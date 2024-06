Předpověď: Klima, migrace, Ukrajina. Nebo i rozpad EU. Zásadní změny po volbách

Volby do Evropského parlamentu jsou za dveřmi a lidé v Bruselu už se nyní hrozí, jak se promění evropská politika po očekávaném vzestupu tzv. krajně pravicových stran napříč řadou zemí Evropské unie. „Raději investujte do plenek,“ prohlásil Oliver Kirchner z Alternativy pro Německo (AfD) směrem k bruselskému establishmentu, že se z toho nejspíše „podělají“.

V celé Evropě je "radikální pravice" na vzestupu. Volby do Evropského parlamentu tento týden odhalí, jak moc. Například ve Francii je nacionalistická pravicová strana Národní sjednocení Marine Le Penové na nejlepší cestě získat třetinu hlasů, což je více než dvojnásobek podpory jejího nejbližšího soupeře, strany Renesance prezidenta Emmanuela Macrona. V Německu míří AfD na druhé místo, před všechny partnery ve vládní koalici kancléře Olafa Scholze. V Itálii se pravicová strana Bratři Itálie premiérky Giorgie Meloniové v průzkumech pohybuje daleko před pronásledovateli.

Vzhledem k tomu, že podobné výsledky se očekávají i v mnoha menších zemích Evropské unie, předpokládá se, že v příštím Evropském parlamentu bude více poslanců tzv. krajní pravice než historicky nejvíce dominantní síly, konzervativní Evropské lidové strany.

Podle komentátorů bruselského listu Politico nastane po těchto evropských volbách na kontinentu stejný politický otřes, jaký vyvolalo zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem v roce 2016. A výsledky těchto voleb také dobře ilustrují, jakým směrem se ubírá národní politika v jednotlivých evropských státech.

Její rostoucí obliba je založena na čím dál větší nespokojenosti lidí s vládnoucím establishmentem a jeho agendou. Jako příklad slouží slova Toma Van Griekena, lídra belgické nacionalistické pravicové strany Vlaams Belang, „Co tam ti politici dělají? Genderové nesmysly, klimatické šílenství. Nevěnují pozornost tomu, co znepokojuje stále více Vlámů. My neřešíme konec světa, ale finanční konec měsíce,“ prohlásil Van Grieken.

Tzv. radikální pravice je sice různorodá, ale spojuje ji pohled na svět soustředěný kolem etnického národního státu, nepřátelství vůči migrantům, zejména pokud jsou muslimové, a skepse vůči nadnárodním organizacím, jako je EU, OSN a v některých případech i NATO.

Patrně největším bodem rozkolu v rámci evropské "krajní pravice" je Rusko. Některé strany, jako AfD nebo rakouská Strana svobodných, otevřeně fandí ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Jiné, jako italští Bratři nebo polská strana Právo a spravedlnost, patří k jeho nejzarytějším odpůrcům.

Růst tzv. radikální pravice, kterou jejich kritici rádi označují také za extrémisty, populisty nebo autoritáře, je spojen se ziskem velkých společenských skupin. Mezi její příznivce patří zemědělci a dělníci, kteří viní politiku EU ze zániku svých zdrojů obživy, a voliči ze střední třídy, kteří se obávají imigrace a rozkladu tradičních hodnot. Stále častěji se k nim přidávají mladí lidé, kteří jsou znepokojeni rostoucími životními náklady.

Podle analytiků Politico má tento vzestup "krajní pravice" stejné příčiny jako vzestup tzv. progresivní liberální levice a zelených před lety. Absence silných tradičních pravicových a levicových stran. Evropská pravice a levice po desetiletí bojovaly o vládu, ale v posledním desetiletí se postupně rozpadají a na řadu přišli noví vyzyvatelé.

V posledním kole evropských voleb to vedlo k výbušným příležitostem pro liberální povstalce, jako je Macron ve Francii nebo Zelení v Německu. Tentokrát ti, kteří hlásí velký nástup na politickou scénu, pocházejí z druhé strany vznikajícího politického rozdělení kontinentu. Už nejde o souboj pravice a levice, jde o souboj liberálů a krajních konzervativců.

Příchod "radikální pravice" na evropskou scénu navíc bude mít dlouhodobý dopad, protože má velkou podporu mladých lidí a ta se může udržet desetiletí. Představitelé velkých politických stran bláhově věřili, že se jim podaří udržet nacionalistickou pravici zcela mimo politiku, a to tím, že se při sestavování vlády nebo schvalování zákonů nebudou spoléhat na jejich hlasy. Jako příklad slouží úspěch Marine Le Penové ve Francii. Bez ohledu na to, kolik hlasů získala Le Penová a předtím její otec v prvním kole prezidentských voleb, občané všech ostatních proudů spektra se ve druhém kole shromáždili kolem jejich protivníka, aby je udrželi na uzdě.

To se dnes v mnoha státech mění. "Radikální pravicové" strany jsou u moci nebo podporují vládu v sedmi z 27 zemí EU, včetně Itálie, Švédska, Maďarska a Slovenska. K nim se brzy přidá i Nizozemsko, kde má otěže v rukou protiislámsky naladěný Geert Wilders. V Rakousku vedou v průzkumech dědicové Haiderovy Strany svobody, jejíž volby jsou naplánovány na konec letošního roku. Pokud se ve Vídni dostanou k moci, bude celá třetina národních vlád EU závislá na "krajní pravici."

Po těchto volbách se proto nepochybně posune celá evropská politika. Změny nastanou v ekologických tématech, v sociální politice, v otázce imigrace, ovlivněna bude diskuse o podpoře Ukrajiny a mnoho dalšího. A úspěchy krajní pravice v těchto evropských volbách můžou naznačit, kam budou směřovat i národní politiky. Ve Francii by se například mohla v roce 2027 dostat Marine Le Penová do prezidentského úřadu.

Le Penová přitom prohlašuje, že vytrhne Francii z velení Severoatlantické aliance a vyzývá k tomu, aby byla EU zbavena mnoha svých pravomocí. „Pokud by Le Penová dostala klíče od Elysejského paláce, EU by se mohla nejen náhle a možná nezvratně stočit doprava – mohla by se začít rozpadat,“ varují komentátoři Politico, že i s ohledem na úspěch AfD v Německu a vládu Meloniové v Itálii by se celá Evropa mohla nenávratně stočit doprava.

