Přestaňte plivat ty zlý slinty. Okamura zvýšil hlas na lidovce Výborného

reklama

„Krást se nemá. Já jsem rád, že se k této kauze postavili čelem a ministr školství Petr Gazdík (STAN) přijal tu politickou odpovědnost za dění v hnutí STAN a rezignoval, i když sám není obviněn ani vyšetřován. To je zcela něco jiného, než na co jsme byli bohužel v minulosti zvyklí,“ poznamenal v úvodu Výborný.

Řekl, že ministr vnitra nesmí zasahovat do práce policie a podle Výborného do této práce také nezasahuje, protože kdyby do ní zasahoval, tak pravděpodobně nevypluje kauza na povrch tři měsíce před volbami.

Hraba se přidal a také konstatoval, že ministr školství Gazdík vyvodil politickou odpovědnost z toho, že měl nějaké kontakty s Redlem.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já nevím, jaké přesně informace Vít Rakušan měl. Ta organizovaná zločinecká skupina jednala velmi sofistikovaně a skrývala svou činnost. Myslím si, že kdyby se Vít Rakušan zeptal Petra Hlubučka, jestli je členem nějaké organizované skupiny, tak mu pan Hlubuček velmi pravděpodobně řekne, že není,“ poznamenal Hraba.

Řekl také, že pokud se s konečnou platností prokáže, že konkrétní lidé páchali konkrétní trestné činy, tak se to v českém prostředí možná podaří až za šest i deset let, ale také to ukáže, že za konkrétní činy jsou odpovědní konkrétní lidé, a ne celé hnutí STAN.

Okamura nešetřil kritikou.

„Já si myslím, že je zcela nepřijatelné, aby hnutí STAN dále působilo ve vládě, protože Vít Rakušan o všem věděl už minimálně půl roku, protože pražská radní Hana Marvanová za STAN veřejně řekla, že písemně informovala o organizovaném zločinu v hnutí STAN, ale on na to nereagoval, že hnutí STAN prostě nesmí být součástí vlády. Mimochodem, teď co tady sedíme a mluvíme, tak ani pan Gazdík, ani pan Polčák neumějí vysvětlit, proč používali šifrované telefony,“ zaznělo od Okamury.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Naopak je potřeba udělat rekonstrukci vlády. STAN musí pryč, protože o této kauze už se píše i v zahraničí. Píše to i deník Politico. A teď na nás v zahraničí koukají jako na nějakou zkorumpovanou zemi. To je ostuda pro deset milionů našich slušných občanů. Prosím vás zasáhněte, vždyť to je přece šílený!“ hřímal Okamura a obracel se na členy koaličních stran.

Připomněl, že vládu ani nevolila většina občanů, protože milion hlasů voličů propadlo.

Také podle Maška by mělo dojít k rekonstrukci vlády – vyjádřil naději, že možná k tomu ještě dojde.

„Není to jen o tom, že hnutí STAN řešilo personální záležitosti v Praze s panem Redlem. To by byla jen lokální, komunální pražská událost, která jde i za primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti), i když ten se teď tváří, že se ho to netýká. Ale tady je celostátní rozměr, protože pan Redl byl vyslán na jednání do České pošty,“ pravil Mašek.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V tu chvíli moderátorka připomněla, že Vít Rakušan se k tomu vyjádřil a řekl, že on Redla do České pošty neposílal.

Takže za kauzu hnutí STAN může Rusko? Okamura soptil

Výborný připomněl, že Česko teď bude půl roku předsedat EU – a v EU je třeba zachovat stabilitu, čemuž pomůže i politická stabilita v Česku, která je zajištěna vládní většinou 108 hlasů v Poslanecké sněmovně. „Ten, kdo chce vnést nestabilitu do Evropy, to je Rusko se svou agresí na Ukrajině,“ podotkl Výborný.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Takže Rusko může za korupční kauzu hnutí STAN? Takže za to může někdo v cizině? Neodvádějte pozornost někam jinam, teď tady probíráme kauzu vašeho koaličního partnera,“ rozohnil se v tu chvíli Okamura.

Další problém vidí v tom, že hnutí STAN nominuje do pozice nového ministra školství poslance Vladimíra Balaše, prvního děkana Právnické fakulty ZČU v Plzni.

„Je to velké selhání premiéra Petra Fialy, že nechá hnutí STAN nominovat ministra školství, protože ministr školství má být vzorem pro mládež. To je selhání Petra Fialy. Já jsem si nechal zjistit, že pan Balaš už v deníku Právo přiznal, že pomohl na Právnickou fakultu v Plzni Janu Rumlovi, který nedosáhl potřebného počtu pro přijetí na fakultu, ale Balaš nechal počet bodů snížit. To není dobrý příklad pro studenty. On se pan Balaš k tomu dokonce přiznal v deníku Právo, a to je přece hrozný,“ rozčiloval se Okamura.

doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hosté se poté shodli, že by Balaš měl tento konkrétní případ vysvětlit.

Hraba: Winston Churchill vyhrál válku, ale prohrál volby, protože voliči to neocenili

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku k energetické krizi a ptala se, zda vláda dělá pro české občany dost a zda opravdu nenechá lidi padnout.

Výborný ujišťoval, že přesně tak to bude, protože vláda zjednodušila žádost o příspěvek na bydlení, což je jedna z konkrétních forem pomoci. „A já bych chtěl doporučit všem, aby se nebáli a požádali si o tento příspěvek, pokud by na něj mohli mít nárok,“ vyzval spoluobčany lidovecký poslanec.

Hraba řekl, že by si uměl představit i další vládní pomoc lidem, jako je snížení DPH u potravin nebo dočasný odchod z energetické burzy v Lipsku. „O tom všem vláda jedná. To, že to není tolik vidět, ony některé věci ani nemohou být vidět, ale vláda jedná. A to, jak je vláda hodnocená, a to, jak vláda pracuje, jsou dvě rozdílné věci. Britský premiér Winston Churchill vyhrál válku, ale prohrál volby, protože to voliči neocenili,“ poznamenal senátor.

„Pan premiér Petr Fiala si popletl dva odborné termíny. Energetickou soběstačnost s energetickou bezpečností. Takže to jen na úvod, abych to uvedl do správných termínů. A teď. Vy po téměř tři čtvrtě roce, co máte vládní většinu, tak se najednou premiér Fiala probudí a říká, že nás čeká katastrofa. My na to upozorňujeme už od prosince. V Polsku to začali řešit už v únoru. Tahle vláda neudělala nic,“ zuřil Okamura.

Celou debatu naleznetre zde

„Naše hnutí SPD představilo jasné desatero, ale vy jste servilní a posloucháte Evropskou unii, ale ono je potřeba odstoupit z Green Dealu, z energetické burzy v Lipsku, konečně je potřeba aspoň přechodně zrušit poplatky na obnovitelné zdroje. Prostě je potřeba jednat rychle, ale vy pořád čekáte na to, co udělá Evropská unie,“ pokračoval ve slovní palbě Okamura.

A Výborný vyrazil do útoku. „Já jsem na rozdíl od vás na ruské ambasádě nikdy nebyl. Vy jste si tam podával dveře, to vy jste prosazoval Rosatom do dostavby jaderné elektrárny v Dukovanech,“ vmetl Výborný Okamurovi v reakci.

„Ale tam byli i vaši koaliční poslanci. Já jsem tam byl u příležitosti oslav konce druhé světové války. Přestaňte plivat ty zlý sliny! Vaše vláda má korupční kauzu, my v hnutí SPD žádné korupční kauzy nemáme,“ argumentoval Okamura.

Hraba debatu uzavřel s tím, že Fiala ve svém „projevu k národu“ použil slova o energeticiké soběstačnosti, čímž chtěl podle senátora říct, že Česko napříště nemůže být energeticky závislé na libovůli zemí, jako je Rusko.

Psali jsme: Mají metody jako Cosa nostra. Zkušený právník se vysmál „nové politické kultuře“ Fialovy party Rakušan: Hlubuček nereprezentoval hodnoty STAN. Naše struktura je zdravá Šlachta (Přísaha): Po důkladném vyšetření covidových zakázek volám už víc než rok STAN rychle míchá pražskou kandidátkou. Čtyři roky pracuji s čistým štítem, tvrdí lídr

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.