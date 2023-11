Právník Dostál: „Černochová je šílená a nevzdělaná“

„Pětikoalice je postavena s jediným cílem – aby dovládla a pokusila se získat druhé volební období. To, zda vládne naprosto špatně, a zda její ministři tropí ostudu, to bohužel pan Fiala vůbec nezohledňuje,“ komentoval pro pořad Aby bylo jasno právník Ondřej Dostál výzvu ministryně obrany Jany Černochové (ODS) k vystoupení Česka z Organizace spojených národů (OSN) a poznačil, že by mělo dojít k jejímu odvolání, jelikož by šlo o „správnou reakci k našim mezinárodním partnerům“. „Černochová je v tomto objektivně šílená a nevzdělaná,“ míní.

„Přesně před 3 týdny Hamas vyvraždil více než 1400 Izraelců, což je na jejich počet obyvatel více obětí, než zavraždila militantní islamistické organizace al-Káida 11. 9. 2001 v USA. A jenom 14 zemí, včetně té naší, se proti bezprecedentnímu teroristickému útoku spáchanému teroristy z Hamas, jasně a srozumitelně postavilo! Stydím se za OSN. Dle mého názoru nemá ČR v organizaci, která fandí teroristům a nerespektuje základní právo na sebeobranu, co pohledávat. Vystupme,“ napsala Černochová.



„Tento názor paní Černochové je naprosto šílený. Už jen pro její zjevnou nevzdělanost a neinformovanost, co všechno je OSN a co všechno by bylo dotčeno, kdybychom tuto organizace opustili,“ komentoval to nyní právník návrh ministryně obrany pro pořad Aby bylo jasno.

Jmenoval, co vše by bylo tímto krokem dotčeno: „Jedná se totiž zdaleka nikoliv jenom o bezpečnostní záležitosti, ale třeba i epidemické. Ale možná by někteří byli rádi, kdybychom vystoupili z WHO (Světové zdravotnické organizace, pozn. red.)… Stejně tak bychom vůbec nemohli pracovat s řešením sporů u Mezinárodního soudního dvoru v Haagu, protože i ten patří do struktury OSN, měli bychom problém i s fondy jako je UNICEF (Dětský fond Organizace spojených národů, pozn. red.), velice problematické by bylo, jak by to dopadlo ve vztahu ke Světové bance nebo k Mezinárodnímu měnovému fondu…“



„Mimochodem bychom byli asi úplně první, kdo by zkoušel jednoznačně z OSN vystoupit… Nikoho to vážně nenapadlo. To ukazuje, že je paní Černochová v tomto objektivně šílená a nevzdělaná,“ uvedl Dostál s tím, že jde i o „bezpečnostní riziko“ a „riziko pro zájmy České republiky“.



„Pokud chceme hrát nějakou roli na mezinárodním poli a současně říkáme, že nechceme být v OSN, tak pro naše diplomaty v OSN to je obrovská ostuda,“ míní.

Za tato slova ministryně obrany dle Dostála mělo následovat její odvolání, což však od premiéra Petra Fialy (ODS) nezaznamenal. „Vždyť se jí vysmáli dokonce i spolustraníci a členové koalice ji podrobili kritice. Bohužel nic takového ale očekávat nemůžeme,“ řekl Dostál s tím, že by odvolání české ministryně obrany byla „správná reakce i k našim mezinárodním partnerům“, jelikož by věděli, že jde o „jednorázový úlet někoho, kdo už v té vládě není a opravdu to politikou ODS není“.



„Takže Černochová by měla ven, ale stejně jako nebyl vyhozen pan (ministr zdravotnictví, pozn. red.) Válek za to, že nebyl rok schopný sehnat penicilin, tak si myslím, že i paní Černochová je zde v bezpečí. Bohužel,“ dodal právník.



