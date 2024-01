Překážka jménem ODS, zaútočil pirát. Pak poučil, co je dobré pro podnikatele

reklama

Velmi ostrého vyústění se dočkala televizní debata mezi předsedou Svobodných Liborem Vondráčkem a pirátským europoslance Mikulášem Peksou na CNN Prima NEWS, kde se oba politici dohadovali o přijetí eura. Právě toto téma v minulých dnech nastolil ve svém novoročním projevu prezident Petr Pavel. To, že se postoje obou hostů diskusního pořadu diametrálně rozcházejí ve věci vstupu ČR do eurozóny, čekal asi kdekdo. Ale že „koaliční“ europoslanec tvrdě zaútočí na nejsilnější vládní stranu premiéra Petra Fialy, bylo bleskem z čistého nebe.

„ODS je často překážkou pro řešení velké části problémů. Kdyby tam byl někdo rozumnější, bylo by to nepochybně lepší,“ uvedl Mikuláš Peksa ve vysílání CNN Prima NEWS s tím, že vidí, že i v ODS je část lidí, kteří vnímají výhody eura. „Já bych čekal od ODS, která se dlouhodobě staví na stranu podnikatelů, že jim vyjde vstříc a konečně je zbaví byrokracie, která je spojena s vyměňováním jedněch peněz za druhé,“ řekl také pirátský europoslanec, podle kterého ODS moc svolná v této otázce v rámci vládní koalice není. „ODS slíbila splnit Maastrichtská kritéria, ale nic pro to nedělá,“ postěžoval si Peksa.

Také Libor Vondráček vidí opětovné zahájení diskuse o přijetí eura jako známku tragického selhání ODS, která dnes připouští diskusi o tomto tématu, ačkoliv ještě před několika lety jednoznačně euro odmítala. „Dnes se pomalu pod vlivem svých koaličních partnerů začíná přiklánět, aby se euro stalo skutečným tématem,“ uvedl Vondráček a zdůraznil, že se nebavíme o příjímání eura, ale o likvidaci české koruny.

„Euro přijímáme už dávno, a dokonce od 1. 1. 2024 mohou podnikatelé vést účetnictví v eurech, platit mzdy v eurech, mohou i daně platit v eurech. My se teď ale bavíme o zrušení české koruny. Bavíme se o tom, že se přibližujeme k tomu, aby koruna zanikla, aby byla zlikvidována. Vůbec nerozumím tomu, že zastánci eura tlačí na likvidaci české koruny, proč jim nestačí zachování konkurenčního prostředí pro obě měny. Já na rozdíl od jiných konkurenci a svobodě fandím,“ dodal Libor Vondráček.

Předseda Svobodných také připomněl nedávný reprezentativní průzkum agentury STEM, podle kterého 82 % občanů a 80 % firem chce zachovat českou korunu. „Je to nepravda, že by podnikatelé chtěli zavádět pouze euro. STEM to měří dvacet let. Pouze úzké zájmové skupinky a někteří další, jejichž motivaci nerozumím, chtějí zavádět euro a tlačí na to za každou cenu,“ dodal předseda Svobodných.

Podle europoslance Peksy by naopak přijetím eura došlo ke stabilizaci reálných mezd. „Příkladem je Dánsko, které je v systému ERM II dlouhodobě, ale má trvalou výjimku s přijetí eura a má nejnižší inflaci v Evropské unii. Tento systém tedy efektivně omezuje drahotu,“ myslí si Peksa.

Naopak Vondráček upozornil na to, že euro je podle něj nástroj, který může v různých zemích fungovat různě. „ČR však rozhodně není zemí, která by něco získala, kdyby se přijalo euro. Země s podobnou ekonomikou, jakou má ČR, se začaly po přijetí eura vzdalovat s vývojem HDP oproti EU, euro se neprojevilo na růstu zahraničního obchodu. Pokud jde o inflaci, tak drahota je věcí fiskální politiky, nikoliv měny. Kromě toho státy po přijetí eura zvyšují své státní dluhy, protože si mohou půjčovat peníze levněji,“ doplnil několik argumentů Libor Vondráček s tím, že již před rokem doputovala do Senátu petice Svobodných za zachování české koruny, pod kterou se podepsalo více než třicet tisíc lidí.

