Přetrhávala jsem pavučiny, čelila jsem lynči. Závěrečná kanonáda ministryně obrany Šlechtové opravdu stála za to

Ministryně v úvodu svého bilancování zdůraznila, že resort obrany nastoupila se zkušenostmi se zadáváním veřejných zakázek. „Toto ministerstvo má ohledně zadávání zakázek pověst dost tragickou a po mnoha měsících tady se tomu ani nedivím,” řekla na počátku tiskové konference Karla Šlechtová.

„Byla jsem připravená na ledacos. Co jsem zažila zde, bylo velmi tristní a pro mě to bylo překvapení. Vojáci si sami kupovali ponožky, kupovali si maskáče, neměli žádné balistické vesty. Vedla a stále se vede válka mezi tajnými službami,” prozradila.

Coby specialistka na veřejné zakázky podle svých slov Karla Šlechtová neustále narážela na netransparentnost. „Mnoho věcí se tady zadávalo dost zvláštním způsobem, že o tom téměř nikdo nevěděl,” uvedla s tím, že příkladem je tzv. marketingový průzkum na víceúčelové vrtulníky, z nichž se žádný nevybral a jen si Česká republika naštvala zahraniční partnery. „Považuji to za velice ostudné,” komentovala to ministryně.

„Za půl roku jsem v rámci veřejného zadávání vyčistila spoustu věcí a nastavila nové akviziční procesy. Nový ministr obrany bude muset spoustu věcí pouze dotáhnout a doufám, že mu to nebude tolik trvat, protože mnoho věcí je připravených. Za 195 dnů, co jsem ve funkci, jsme podepsali pět tisíc smluv, to je velké množství. Pustila jsem se do schválení zhruba třiceti strategických investic v řádu 13 - 15 miliard korun a v tuto chvíli se rozjíždí zadávací dokumentace na BVP (bojová vozidla pěchoty, pozn. red.) za 53 miliard,” shrnula.

Při svém nástupu prý jasně deklarovala jasný záměr vyčistit ministerstvo od pochybných či korupčních praktik. „Kandidovala jsem za hnutí, které vzniklo jako protikorupční. Hnutí, které vzniklo z důvodu nespokojenosti občanů a hnutí, které chtělo zavést transparentnost za všech úrovních řízení státní a územní veřejné správy. Vzhledem k tomu, že právě toto je problém ministerstva obrany, tedy klientelismus a klientelistické sítě, které sahají hodně vysoko a je v nich zapojeno mnoho zaměstnanců ministerstva obrany, spoustu společností a spoustu politiků, dala jsem si za cíl tyto pavučiny zpřetrhávat a dařilo se mi to. Dařilo se mi to, a také proto začal takový mediální lynč. Když se někdo někomu nehodí, tak následně končí. V nové vládě nebudu, abych nemohla pokračovat v přetrhávání klientelistických pavučin. Těch je tu takové množství, že si to nikdo z vás nedovede představit,” popsala Šlechtová.

„Témata, která některá média a novináři v posledních měsících vytahovali, proti tomu, co jsem tu řešila každý den 16 - 18 hodin denně, byla tak minoritní a tak směšná, že jste byli směšní i vy,” řekla natvrdo směrem k novinářům. „Jsem tady šest měsíců a spousta smluv byla za mě urychlena a podepsána. Ne ale urychleně za každou cenu. Vše jsme zadávali transparentně, v pořádku a v souladu se zákony naší země,” dodala.

Novináři si podle ministryně zasedli na dvě mediálně známé zakázky a všichni se domnívají, jak jim strašně rozumí. „Co se týká radarů, rozhodnuto o tom, kdo vyhrál zakázku, bylo 1. prosince 2016. Rok před mým nástupem. Nikdo z politiků by se asi nepřestal divit, kdyby sem nastoupil a zakázka nebyla rok poté ještě podepsána. S velkou pokorou říkám, že rozumím tomu, proč pan Stropnický tuto zakázku nechtěl podepsat. Pochyby o ní má Vojenské zpravodajství, ministerská inspekce zprávu VZ do detailů překonala a teď to celé vyšetřuje Vojenská policie. Dochází tam možná k určitým částem trestných činů. Až to Vojenská policie pod dozorem Vrchního státního zastupitelství začne řešit, jistě všichni uslyší z úst nového ministra obrany, jak to bude vyřešeno. Jde o velký problém, stávající radary máme 15 let po životnosti, opravdu je musíme nakoupit. Byla jsem připravená zakázku dokončit a vím jak, ale teď už to bude mít v rukou další ministr,” popsala kauzu chystaného nákupu izraelských mobilních radarů MADR.

Druhou z problematických zakázek jsou víceúčelové vrtulníky. „Kolem toho bylo spoustu dezinformací,” řekla Šlechtová a ukázala na kamery dokument se závěry a hodnocením výsledků marketingového průzkumu trhu na pořízení víceúčelových vrtulníků. Veřejně tak podala důkaz, že nešlo o žádnou zakázku a tedy nemohla ani žádnou zrušit. „V těch závěrech je napsáno, že armáda nechce ani americké ani italské vrtulníky. Marketingový průzkum ukončíme a zadáme formou veřejné zakázky jejich pořízení,” sdělila.

Dařilo se také nabírat nové vojáky a zvyšovat zájem občanů o vstup k vojsku. Armáda podle ministryně obrany jen během letošního půl roku přijala tisíc vojákyň a vojáků, má šest tisíc přihlášek a do aktivních záloh se jich hlásí zhruba 1 500.

„195 dní ve funkci ministryně obrany České republiky mě hodně naučilo, poučilo a ukázalo mi, jak je řízen náš stát. Jakým způsobem se věci domlouvají, jakým způsobem se má vést transparentnost, protikorupční jednání a další věci. Jsem velmi ráda, že jsem to všechno na ministerstvu obrany začala a doufám, že v tom nástupce bude pokračovat. To už bude čistě na něm. Bude-li mít zájem, velmi ráda pomohu,” vzkázala svému nástupci.

Následně detailněji popsala souvislosti s jejím koncem v čele resortu. „Mé protikorupční tažení na ministerstvu obrany vadilo hodně lidem, hodně společnostem, hodně politikům a tady vidíte, jak končí ten, kdo se snaží prosadit to, za co kandidoval v rámci hnutí ANO. Tedy boj proti korupci, transparentnost a vyčistěni nekalých praktik, které se dějí na ministerstvu obrany,” podotkla.

„Česká republika má velmi schopné vojáky. Nemáme jich mnoho, proto pořád navyšujeme a na to potřebujeme budovy, které nemáme, protože se jich ministerstvo obrany před mnoha lety vzdalo. Zadala jsem, že skupujeme vše zpět, otevíráme další kasárna, třeba v Rakovníků a na území celé země budeme otvírat další rekrutační střediska a budeme šířit vojenské vzdělání pro děti. Jedná se o civilní přípravu obyvatel k obraně státu. Opravdu by to mělo být zavedeno coby povinný předmět,” vyzdvihla jednu ze svých priorit, s nimiž do úřadu nastoupila.

S ministryní se loučil náčelník generálního štábu Aleš Opata. Foto: FB K. Šlechtové

Karla Šlechtová nadále zůstává poslankyní. V loňských sněmovních volbách výrazně uspěla coby lídr plzeňské kandidátky hnutí ANO. V počtu 7 106 získaných preferenčních hlasů je na 25. místě z celkových dvou set členů Sněmovny. „Z pozice poslankyně budu nadále monitorovat kroky ministerstva obrany v boji proti korupci, nekalým praktikám a dalším stříháním pavučin, kterých jsem tu zpřetrhala hodně. Budu hlídat i veškeré audity, které jsem zde rozjela a kam jsem poslala svou inspekci. Věřte mi, že nic nenechám ležet. Ministerstvo obrany je resort, který otvírá vztah našeho státu vůči zahraničním partnerům a možná není mnoho lidí, kteří si to vůbec uvědomují”.

„Závěrem chci poděkovat vojákům a zaměstnancům Ministerstva obrany a všem, kteří za mnou stáli,” uzavřela své bilanční vystoupení Karla Šlechtová a dodala, že nový ministr určitě rád převezme nastavenou agendu protikorupčního tažení, které ministryně nastavila. Mimochodem, podle posledního šetření agentury SANEP je odcházející ministryně obrany třetí nejpopulárnější členkou vlády.

Na svém posledním zasedání vlády v úterý ráno se ministryni povedlo prosadit povýšení náčelníka generálního štábu Aleše Opaty do nejvyšší hodnosti armádního generála. Kabinet to odsouhlasil a věc dostane na stůl prezident. Generála Opatu, k němuž vojáci chovají mimořádnou úctu a obdiv, do čela armády vybrala právě a prosadila právě Karla Šlechtová.

