Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zjistil, že se svým plánem vítězství v USA, v Německu i v dalších zemích narazil. A podle serveru amerického deníku New York Times začal ukrajinský prezident tvořit plán B. Plán B, ve kterém Ukrajincům ukáže, že udělal, co mohl, aby pro Ukrajinu vyjednal co nejlepší podmínky, ale nevyšlo to a teď se Ukrajinci musejí smířit s tím, že to nebude úplně příjemný konec války, až přijde.

New York Times mluví právě takto o ukrajinském prezidentovi v okamžiku, kdy se země napadená Ruskem chystá spustit další kolo mobilizace a dostat do maskáčů na 160 tisíc lidí. „Máme v plánu povolat více než 160 000 lidí,“ řekl v úterý parlamentu tajemník ukrajinské Národní bezpečnostní rady Oleksandr Lytvynenko.

Toto kolo mobilizace přichází poté, co ukrajinský parlament v dubnu schválil legislativu, která má pomoci mobilizovat jednotky k boji proti invazním ruským silám. Zákon vyžaduje, aby každý muž ve věku od 25 do 60 let zapsal své údaje do elektronické databáze, aby jej bylo možné vyvolat. Policisté hledají ty, kdo se vyhýbají registru.

Ukrajinci takto reagují na nasazení severokorejských vojáků na Ukrajině. Vysoký vládní úředník podle britské veřejnoprávní BBC uvedl, že věří, že do Ruska již bylo posláno až 11 000 vojáků, přičemž nejméně 3 000 z nich jsou na západě země.

Ohlášení mobilizace se kryje s oznámením ruské okupační armády, že převzala plnou kontrolu nad městem Selydove. V tomto světle podal informaci server britského deníku The Guardian, který zároveň upozornil, že americký prezident Joe Biden přislíbil poslat na Ukrajinu další systém protivzdušné obrany Patriot, dělostřelecké systémy i příslušnou munici. Tato pomoc má proudit do poslední chvíle, kdy bude Joe Biden obývat Oválnou pracovnu.

Současně s Bidenovým sdělením svět obletěla zpráva, že americká letecká a kosmická společnost Aerojet Rocketdyne zdvojnásobila svou měsíční produkci motorů pro rakety GMLRS, které jsou na Ukrajině intenzivně používány. Podle deníku The Guardian to oznámil výkonný ředitel společnosti s tím, že k navýšení výroby došlo kvůli poptávce z ukrajinské strany pro zásobování armády, doplnění zásob v USA a uspokojení poptávky ostatních zákazníků. Aerojet vyrábí asi polovinu všech raketových motorů pohánějících americké vojenské rakety a další projektily.

