Příčovy: Co ten tam dělal? Úředník a politik na Vlasteneckém setkání vzbudil rozruch

"Když se moje jméno objevilo na stránkách, že se zúčastním tohoto shromáždění, tak jsem dostal nebývalé množství dotazů, proč sem vlastně jedu a nakonec to také samozřejmě skončilo debatou, kdo to ten vlastenec vlastně je. Tak já jsem si vypomohl, kde jinde, než u největších vlastenců, které v minulosti máme, a to jsou čeští legionáři. A já vám přečtu rozkaz prezidenta Masaryka k legiím, který vydal při příleitosti 10. výročí československé armády. 'Nikým nevyzýváni a nepoučováni, uznali za svoji povinnost zasáhnout čině do světového západu a přinésti všechny oběti, aby bylo našemu národu vybojováno místo, které jemu po právu náleží. Česká družina v ruské armádě a československá setnina v cizinecké legii francouzské staly se základem našich zahraničních vojsk... Vzpomínáme jich s úctou a vděčností. Jejich hrdinných činů a obětí. A čerpáme z jejich příkladu důvěru, že i v budoucnu naleznou se v robotných dějinných chvílích mezi námi lidé, pochopující dobu a odhodláni k činům a obětem'," citoval Němec úvodem. A dodal, že to je právě důvod, proč je na setkání.

"Protože si myslím, že právě tady se potkávám s lidmi, kdyby náhodou ty rozhodné chvíle přišly a přijdou, tak by tito lidé chtěli být mezi těmi, kdo budou na správné straně a budou ochotni i k obětem. To jsem totiž vypozoroval i z té dnešní diskuze," dodal Němec a poděkoval všem.

"Přiznám se, že trochu nerozumím tomu, že prezident Miloš Zeman dal záštitu nad tímto setkáním, který dehonestuje našeho velkého vlastence, jenž už nežije, který celou druhou světovou válku strávil v koncentračním táboře. Trošku pitoreskně působí příspěvek pana Ovčáčka, který vyzývá k úctě k našim hrdinům v minulosti a k našim osobnostem," zahájil Němec.

Následně již hovořil o právním státu. "Nikdo z nás tady není právník, ale myslím si, že nepotřebuju pět vysokých škol na to, abych na otázku, jestli je u nás právní stát, uměl odpovědět. Odpověď zní jasně: Není. Totiž: jeden z principů právního státu, a upozorňuji, že těch principů není mnoho, je ten, že je oddělena výkonná moc od zákonodárné a soudní. A to v našem státě není, protože, jak jste si mohli všimnout, že i premiér v Poslanecké sněmovně podává pozměňovací návrhy k vládním zákonům," podotkl Němec a uvedl některé příklady z oblasti ochrany osobních údajů, které se týkají právního státu.

"Představte si, že v Příčovech jsou dvě školy. Jedna je státní a druhá soukromá. Teď obě dvě školy udělají stejný prohřešek. To znamená, budou neoprávněně zpracovávat osobní údaje. Všichni jste asi slyšeli pojem GDPR, ten zavádí poměrně vysoké sankce, ale představte si, že za stejný přečin, které ty školy udělají, ta veřejná škola nemůže dostat žádnou pokutu, kdežto ta soukromá astronomickou. Poslanecká sněmovna totiž využila jednoho článku GDPR a těch možností neměli moc, co můžou změnit. Využili toho, že tam je napsáno, že každý stát si může pro veřejnou správu stanovit výše pokuty sám. Naše poslance nenapadlo nic lepšího, než tam dát nulu," vyprávěl Němec. Podle jeho slov to znamená, že veřejná správa může nekontrolovaně zpracovávat osobní údaje a úřad jí nemůže dát žádnou pokutu.

"Jsou věci, které nemůžu. Omlouvám se, ale fakt nemůžu... Igor Němec mezi 'vlastenci'... Prý bývalý ředitel Úřadu na ochranu osobních údajů. Na to, že to byl bývalý primátor, který svou 'rozvahou' utopil pražské metro a ministr první české vlády - dohledejte si co měl za rezort a omdlíte - se tak jaxi... pozapomnělo. A k tomu Vandas... Moje matka mi říkávala, že dáma se pozná podle toho, že nespolupracuje s režimem. Jakýmkoliv. Já bych dodala, že také podle toho, že nespolupracuje s osobami, vyznačujícími se ztrátou paměti... Ještě mohla přijít Jana Volfová a Vítek Bárta a byla by, řekla bych, squadra azúra komplet..." poznamenala následně k vlasteneckému setkání v Příčovech advokátka Klára Samková.

"Nepřítel mého nepřítele není můj přítel. Omlouvám se přátelům a sledujícím, ale asi se jim nějak trhám z bubliny... Nicméně, než mne (opět) zapudíte... zkuste, prosím, nad tím zapřemýšlet.. děkuji," zakončila.

