Přijal jsem úkol, vysvětloval Mynář v rozhlase, proč letěli s Nejedlým a Tvrdíkem do Číny

„Vyúčtování ještě hotové není. Dle směrnic je lhůta 15 pracovních dní,“ podotkl k cestě do Číny úvodem kancléř Mynář. „Troufnu si neodborným odhadem říct, že celková cena nebude vyšší než 130 tisíc korun. Hrad platil náklady pouze mně. Hrad nikdy neplýtvá penězi a platí cestu jen svým zaměstnancům,“ dodal Mynář, že další „cestující“, poradce Martin Nejedlý a zástupce CEFC v Česku Jaroslav Tvrdík, nebyli z rozpočtu kanceláře hrazeni.

„Pan Martin Nejedlý z vlastního rozpočtu jel pomoci v otázkách, které nám položil pan prezident,“ odmítl Mynář to, že by Nejedlý jel do Číny kvůli vlastnímu byznysu. „Zajímám se o zájmy českých firem, českých subjektů,“ podotkl pak svůj pohled k cestě Mynář.

„Proto jsem přijal tento úkol, neboť mě zajímá osud českých firem a českých občanů,“ řekl Mynář a rozhovořil se o čínských investicích. „Není chybou čínských investorů, že se české společnosti rozhodly jinak. To, že to nevyšlo, to je život, to je byznys,“ dodal Mynář.

Exšéf CEFC Jie Ťien-ming zůstává poradcem prezidenta i přesto, že je v Číně vyšetřován kvůli možné korupci. „To nebylo otázkou naší cesty. Zajímal nás dopad čínské společnosti na české občany,“ opakoval stále Mynář.

„Pan prezident uznává presumpci neviny. Musíme to nechat na straně čínských orgánů. V momentě, kdy budeme něco vědět o finálním výsledku vyšetřování, pan prezident s tím nějak naloží. Kvůli spekulacím ‚jedna paní povídala‘, aby se pan prezident vzdal svého poradce, není správné,“ podotkl Mynář.

autor: vef