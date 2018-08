Prdlajs, pitomec, „Teraz, kurwa, my!“ ... Karel Schwarzenberg: Přijmout migranty! Zeman lže, že nás ohrožují. Rusové jak Němci za Hitlera

Rozhovor začal známým tématem migrace. Lídr TOP 09 Jiří Pospíšil v rozhlasovém pořadu uvedl, že od Babiše bylo rozumné nabídnout italské straně nějakou jinou formu pomoci, než je přijetí uprchlíků. Za to ho zkritizoval Miroslav Kalousek a ani Karel Schwarznenberg z této „pochvaly“ není nadšený. „Příkré odmítnutí přijmout jakéhokoli uprchlíka považuji zaprvé za blbou politiku, protože si všude jen uděláme nepřátele,“ tvrdí šlechtic. Má za to, že odmítnutí uprchlíků jde proti židovsko-křesťanským ideálům, na kterých TOP 09 stojí. Že by šlo o ochranu právě této kultury, odmítl. „Chránit ji tím, že ji zrazujete, že zrazujete její ideály?“ položil řečnickou otázku.

Podle Schwarzenberga se v Evropě stáváme nedůvěryhodnými, když trváme na dobrovolnosti přijímání migrantů, a pak nechceme přijmout žádného. „To není seriózní politika,“ tvrdí o Babišově postoji. Na námitku, zda přijmout pouze pár uprchlíků není prázdné gesto, spoluzakladatel TOP 09 odvětil, že není a že každá pomoc se počítá, i když problém nevyřeší.

Další otázka zněla, zda tímto gestem Evropa neposílá pašerákům zprávu, aby pokračovali ve své činnosti. „To je s odpuštěním další blbost. To není žádný signál,“ myslí si Schwarzenberg. Bagatelizuje úlohu české vlády: „Myslíte, že pašeráci v Libyi bedlivě sledují, co dělá česká vláda, co k tomu říká? Prdlajs, to je nezajímá. Z naší strany je to pouhá planá výmluva.“ Navíc se prý jedná o vnitropolitickou výmluvu, kterou si kazíme mezinárodní reputaci. Měli jsme nějaké uprchlíky přijmout, pak by nás viděli v jiném světle, říká Schwarzenberg.

Schwarzenberg je ale proti kvótám. Na jejich adresu řekl: „Byl jsem proti kvótám, kdo je vynalezl, byl pitomec, protože poškodil evropskou ideu, jejich právní odůvodnění bylo velice slabé, to byla ohromná chyba.“ Ale Česko podle něj nepřichází s žádným konstruktivním řešením. Na možnost, že to bude mít dopad na dotace pro Česko říká: „Možná že nám je zkrátí, protože jsme hloupí.“

Dále tvrdí, že Babiš zpočátku žádným velkým bojovníkem proti migraci nebyl. Prý se přidal, až když viděl, jak toto téma hýbe českým politickým míněním. A svůj boj proti migraci používá jako zástěrku. „Všichni koukají na bílého psíka (návnada či zástěrka) a pan Babiš mezitím dělá své věci. Bohužel to platí i pro média, tady musím zahrát míč i do vaší novinářské brány,“ vyčetl novinářům politik. Prý by se měli více zabývat problémy Česka, a ne „neproblémem“, jako je migrace.

V souvislosti se zahraniční politikou zkritizoval šlechtic a politik i stav na ministerstvu zahraničí. „Je to strašné, vývoj ministerstva zahraničí za posledních několik let byl hrozný,“ uvedl. Ministerstvo údajně personálně rozložil už Lubomír Zaorálek, ale ten prý aspoň měl nějakou linii, na kterou se dalo spolehnout, jako v případě Ukrajiny. Pak Scharzenberg parafrázoval Henryho Kissingera: „Kdyby teď někdo zavolal na ministerstvo zahraničí v Praze, ozval by se pouze automat. Nechte vzkaz, nebo zavolejte jindy.“

Říká: „Nikdo neví, co je česká zahraniční politika. Toho času není žádná česká zahraniční politika.“ Prý se do celé věci míchá prezident, který překračuje své pravomoci, a naše zahraniční politika vychází z vnitropolitických potřeb, což se Schwarzenbergovi nelíbí.

Nemohlo chybět ani Rusko. Schwarzenberg řekl, že je samozřejmé se Ruska bát, protože se jedná o jadernou velmoc, která nedodržuje dohody. Má pro největší zemi světa a její obyvatele jisté pochopení. „Do jisté míry Rusům rozumím,“ tvrdí. „Když byl Putin mladý muž, sovětské tanky stály v Erfurtu a u Prahy a sovětská říše obsahovala Střední Asii, všechny ty ‚-stány‘. Teď je Rusko zredukováno a jediné, co má, je právě jaderný vojenský potenciál. Takže chápu, že v Rusech mohou doutnat revanšistické touhy. Tak jako se Němci ve 30. letech cítili ublíženi po Versailleské smlouvě,“ poskytuje Schwarzenberg historickou paralelu. Putin je prý navíc šikovný a dobře využil „blbou politiku Západu“ na Krymu a v Sýrii.

Pak přišel na řadu Donald Trump. Podle Schwarzenberga je situace opravdu zoufalá, když nám americký prezident říká, abychom migranty nepřijímali. Prezident USA je prý nevyzpytatelný. „Dneska říká A a B, zítra řekne omega. U něho nikdy nevím, co si skutečně myslí a co předstírá,“ říká neúspěšný prezidentský kandidát a dodává, že samozřejmě na prvním místě je u Trumpa sobectví.

S čím s americkým prezidentem souhlasí, je, že Evropa musí zvýšit své výdaje do NATO. „Němci vědí, že mají co dohánět. Byl jsem v Bruselu, když asi před dvěma roky sama německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová popsala zoufalý stav Bundeswehru. A potkal jsem se s jedním významným anglickým politikem a on mi povídá: ‚Well, zdá se, že jsme to s tou převýchovou Němců trochu přehnali‘,“ popisuje své zkušenosti.

V další otázce se Hospodářské noviny Karla Schwarzenberga tázaly, jak vidí dnešní rozkol mezi Bruselem a Maďarskem a Polskem. Schwarzenberg řekl, že mu vadí, když se mezi Polsko a Maďarsko klade rovnítko, protože ty situace jsou naprosto odlišné. V Polsku se prý nekrade, v Maďarsku bezostyšně. A Kaczynski hlásá pořád to samé, zatímco Viktor Orbán prý přetvořil liberální stranu v nacionalistickou. Kaczynského směr prý byl dlouho potlačován, takže se jedná o TKM stranu. Na dotaz, co je TKM, Schwarzenberg řekl: „Teraz, kurwa, my!“

