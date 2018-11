Při debatě v ČT to skřípalo: Filip se pohádal s Gazdíkem kvůli Zemanovi. Fialu rozčílil moderátor Moravec

V neděli v poledne přivítal Václav Moravec v Žižkovské věži tři hosty – předsedu ODS Petra Fialu, předsedu komunistů Vojtěcha Filipa a předsedu hnutí Starostové a nezávislí Petra Gazdíka. Fiala se v jednu chvíli pořádně rozzlobil na Moravce a Gazdík s Filipem se do sebe pustili kvůli Zemanovi. „Naučte se Ústavu,“ okřikoval Filip Gazdíka. A ten mu to vracel. Moderátor také představil průzkum, v němž se ČSSD i TOP 09 ocitají nad propastí.

Hned v úvodu Moravec položil otázku Fialovi, co říká na to, že v některých městech a obcích ODS uzavírá koalice s komunisty. „My nebudeme spolupracovat s komunisty, říká to usnesení kongresu z roku 2006. Pokud k tomu přece jen dojde, tak ti členové mají možnost z koalice vystoupit nebo ODS místní organizaci zruší,“ zdůraznil Fiala s tím, že s usnesením kongresu souhlasí většina strany.

„My považujeme komunismus za nebezpečný, řekli jsme si, že nebudeme dělat koalice s komunisty, tak je neděláme. A pokud jde o SPD, tam žádné usnesení nemáme, ale je to otázka vkusu,“ pokračoval Fiala. Teď prý ODS hledá koalice tak, aby mohla naplňovat svůj program. „Je to poctivá politika ve prospěch měst a obcí,“ zdůraznil předseda ODS.

Šéf komunistů oponoval, že chodníky nejsou levicové či pravicové, takže necítí potřebu se vůči někomu vymezovat. Pak promluvil o údajné nadvládě kapitálu. „Jsou tu určité politické kartely ve prospěch nadnárodního kapitálu a tato pravidla ODS určitě ctí. Ctí ho i nové strany jako jsou Piráti. Mě to teda u ODS trochu překvapuje, protože i ODS se vymezovala proti Bruselu,“ vypálil Filip.

Moravec poté představil průzkum agentury Kantar, který ukázal, že si Piráti polepšili o pět procent. Zato ČSSD a TOP 09 jsou na hraně vstupu do Sněmovny. Na prvním místě zůstává stále hnutí ANO se ziskem „jen“ 27 procent. Piráti jsou druzí s16 procenty, na „bednu“ ještě vystoupí na třetím místě ODS se 14 procenty. Čtvrté je hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Na vyšší příčku poskočilo hnutí STAN se 7 procenty hlasů. Až šestí jsou komunisté se 6,5 procenty hlasů, sedmí jsou lidovci se 6 procenty a teprve osmá skončila ČSSD se ziskem 5,5 procenta hlasů. Na hraně vstupu do Sněmovny je i TOP 09 s 5 procenty hlasů.

Fiala dal najevo, že se mu daný průzkum příliš nelíbí. „To je jen virtuální realita. Politickou realitu odrážejí volby. Voliči jasně ukázali, že polokomunistickou vládu nevítají. Piráty jsme porazili ve všech velkých městech,“ zdůraznil Fiala.

Pár slov přidal i k volbám do Senátu. ODS prý vždy bude ctít tradiční pravidla, která v Senátu platí mnoho let. Poté jasně podpořil Jaroslava Kuberu jako vhodného uchazeče na post předsedy Senátu. „To je politik, za kterým jsou výsledky, on je senátní osobností. On také může být důstojnou protiváhou Miloši Zemanovi a Andreji Babišovi (ANO).“

„Nejsem si úplně jist, jestli je pan Kubera protiváhou Hradu v jeho politice,“ oponoval okamžitě Gazdík. STAN navrhuje na předsedu Senátu Jana Horníka.

Moravec poté přehodil výhybku k nezávislému senátorovi Ivo Valentovi, který se rozhodl vstoupit do senátorského klubu ODS, Fiala v tom nevidí problém. „Pan Valenta nebude mít žádný vliv na politiku ODS. Pan senátor Valenta dlouhodobě hlasuje podobně jako senátoři ODS a je to pravicově smýšlející člověk. My teď budeme moct více koordinovat některé kroky, ale to je všechno,“ zdůraznil Fiala.

„Vy tady věnujete pozornost marginálním otázkám, já jsem zvědav, jestli se tady budeme bavit o tom, že na celostátní úrovni spolu spolupracovali Piráti a SPD,“ rozohnil se na Moravce předseda ODS.

„O tom se také budeme bavit. Vám se nelíbí moje otázky, ale já se ptám na hodnotový žebříček strany,“ sdělil Moravec Fialovi s odkazem na to, že Ivo Valenta byl v minulosti pravomocně podmínečně odsouzen.

Když Filip znovu dostal slovo, tvářil se zděšeně. „Já jsem zděšen z toho, že by předseda Senátu měl být v opozici proti prezidentovi. Kde jsme se to ocitli. To přece nejde, dělat to jako soutěž ústavních institucí. To povede k tomu, že společnost bude ještě více rozdělená a poklesne význam České republiky. Pan Gazdík má na svůj názor právo, ale já to považuji za hrozný názor,“ rozčiloval se Filip. Vymezovat se proti přímo volenému prezidentovi považuje za hrozné.

„V tuto chvíli je pan prezident Zeman v Číně, zatímco americký prezident ho ani jednou nepřijal,“ uvedl Gazdík příklad, proč je třeba prezidenta korigovat. „Senát má kontrolovat prezidenta republiky. Z Ústavy to vyplývá,“ pravil Gazdík.

„Pane kolego, naučte se Ústavu ČR, protože já v Senátu nevidím tu komoru, která by měla korigovat prezidenta republiky,“ rozpálil se takřka do běla šéf komunistů. Gazdík si však trval na svém. „Mimo jiné by měla korigovat pokus pana prezidenta změnit tento systém na poloprezidentský systém,“ řekl předseda STAN.

Moravec poté přehodil výhybku ke státnímu rozpočtu. Šéf komunistů Filip poznamenal, že komunisté možná ještě nezvednou ruku pro státní rozpočet na příští rok. Fiala se smál, že nejspokojenější z celé vlády musí být komunisté, protože vláda dělá levicovou politiku. Filip okamžitě oponoval, že komunisté jsou opoziční stranou, která vládu toleruje, ale také ji tolerovat nemusí. Předseda KSČM konstatoval, že komunisté mohou zareagovat, pokud vláda bude dělat něco, co se komunistům nelíbí. V prosinci se také může stát, že komunisté vypoví toleranční patent. „Může se stát, že jej vypovíme a pak budeme postupovat opačně,“ řekl Filip.

Gazdík se rozčiloval, že je na stole také návrh krácení peněz neziskovým organizacím. A Filip se znovu ozval. „Pane předsedo, vy si myslíte, že 18 miliard pro neziskové organizace, které neslouží občanům, není třeba krátit?“ zeptal se šéf komunistů.

Gazdík zdůraznil, že peníze potřebují neziskové organizace pomáhající dětem a chtěl vědět, zda komunisté tuto snahu podpoří. Na totéž se poté zeptal i Moravec. „Pane redaktore, nezlobte mě. Vy dobře víte, že já jsem nezvedl ruku pro nic, co jsem napřed nečetl,“ vypálil Filip.

Moravec však vypálil znovu. „Ale víte, proč vás zlobím? Vzpomeňte si na ČD Cargo. Ještě minulý týden se tu premiér Babiš rozčiloval, proč ho zkouším z privatizace ČD Cargo, když k tomu nedojde. Ale v tomto týdnu ministr dopravy Dan Ťok tento návrh zopakoval,“ podotkl Moravec. Poté pustil divákům vyjádření ministra Ťoka. Ťok na kameru oznámil, že by se nebránil privatizaci menšinového podílu ČD Cargo. „Myslím, že tam možná dohoda je i s našimi koaličními partnery,“ řekl šéf resortu dopravy na kameru.

„Tak mi vysvětlete, jakou autoritu má pan premiér nebo jakou autoritu máte vy, když ministr Ťok mluví o privatizaci a nic se mu nestane?“ ptal se Moravec. „Já o tom budu s panem premiérem ještě mluvit,“ dodal Filip.

První hodina diskuse se nachýlila k závěru a Moravec otevřel ještě jedno téma – výstavbu nových bloků jaderných elektráren v Česku. Gazdík upozornil, že bychom měli vybírat pečlivě. Šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová tvrdí, že momentálně jsou v nejlepší kondici jihokorejské firmy stavějící bloky. Gazdík také připomněl slova prezidenta Zemana, podle kterého se k tomu Dana Drábová nemá raději moc vyjadřovat. Gazdík je toho názoru, že Zeman preferuje ruskou společnost Rosatom.

Premiér Babiš v tuto chvílí hlásí, že možná nebudeme potřebovat stavět nové elektrárny a jen bude stačit modernizovat Dukovany. Před tím důrazně varoval šéf komunistů Filip. „My budeme potřebovat nové zdroje enegie,“ zdůraznil Filip s odkazem na to, že poroste počet elektromobilů, což s sebou ponese požadavky na větší množství energie „v oběhu“.

Filip také konstatoval, že dopředu nesmíme diskriminovat žádné zájemce o dostavbu elektrárny.

Poté se debata přehoupla do druhé hodiny, ve které prozatím zůstávali hosty Fiala, Gazdík a Filip. Moravec připomněl slova generála Karla Řehky, jenž tvrdě zkritizoval bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD), který prohlásil, že je na čase uvažovat o odchodu českých vojáků z Afghánistánu. Stalo se tak těsně poté, co byli v krátké době zabiti čeští vojáci. „Stydím se, stydím se, stydím se. Je mi zle,“ napsal mimo jiné Řehka na sociální síti facebook v reakci na Zaorálkova slova.

Komunistický poslanec Leo Luzar, předseda podvýboru pro svobodu slova, poté žádal Řehkovo potrestání. Gazdík ve studiu konstatoval, že důvod k potrestání generála Řehky nevidí. Fiala mu dal za pravdu.

Moravec okamžitě Fialovi připomněl, že angažmá českých vojáků v Afghánistánu kritizoval i poslanec ODS Václav Klaus mladší. „Neměli byste si zamést před vlastním prahem?" zeptal se. „Ale my jsme si před vlastním Prahem zametli. Pan poslanec Klaus za to byl v ODS silně kritizován a většina ODS se od toho distancovala," zdůraznil Fiala.

Když znovu dostal slovo Filip, na misi v Afghánistánu nenechal nit suchou. „To je ten politický kartel, protože pro kartel je nepřijatelné nepřizpůsobit vůli spojencům, i když je to v rozporu s vůlí voličů," rozčiloval se Filip. „Válka v Afghánistánu začala už v roce 2001. To není naše válka. Ale teď se stalo, že my jsme terčem. Afghánistán nikdy na nikoho nezaútočil. Od doby, co tam působí ti vojáci, tak je tam větší prodej drog, než byl před tím," rozohňoval se dál Filip. „Řadou Afghánců jsme považováni za okupanty," chtěl téma uzavřít.

Fiala však nemlčel. „Já jsem vděčný za to, že čeští vojáci chrání i naši budoucnost a že se nebojuje v ulicích evropských měst," zdůraznil předseda ODS. „Demokratická většina této země rozhodla, že naši vojáci mají působit v Afghánistánu. Tak to je," řekl Gazdík s tím, že komunisté toto rozhodnutí zpochybňují a bohužel napomáhají tomu, že někteří čeští občané poté české vojáky označují za žoldáky, ačkoli v žádném případě žoldáky nesou.

