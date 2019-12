Přes držku? Klaus ml. promluvil o velmi osobní věci

Minulý týden byl Václav Klaus mladší hostem Rádia Impuls v pořadu, ve kterém bylo zakázáno se do ostatních politiků navážet. Mluvil o tom, jaké to bylo vyrůstat se jeho hendikepem, také o služebním autě, které po něm zdědil předseda Pirátů Bartoš. A hodnotil pozitivně předsedy ostatních stran. Ocenil inteligenci Bartoše a Babiše, u Vojtěcha Filipa pozitivní vztah k alkoholu a u Jana Hamáčka, že si na Vánoce zkusí dělat pošťáka.

Václav Klaus mladší vzhledem k blížícím se svátkům řekl, že Vánoce stráví v rodinném kruhu. „Jak by moji nepřátelé řekli, v první tradiční rodině,“ dodal s tím, že bude u první manželky a u dětí. Anketa Prospěl spolek Milion chvilek pro demokracii České republice? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 2421 lidí

Moderátor se zeptal i na Klausovo postižení obličeje a zda mu dalo velkou práci to překonat. „V poslední době určitě ne, problém to byl v sedmnácti na diskotéce, kde se nedalo promluvit, že tam byl hluk, tak to byly chvíle, kdy člověk musil volit nějaké jiné strategie, aby se nějakým způsobem prosadil. Ale potom v práci učitele nebo teďka v politice, tak už je mi padesát, mám čtyři šikovný a krásný děti, měl jsem jich mít aspoň šest, když se tak ohlížím, co bych udělal jinak, a tohle to mě nějak nelimituje. Možná na tu politiku je to samozřejmě nevýhoda pro řadu lidí, ale alespoň mě každý pozná, každý ví, kdo jsem, a já už to absolutně neřeším. Možná v těch sedmnácti, když nějaká holčina se mnou nechtěla tancovat, tak jsem to prožíval, ale to už je 30 let mimo,“ zhodnotil Klaus svůj hendikep.

Dodal, že bydlel na Proseku a poměr na diskotéce byl jedna dívka dvanáct „chlápků“. „Pravděpodobnost, že tam dostanete na držku byla asi dvacetkrát větší, než že se tam nějak vhodně seznámíte,“ odtušil a shrnul, že pokud jde o ženy, tak mu diskotéky prostě nesvědčily. Moderátor se ještě ptal, co vůbec dělal jako metalista na diskotékách. Na to Klaus odvětil, že tam chodili spolužáci a že obecně různé subkultury více splývaly.

Moderátor také načal téma řízení. Šéf Trikolóry se vyjádřil, že auta má rád, ale už nemiluje řízení jako dřív. „Nám tady říkal předseda Pirátů Ivan Bartoš, že má po vás auto, víte o tom?“ dostal Klaus mladší otázku. Nejdříve netušil, ale když mu moderátor připomenul, že šlo o Škodu Octavii, tak si vzpomněl. „Tu sněmovní? S tou jsem měl trošku problém, protože to byla dvoukolka a já když jedu do Pece (pod Sněžkou) domů, tak ten poslední kilometr je vyloženě... Jako za mlada jsem vozíval řetězy a pořádný rukavice a sledoval předpověď, pak jsem se trošku zmátořil, protože jsem měl čtyřkolku, jak jsem jezdil tou sněmovní. Ale naštěstí mě vyloučili z toho školského výboru, tak jsem ji vrátil a jezdí s tím Bartoš, to jsem ani nevěděl,“ přidal předseda Trikolóry historku. Fotogalerie: - Trikolora

Bartoš prý v Impulsu řekl, že to, že je auto po Klausovi, zjistil, protože se na Klausovo jméno přihlašoval telefon. „Ty auta jsou vychytaný, ony jsou to oktávie, aby lidi nezuřili, ale mělo to takovejch těch vychytávek, že mi to chytilo telefon sedmnáctkrát, všechny tyhle vnitřní, i to samo brzdilo, když jsem nechtěl. Ale zase mi to přidělili, tak jsem s tím jezdil, asi ty dva roky, po městě,“ popsal strasti se služebním vozem.

Na konci Impuls požádal o pozitivní hodnocení předsedů ostatních parlamentních stran. Předsedu ODS Petra Fialu Klaus mladší označil za vzdělaného, klidného člověka. O Markovi Výborném, který končí v pozici předsedy KDU-ČSL kvůli smrti manželky, řekl, že mu přeje hodně zdaru a dodal, že ho měl vždy lidsky velmi rád.

Tomio Okamura je podle Klause vtipný a energický, když řídí schůzi Sněmovny. „Já mám rád lidi, který nejsou chcíplí, takže tohle bych na něm ohodnotil,“ řekl předseda Trikolóry. K Janu Hamáčkovi, předsedovi ČSSD: „Teď jsem slyšel, že bude dělat pošťáka, že si to zkusí na Vánoce, tak to se mi zdá hezký, že bude doručovat obálky.“ Vít Rakušan, předseda STAN, podle něj ve Sněmovně mluví hezky nahlas do mikrofonu. „Mně trošku připomíná nevlastního dědečka, který nechápal princip telefonování, takže když volal do Austrálie, tak to bylo k nepřežití. Pan Rakušan to asi chápe, ale ten hlas má velice silný, když hovoří,“ popsal předsedu STANu. Mgr. Václav Klaus Trikolóra



O Markétě Adamové Pekarové prohlásil, že má „hezké tetování“ a přidal k lepšímu historku o svém bývalém stranickém kolegovi: „Kolega Skopeček, který sedí vedle mě, tak tomu se vždycky líbila, říkal, ale teď už je ženatej, má jinou paní, takovou blonďatou, takže na kolegyni Pekarovou nevím, co bych ještě řekl.“ Na Vojtovi Filipovi ocenil jeho kladný vztah k alkoholu. „Jednou jsme letěli na nějakou parlamentní akci, všichni tam byli nováčkové a on už hned v té odletové hale měl nějakou slivovici, takže mě tenkrát potěšil.“ Moderátor se otázal, zda právě toto hodnotí pozitivně. Klaus odvětil, že nikomu nepití nebere, ale na světě je prý lépe s lidmi, co si občas něco dají. U Andreje Babiše ocenil jeho údajně nespornou pracovitost a inteligenci. Inteligentní je podle něho i předseda Pirátů Bartoš, u kterého navíc ocenil i charisma a to, že zastupuje část své generace.

Na konci pořadu dostal Václav Klaus mladší dárek od svého bývalého předsedy Fialy. I s komentářem: „Já jsem mu jako dárek vybral knížku, kterou jsem nedávno napsal se svým kolegou Františkem Mikšem, která se jmenuje Konzervatismus dnes. Je to o tom, jak vypadá moderní konzervatismus, co je to konzervativní politika a třeba jak se liší od populismu. Myslím si, že to může být pro Václava Klause mladšího inspirativní čtení.“ Klausovi neunikla jízlivost v komentáři a dodal, že pořad má být údajně přátelský, ale poděkoval za knížku. A následujícímu hostu, kterým byl Andrej Babiš, přinesl Trikolórovici.

