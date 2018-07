Přehřáté mozky Šafrových fanatiků, křivá huba Bakalova komentátora. Zcela mimořádnou nálož nenávisti komentuje radní Kňourek

NEWSROOM TOMÁŠE KŇOURKA Pro konspiračně-bulvárně-extrémistický server Fórum 24 platí, že kdyby jeho osazenstvo přestalo nenávidět, ztratilo by svůj jediný program a tím i důvod své existence. Tvrdí to člen Rady Českého rozhlasu Tomáš Kňourek při sledování toho, co všechno dokážou vyprodukovat tamní redaktoři včetně toho, že jeden z nich objevil, že v roce 1948 byla zima v jeho prvních měsících a pak ještě znovu v prosinci. Rozhlasového radního zaujaly i rozumy redaktora Bakalova webu, na nichž ilustruje, v jakých intencích uvažují členové nejtvrdšího mainstreamu.

Prázdninové vydání Newsroomu musím začít trochu odlehčeně. Není divu, když se vám z redakcí sype tolik zajímavého a poučného materiálu. V posledních dnech asi nejpůvabnější poskytl Jan Jandourek z konspiračně-bulvárně-extrémistického serveru Fórum 24. Kdo si tyto stránky občas otevře ví, že pan Jandourek stejně jako jeho kolegové z redakce „nemá rád“ vybrané jedince. Babiše, Zemana, Duku, Okamuru, Putina a samozřejmě i poslance Václava Klause mladšího.

Při povinném vyřizování účtů s posledně jmenovaným se ve svém příspěvku nechal inspirovat pasáží pravidelného Klausova komentáře pro server Novinky.cz. V něm poslanec ODS před prezidentskou volbou napsal: „Spoléhat na prezidenta Zemana, že nástupu nové postdemokracie bude účinně čelit, je podobné jako spoléhat na Edvarda Beneše v zimě roku 1948. Je to taky socialista (jako Beneš) a podobně nemá sil na rozdávání. Ale zas volit maskota všech těchhle nových věcí se nedá už vůbec. Budu volit Zemana“.

Jandourek na to, asi ve stresu, reaguje: „Trochu nás zarazí, jak by se někdo mohl spoléhat na Beneše v zimě 1948, když byl Beneš po smrti, ale nechme to být. Třeba chtěl přirovnat Zemana k mrtvole. Zvykáme si na větší podivnosti“.

Redaktor od Šafra objevil, že v roce 1948 byly dvě zimy

Pan redaktor má nepochybně pravdu v tom, že si na podivnosti zvykáme. Rozhodně je jednou z nich jeho tvrzení, že byl prezident Beneš v zimě 1948 po smrti. Proboha, a od koho se to pak „z Hradu“ v únoru na vymrzlé Staroměstské náměstí vrátil Gottwald? Koho z nás „může zarazit“, že astronomická zima trvá většinou od 21. prosince do 20. března? Jen pro připomenutí, Edvard Beneš zemřel v roce 1948 začátkem září.

A aby toho nebylo málo, tak po jisté době nějaká hlava pomazaná panu Jandourkovi dokázala vysvětlit, jak to s těmi ročními obdobími vlastně je. V jeho textu se v závorce objevila vsuvka: „Vlastně v tom roce byly zimy dvě, jak jsem byl upozorněn“. Chci zdůraznit, aby nedošlo k případným dalším omylům, že nejen „v tom roce“ byly zimy dvě, je to tak každý (!!!) rok. Nepřekvapí, že i poté se ale na obsahu příspěvku nic nezmění, tvrzení vychází z mylné premisy. A že by se dokonce někdo omluvil? Pche...

Docela chápu, že zrovna slovem „zima“ Václav Klaus přivedl redaktora Fóra 24 do rozpaků, je totiž příliš složitá a svým umístěním na přelomu roku pro některé jedince i zákeřná. Možná by to pokrokáři měli nějak zjednodušit, aby v tom nebyl takový bordel. A nebo roční období rovnou zrušit.

S nenávistí jdou večer spát a ráno se s ní probouzejí

Někdy mám pocit, že u Šafrů musejí mít přehřáté mozky. Nevím, jestli je to tím horkem v kancelářích, nebo jestli jim do klimatizace nepouštějí nějaký silnější „matroš“. Spíše je ale na vině něco jiného – nenávist. Nedávno jsem četl perfektní vzkaz těmto fanatikům: „Kdybyste přestali nenávidět, ztratili byste svůj jediný program. A tím i důvod své existence“. Pro tyto lidi se nenávist stala smyslem života. Z jejich výplodů čiší, že nenávidět dokážou 24 hodin denně (tomu asi odpovídá i zmíněná číslovka v jejich názvu). Nenávidí když vstávají, usínají, jedí, chlastají či souloží. Musejí nenávidět, aby nakrmili démona, který je ovládá. Hrozný to život.

Nedá mi to, abych se krátce neohlédl za fotbalovým šampionátem. Nebudu hodnotit fotbalovou a organizační stránku, ale samozřejmě tu mediální. Na první místo v žebříčku bizarností dávám článek ze stránek rádia Svobodná Evropa kritizující ruský národní tým z nedostatečné rasové a etnické diverzity. Začátkem července ho monitorovaly i ParlamentníListy.cz, takže je čtenářům znám. Jako příkladný multikulturní tým je vyzdvihováno Švýcarsko, pozitiva nám někteří jeho hráči podporující uloupený heroinový „stát“ předvedli.

Chorvatsko bez barvy na rozdíl od multikulturní Francie

A teď, milá Svobodná Evropo, pár lapidárních otázek: Jak hodnotíš etnické složení týmů Senegalu, Nigérie, Chorvatska či Japonska? Co je nejen ve fotbale (filharmonii, u hasičů...) důležitější – výkonnost, nebo barva kůže? Kteří ruští hráči z jiných etnik jsou kvalitnější než ti, které nominoval trenér? Jako velký sportovní fanda bych měl na rasové experty ze „svobodky“ prosbu. Vždy jsem si kladl otázku, proč jsou všichni reprezentanti USA ve volejbale bílé barvy pleti, zatímco ti basketbaloví černé. Nemělo by se s tím také něco dělat?

Když už jsem zmínil Chorvatsko, tak největší francouzská „neziskovka“ bojující proti rasismu (Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme) komentovala finálové utkání šampionátu tak, že francouzský tým je příkladně multikulturní, zatímco Jihoslované jsou „dramaticky uniformní a bez barvy“. Dokonalé, bojovníci proti rasismu jsou rasisti. Chybí už jen svolání něčeho podobného, jako byla odporná konference ve Wannsee. Pro příště se budou podle rasových zákonů vybírat národní reprezentace. Fuj.

Chuťovka od člena nejtvrdšího mainstreamu z Bakalova webu

Všem z vás, kteří ještě nepochopili, v jakých intencích uvažují členové nejtvrdšího mainstreamu, doporučuji k přečtení názor Jana Moláčka na Bakalově serveru aktuálně.cz. Opentlil ho titulkem „Strašení Západem. Lži a překrucování reality, které nám otravovaly život za komunismu, jsou zpět“. Varuje v něm před snahami o izolaci české společnosti a po sorosovsku vítá co možná nejširší podobu její otevřenosti. Několik lákavých úryvků:

Izolaci české kotliny dnes její protagonisté obhajují prakticky stejným slovníkem jako jejich ideoví předchůdci v dobách normalizace. Tam venku číhá nepřítel. Jen je to dnes místo kapitalistického záškodníka muslimský uprchlík.

Ale české bubnování do šturmu na hranicích má jiný smysl - nenápadně do nás vtlouct přesvědčení, že izolace je norma, ke které je třeba se vrátit, a integrace historický omyl, který je třeba napravit. Je to jen další tah ze strany těch, kdo na všech frontách bojují proti otevřenosti.

Nelze si také nevšimnout, jak dnešní „alternativní“ média poplatná národoveckému třeštění kopírují někdejší komunistické selektivní zpravodajství z území nepřítele, kterým byl tehdy - a dnes je opět - Západ. Televizní noviny a Rudé právo byly před listopadem plné německých, francouzských a britských stávek, nezaměstnanosti a protiválečných protestů. Nic jiného jako by se na Západě nedělo. Dnešní Parlamentní listy apod. nám Německo líčí jako zemi zmítanou terorismem a násilím (páchaným samozřejmě výhradně imigranty). „Obyčejní“ Němci jsou zoufalí stejně jako kdysi ve frontách na pracovních úřadech. „Chcete snad u nás terorismus?“ ptají se samozvaní zachránci Čechů před strašným německým údělem.

Lži a překrucování reality, které nám otravovaly život za komunismu, jsou zpět v plné síle.

CELÝ TEXT JANA MOLÁČKA SI PŘEČTĚTE ZDE

Zřejmě jidášským grošem tlačená touha po sebedestrukci

Ale pane Moláčku, to jsou mainstreamové lži a překrucování reality, co nám otravují život. Nebo mi snad chcete říct, že takzvaná alternativní média ovládají informační pole? Proto tak jančíte, když nepohodlné a vámi zatajované informace bortí nejen váš vysněný svět. Svět, kde je vše zalito sluncem. Na Unter den Linden tančí galantní imigranti s vnadnými pihatými Germánkami. „Smím prosit?“ ptá se jeden z nich. Když žena odmítne, muž zdvořile odkráčí a jde se raději připravit na blížící se obtížnější zkoušku z kinetiky štěpných reakcí a de Broglieových vlnových délek...

Teď vážně. Nelze přeci odmítat fakta, která zmíněný vysněný svět popírají. Nelze vinit zrcadlo, když mám křivou hubu. Znásilňování, vraždění, no-go zóny prostě existují. A je jich nepochybně více než před pěti lety a bude hůř. Cožpak bezpečnostní opatření především na Západě jsou k ničemu? Ploty, rámy, zeď kolem Eiffelovky? To nejsou hranice? To není izolace? Když Evropská unie nefunguje, někteří křičí: Více Evropy! Když se nezvládá imigrace zase: Ještě více se otevřeme! Žádný rozum, žádná logika, jen zřejmě jidášským grošem tlačená touha po sebedestrukci. Alternativní média lidé stále více hledají proto, že tyto informace, na rozdíl od hlavní stoky, přinášejí. Proto je snaha je umlčet, jako se o to v obráceném gardu snažil režim před převratem.

Závěrem ještě krátká připomínka k větě, že „dnešní Parlamentní listy apod. nám Německo líčí jako zemi zmítanou terorismem a násilím (páchaným samozřejmě výhradně imigranty)“. Omyl, je to přesně naopak. Parlamentní listy nic nelíčí, pouze zprostředkovávají názory druhých. Lidí, které třeba na Kavčích horách nespatříte. To přece žádnému svobodomyslnému člověku nemůže vadit. Na vymývání mozků tu máme jiné odborníky.

autor: Jiří Hroník