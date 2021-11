Přijdou k vám staří lidé a chytnou covid od očkovaných! Dva známí hospodští se „poprali“

Dnes začala platit nová vládní protiepidemická opatření a čeští restauratéři, kteří mají kontrolovat bezinfekčnost zákazníka, se bouří. Na 400 restaurací vládě vzkazuje, že tak činit nebude, podle nich je to nezákonné. Někteří dostali prostor promluvit v pořadu 360° na CNN Prima News. Hospodští si stěžuji, že přicházejí o značnou část návštěvníků. Upozorňují, že netestovaní očkovaní jsou také rizikem. „Lžou nám. Dochází k segregaci lidí a je to velice nebezpečné!“ varuje hospodský rebelant Jakub Olbert.

Nové kolo boje proti covidu začíná; provozovatelé restaurací, pivnic či kaváren musí nově kontrolovat hosty, zda jsou bezinfekční. Od začátku listopadu musejí od návštěvníků vyžadovat doklad o očkování, prodělání nemoci nebo negativním testu na covid-19. Asi nikoho nepřekvapí, že to někteří hospodští nepřijali úplně v klidu.

Většina lidí, kteří dnes do restaurací přišli, nařízení respektují. „Nás to moc neobtěžuje, nechali jsme se očkovat a problémy nemáme,“ říká jedna z návštěvnic. „Já pracuji ve službách, tak s tím problém nemám, jsem na to zvyklý,“ dodává další z hostů. Podle personálu restaurace z velké části návštěvníci o opatření věděli a s prokazováním zpravidla neměli problém. Převážně svou bezinfekčnost prokazovali aplikací Tečka či s sebou měli certifikát.

Řada lidí ale kvůli nařízením do restaurací nepřišla, a bylo to znát. Například personál jedné karlovarské restaurace situaci popisuje jako peklo. „Každé nařízení je zlo, je to velký úbytek lidí,“ popisují. Malé restaurace si málokdy mohou dovolit posílit personál, který by kontrolu hostů prováděl. „Nemůžu si sem vzít další osobu, která by stála u dveří a každého kontrolovala,“ stěžuje si majitelka malé kavárny. Jiní uvádějí, že počty návštěvníků byly oproti normálu poloviční. Na přísné kontroly mají hygienici za doprovodu policie vyrazit už ve čtvrtek.

V pořadu 360° na CNN Prima News situaci komentovali dva pražští hospodští, každý z nich má na věc zcela jiný pohled. Kontroly bezinfekčnosti hájil provozovatel hospody Dno pytle Dušan Makovský; rozporoval je Jakub Olbert z restaurace Šeberák, který dlouhodobě vystupuje proti vládním nařízením pro restaurační byznys.

Makovský popsal, že dnešní provoz jeho restaurace byl bezproblémový: „Problém nebyl absolutně žádný, každého se ptám na doklad o bezinfekčnosti. Sedí se, pije se a mám narváno,“ uvedl. Připustil, že tak dobře na tom ale nemusí být hospody, které nejsou umístěné na frekventovaných místech.

Pokud k mému kolegovi přijdou do restaurace dva staří lidé, kteří se obávají, že dostanou covid, tak považují jeho restauraci, kde se pravidla dodržují, za bezpečnou. Na Šeberák nepůjdou, protože si budou myslet, že tady covid mohou chytnout. V restauraci s pravidly si ale sundají roušku a od očkovaných, jak všichni víme, ten covid dostat také můžou,“ zdůraznil.

„Takže je to obrovská lež na všechny spoluobčany,“ zopakoval. Makovský jen nesouhlasně kroutil hlavou a kritizoval, že si Olbert za výlohu dal nápis „přijďte, můžete dostat covid“. „To... to je... takový... ne úplně dobrý,“ podotkl.

„My jim říkáme, že u nás mohou dostat covid stejně jako jinde. Kolega tím, že dodržuje nařízení vlády, jim říká, že u nich ne. V tom je přece ta velké lež! V nemocnicích je hospitalizováno čtyřicet procent plně očkovaných lidi. Musíme si uvědomit, že občany pouštíme do obrovského rizika!“ trval si na svém Olbert, že žádná restaurace není bezpečná.

„Pokud se má člověk svobodně rozhodnout, tak by neměl být uváděn v lež. Žádná z kontrol nezabrání šíření covidu, to si nalháváme, očkovaní přenáší covid stejnou mírou jako neočkovaní, je důležité na tomto stavět,“ pokračoval.

Nato Makovský vyjádřil velké obavy, že přístup Olberta a dalších několika stovek restaurací, které se přidaly k jeho iniciativě, uvalí na hospody další lockdown. „Upřímně se toho bojím. Pak budou tihle sami vřískat a nadávat. Chcípnul pes nás tahá někam na Balkán nebo na Východ,“ konstatoval.

Co se týká kontrol hygieny a policie, Olbert se nebojí: „Loni jsme i po nezákonných zásazích policie zůstali otevření. My se totiž teď neřídíme zákony, ale nařízeními. Tak jak vláda vydala toto nařízení, ty články, které použila, jsou stejné, které Nejvyšší správní soud už několikrát označil jako protizákonné. Tady neplatí právo a Ústava.

Pokud si zvykneme na to, že vláda zákon obchází, můžeme se dočkat, že za měsíc či za dva do restaurace budou moct lidi jen s proužkem na hlavě, nebo jako v Rakousku, že očkovaní mají žlutý pásek na ruce a testovaní mají stříbrný. Kam jsme se to dostali?“ hrozil se Olbert.

„Tohle je segregace lidí a nemá to důvod ani logiku! Je to nesmysl a je to čistě jen tlak na to, aby se lidi očkovali. Nic víc,“ uvedl s tím, že mnoho podniků na to extrémně doplácí. „Kolegům z Plzně dnes klesla tržba až o 70 %,“ upozornil, že řada hospod se může opět brzy potýkat s existenčními problémy.

