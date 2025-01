Přepadly Okamuru. Ten otočil kameru na ně. Redaktorky z ČT neměly příjemné natáčení

Předseda SPD Tomio Okamura čelí možnosti, že bude vydaný Poslaneckou sněmovnou k trestnímu stíhání. A to za banner, na kterém byl vyobrazený muž černé pleti s nožem zašpiněným krví. To vše rámováno nápisem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“. Vládní koalice je rozpolcená. Část z jejích poslanců by Okamuru vydala k trestnímu stíhání, další část je zděšena z toho, jak by to mohlo Okamurovi pomoci v předvolební kampani. Ač právě z vládní strany přišlo trestní oznámení. A to z rukou bývalého ministra spravedlnosti a nynějšího pražského radního Jiřího Pospíšila (TOP 09).

Nyní Tomia Okamuru „přepadly“ na ulici dvě reportérky České televize. Okamura celé „přepadení“ sdílel na sociálních sítích s tím, že jeho spolupracovník celý střet nahrál na svůj mobilní telefon.

Podle Okamury jej dvě redaktorky České televize označily za rasistu. „A já jim tady říkám, že si v Reportérech ČT pletou příčinu s důsledkem. To znamená, že v okamžiku, kdy páchají tito nelegální migranti, potomci migrantů, v Německu a dále tuto trestnou činnost, tak já říkám, že na tom plakátu není nic rasistického. Oni tvrdí opak. Tady se mi snaží podsunout opak, přestože ti pachatelé měli prokazatelně tmavou pleť, není na tom nic rasistického a oni říkají, že je to prý hanobení rasy nebo co,“ rozčílil se Okamura ve videu.

„Někomu to ubližuje,“ odpoví mu redaktorka.

„No já bych čekal od České televize opačný dotaz, jestli náhodou někomu neublížili ti migranti, kteří vraždili v Německu. To ale tady reportéry ČT z České televize vůbec nezajímá. Oni útočí na mě,“ nelíbilo se Okamurovi.

Okamurova kameramanka reportérkám ČT opáčila, že před tím, než si zapnula kameru na mobilu, tak obě reportérky na Okamuru nevybíravě útočily, po zapnutí kamer přestaly.

Okamura žádal, aby Česká televize vysílala nestranně, protože ji vidí půl milionů lidí, kteří volili SPD a mají právo být ve veřejnoprávní televizi také zastoupeni. „Já zastupuju přes půl milionu koncesionářů, který vás platí, paní redaktorko. Deset procent lidí, kteří vás platí, jsou naši voliči. Tak se prosím podle toho adekvátně chovejte,“ vychovával Okamura redaktorky ČT.

Poté byl Okamura konfrontován se svým vyjádřením, že se jedná o objednávku vlády. „To je na pokyn státního zástupce. Já jsem na tom výslechu byl dvakrát a státní zástupce žádal další prošetření. Proto jsem tam byl podruhé. Já jsem to tam přesně slyšel a je to na základě trestního oznámení z vládní koalice,“ vysvětlil Okamura.

A dostal se do střetu i skrze to, že redaktorka mu před zapnutím kamer podle něho vysvětlila, že je z Ukrajiny. „Ještě bych rád zdůraznil, že jsem vůbec nepochopil, proč mi tady ta paní redaktorka říká, že je Ukrajinka. Ona mi před chvílí řekla, že je Ukrajinka. Proč mi to říkáte? Na tom vůbec nezáleží. Já vůbec nechápu, proč mi to podsouváte,“ rozkatil se předseda SPD.

Reportérka se bránila, že mu to vůbec nepodsouvala.

„Nikoho to tady nezajímá, takže jestli vy si myslíte, že to tady musíte zdůrazňovat, tak si běžte na Ukrajinu,“ nebral si servítky Okamura.

„Zpochybňujete právní stát. Ukažte mi zákony, které hovoří o tom, jak můžete o lidech mluvit, a když je hanobíte a zpochybňujete a útočíte na ně kvůli jejich rase,“ zasmečovala redaktorka ČT.

„Paní redaktorko, my poukazujeme na trestnou činnost, kterou páchají migranti v západní Evropě. Oni podněcují nezávisle nenávist. Podívejte se třeba na Vietnamce v České republice. Vietnamci nikomu nevadí, protože tady se chovají svým způsobem přiměřeně,“ pálil Okamura.

„Podněcujete k nenávisti,“ odpověděla reportérka.

„Nepodněcuje to k žádné nenávisti,“ rozčílil se Okamura. „Vy se chováte aktivisticky,“ uhodil na reportérky. A začal obhajovat tezi, že by se měla Česká televize zrušit. „Vy jste si zprivatizovali redakci, vy jste aktivisti, kteří vůbec nemají nic společného s veřejnoprávní televizí,“ řekl Okamura.

Následně vysvětlil redaktorce, že pořad Reportéři ČT si rád své reportáže upravuje podle svého. „Já vůbec nemám povinnost vám odpovídat, chápete to? Vy nejste nad lidmi. Co si o sobě myslíte? To znamená, že já si můžu odpovídat, na co chci. A vy si tam přistřihnete, co chcete. Vždycky si uděláte reportáž sami,“ horšil se Okamura s tím, že takto Česká televize deformuje realitu.

A vrátil se k trestnímu oznámení. „Je potřeba bojovat proti migračnímu paktu, proti nelegální migraci. Pakliže mě vydají, tak bude probíhat politický proces, politický proces za svobodu slova,“ neudržel se Okamura.

„Proč nejsou takhle zapálené pro práci u Rakušana s Dozimetrem?“ ptal se pod videem Radek Kunčar.

„Kdyby pan Okamura neudělal plakát takto nápadný a jednoznačný, nikomu by se v hlavě nerozsvítilo! Udělal to správně, protože s některým publikem i politickým publikem se jinak komunikovat nedá, aby se jim rozsvítilo! Správně to udělal, protože to je problém v Evropě a evidentně se každý bojí ho řešit. Vlastně už jen o tom diskutovat vyvolává vlnu strachu,“ zaznělo na adresu Okamury.

„Ať se reportérky zajedou zeptat do Německa, jestli místní mají taky za to, že se jedná o rasismus... Třeba budou obohacené (ne že bych jim to přála!) a pochopí, před čím nás chce pan Okamura chránit!“ bránila Okamuru Romana Bodáková.

„Na plakátu nevidím nic pohoršujícího, je prostě k zamyšlení. A ti, co ho nechápou, tak by se sami nad sebou měli zamyslet! Kdo říká, že nám tady v Česku nic takového nehrozí, tak se sakra plete!“ je si jistý Michal Drápek.