Příběh Savčenkové. Kalousek a česká média o ní raději mlčí, tak ho přiblížil bývalý velvyslanec Bašta

Nadija Savčenko před čtyřmi lety poutala pozornost celého světa. V roce 2014 v bojích na východě Ukrajiny proti separatistům padla do rukou Rusů. Dlouho se snažila dostat na svobodu nebo odejít z ruského vězení i jinou cestou. Dlouhou dobu dokonce držela hladovku a byla odhodlána raději zemřít, než aby Rusům sloužila jako exemplární příklad potrestané ukrajinské příslušnice armády. Tehdy stálo světové veřejné mínění na její straně a mnozí lidé apelovali na ruský soud a prezidenta Vladimira Putina, aby Savčenko nechal jít.

Po pár měsících byla skutečně propuštěna a jako hrdinka navštívila řadu zemí. Ve shodě s Jiřím Ovčáčkem Bašta připomněl, že v České republice ji vítali poslanci TOP 09.

„Doma se však Nadija Savčenko brzy začala velmi kriticky vyjadřovat k politice prezidenta Porošenka (který se nejvíce zasloužil o její vysvobození), angažovala se ve výměně zajatců a vězňů mezi povstaleckými republikami v Donbasu a Kyjevem. Při těchto aktivitách spolupracovala s generálem Vladimirem Rubanem, jenž za tuto poněkud ošemetnou oblast vztahů oficiálně odpovídal. Brzy se shodli na tom, že jediná cesta, jak zachránit Ukrajinu, je ozbrojený převrat, který svrhne současnou oligarchickou vládu,“ napsal Bašta.

V jednu chvíli byli do údajné přípravy převratu zapojeni někteří ukrajinští vojáci, kteří se Savčenkovou na oko souhlasili, ale brzy plány oznámili ukrajinské tajné službě a ta začala Savčenko sledovat. Nasbírala prý dost usvědčujícího materiálu.

„Potřebnou výzbroj spiklenci postupně přiváželi z Doněcka. Před dvěma týdny tajná služba zatkla Vladimira Rubana, právě když vezl z východní Ukrajiny velkou dodávku zbraní a munice. Nadija Savčenko trochu zpanikařila a začala do médií sdělovat tajemství typu, ‚kdo organizoval střelbu do demonstrantů na Majdanu, či proč vyletěly do povětří sklady munice‘. Bylo jí to málo platné,“ pokračoval Bašta.

Když se blížil k závěru popisu svého vnímání dění na Ukrajině, konstatoval, že Savčenko byla zatčena, na což prý reagovala vyhlášením hladovky. Opakování již známého scénáře dovedlo Baštu až k myšlence, že na Ukrajině nebude klid. Trvá prý nebezpečí, že v ukrajinských ulicích znovu poteče krev.

autor: mp