou. KSČM postavila do čela kandidátky Květu Matušovskou. Svoboda a přímá demokracie chce uspět s Jaroslavem Baštou. Hnutí ANO 2011 vede do voleb David Kasal. Alena Šírová je kandidátem ČSSD. Mikuláš Ferjenčík je lídrem koalice Pirátů a STAN.

Včera večer se ve Sněmovně rozhodlo, že rozestup od kola při předjíždění musí být 1,5 metru. Květa Matušovská hlasovala proti. „Jako členka hospodářského výboru jsem měla možnost si poslechnout odbornou veřejnost. To, co mi nejvíc vadilo, já jako řidič si nejsem jistá, zda 1,5 metru je opravdu 1,5 metru. Ředitel dopravní policie hovořil o tom, že nemají prostředek, jak toto měřit. A řidič může v danou chvíli váhat a narušit plynulost provozu,“ sdělila.

Kasal byl naopak pro. „Cyklismus se rozšiřuje a my musíme vytvářet podmínky pro cyklisty na silnicích. Jako lékař tvrdím, že musejí být nastavena pravidla, jak cyklisty ochránit. To, že někdo bude běhat s metrem, není na pořadu dne, ale je třeba nastavit nějaký základní parametr,“ podotkl Kasal. Pro byl i Ferjenčík. „V rámci zákona vnínám určitou osvětu, že je nutné předjíždět cyklisty s potřebným odstupem,“ poznamenal Ferjenčík.

Bašta se domnívá, že je to velmi nešťastný, až nebezpečný zákon. „Ten první důsledek bude na silnici první třídy, že rychlost bude určovat cyklista, nebo budou muset řidiči ten zákon porušovat – a to zejména na úzkých silnicích,“ poznamenal Bašta. „Nesporně je potřeba posilovat bezpečnost na komunikacích obecně,“ zmínil Svoboda.

Debata ČT24, lídři Pardubického kraje. Reprofoto: ČT24.

Boj s dezinformacemi

Jedním z dalších témat byly dezinformace a obavy z nich. Jak proti nim bojovat? „Podle mého pohledu nejúčinnější boj je takový, že bychom měli mít nějakou autoritu. Autoritu, která vystoupí a jasně a zřetelně bude komunikovat s lidmi,“ uvedla Víchová, že autorita v době covidu chyběla. „Byly naprosto protichůdné informace. Dnes nevím, co vlastně platí a co neplatí, čeho se vlastně držet,“ dodala.

„Dezinformace může žít jen za té podmínky, že není dostatek relevantních informací,“ domnívá se Šírová. Podle ní je potřeba informace uvádět na pravou míru.

„Klíčové je, abychom měli vzdělané lidi, kvalitní školství, nepodfinancované školství,“ poznamenal k boji s dezinformacemi Svoboda. Podporu školství následně vyjádřila i Matušovská. „Vzdělaný národ by nemusel věřit všemu, co si přečte,“ podotkla Matušovská.

„Pan premiér neustále dezinformace vypouští a zneužívá. Celé loňské léto šířil informaci, že smrtnost kvůli covidu klesá,“ zaútočil na premiéra v otázce dezinformací Mikuláš Ferjenčík. Podle jeho slov premiér šíří také hoaxy o tom, jak Piráti chtějí lidem danit nemovitosti. „Takže ryba smrdí od hlavy,“ podotkl. Voliči se podle něj musejí nyní rozhodnout, zda chtějí ve vládě dezinformátory, či nikoliv. Ferjenčík také zaútočil na SPD a lídra Okamuru, který podle něj nechává ve Sněmovně nad limit promlouvat nezařazeného poslance Lubomíra Volného.

Moderátor Jakub Železný. Reprofoto: ČT24

Kasal se následně bránil vůči hoaxu, jenž podle něj vypouštějí pirátští poslanci, když tvrdí, že vláda stojí za úmrtím 30 tisíc lidí. Podle něj totiž daní lidé zemřeli na covid-19.

Cestovní kancelář Alexandra Lukašenka

Dalším tématem debaty byla následně migrace, ale jen krátce. „Odmítáme kvóty, chceme zpřísnit postihy převaděčů. Je třeba efektivně chránit jak naše hranice, tak unijní,“ podotkla k tématu Víchová. Podle Svobody je klíčové ochránit vnější hranice EU. „Nemůže sem k nám proudit žádný nelegální migrant. Ale to, že k nám proudí Ukrajinci, kteří se nemohou uplatnit na svém pracovním trhu, tak je to takový obchod s chudobou... něco jiného je, jak vnímají migraci politici, ale něco jiného je, jak vnímají příchod cizinců zaměstnavatelé a zaměstnanci,“ podotkla Šírová.

Migrace je velké téma pro SPD. „V programu máme především nulovou toleranci ilegální migrace,“ sdělil Bašta. „V okamžiku, kdy se najdou migranti, nebo lidé z Iráku a z Afriky, kteří využijí cestovní kancelář Alexandr Lukašenko, doputují do Běloruska, překračují hranice dál, tak se s nimi zachází tak, že jsou na hranicích zatčeni a deportováni zpátky. Pokud zvolí cestu pašeráků lidí, kteří jsou napojeni na neziskové organizace, jsou vítáni a nikoho nezajímá, že to jsou stejní migranti jako ti prvně zmiňovaní,“ podotkl velmi kriticky Bašta. „V případě, že tolerujete nelegální migraci, v podstatě negujete podstatu Schengenu,“ dodal rozhořčeně Bašta.

Alena Šírová (ČSSD). Reprofoto: ČT24

Uprchlíkům, kteří potřebují pomoc, jsou ochotni nabídnout pomoc komunisté. Alespoň podle Květy Matušovské, která by pomáhala, ale v zemích původu. Například by takto pomohla i současným Afgháncům přímo v Afghánistánu.

Dotace i střet zájmů

Poté se hovořilo také o dotacích z EU. „Pro starosty malých obcí je to absolutně nepřehledné. Rádi bychom zavedli registr dotací. Dosáhnout na dotace, když jsem se dívala v rámci Pardubického kraje, je pro starosty malých obcí téměř nemožné,“ dodala Víchová.

„Prioritou každé vlády by mělo být efektivní a smysluplné čerpání dotací,“ sdělila Matušovská a následně na dotaz Železného, zda komunistům není žinantní brát peníze z Evropské unie, když by rádi vyvolali i referendum o vystoupení z EU, odvětila: „Když už v ní jsme, tak proč bychom těchto dotací nevyužil.“

Závěrečné téma patřilo střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Ten jej dlouhodobě odmítá i přesto, že audit Evropské komise hovoří jinak. Zároveň předseda vlády hovoří o tom, že celá zpráva vznikla na základě udavačů z řad Pirátů.

„Pan Babiš ohrožuje čerpání všech peněz z Evropské unie, upřednostňuje svůj prospěch,“ poznamenal k osobě premiéra Babiše Ferjenčík a poukazoval na to, že hrozí, že o dotace přijdeme. To však vyvrátil Kasal, který právě poukazoval na to, že tyto věci bychom měli řešit doma, nikoliv na půdě Evropské unie, kam to podle něj „vynesl“ senátor Lukáš Wagenknecht z řad Pirátů.

„Posuzovat střety zájmů by se mělo jenom podle českých zákonů. Zatahovat do toho EU je poněkud nesolidní záležitost. Chodit práskat na vlastní zemi do Bruselu...,“ oponoval Bašta, jenž se domnívá, že by Piráti měli hájit české zájmy. Těmto slovům se bránil nejen Ferjenčík, ale i moderátor Železný – ten napomenul Baštu za slovo práskat, které považuje za expresivní výraz.

