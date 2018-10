Přijdu vám dát pěstí: Přituhuje, volební akce Okamurovy SPD čelí drsné hrozbě

Toto se objevilo na profilu Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura Praha – SPD: „Přátelé v pondělí 1. 10. a ve středu 3. 10. pojede 16:00–18:00 Prahou naše SPD tramvaj. Můžete nastoupit a diskutovat s kandidáty do Senátu a leadery do komunálních voleb. Případné info o trase, kde se pohybujeme aktuálně, vám rád sdělím na 777 292 585. Hlavně přijděte všichni k volbám! Děkuji, Vítězslav Novák, předseda RK SPD Praha.“

SPD a její akce jsou trnem v oku skupině GNWP.CZ, která se zatím neodhalenými prostředky chystá jízdu tramvaje této strany narušit. Pro zajímavost, stránky této skupiny na Facebooku sleduje 4713 lidí. Zde je příspěvek ze skupiny: „Ozvalo se nám dost lidí, co by se chtěli zapojit. Tak jsme pro vás připravili bojovku! Jmenuje se ‚Nenech dojet nenávistnou tramvaj do konečný!‘ Tak zítra brnkněte Vítkovi a dál už to necháme na vaší fantazii. Můžete se mu ale vysmát za to, že je pěkně neschopnej volební manažer. Chce řídit město a ani si nedokáže zabookovat náměstí?“ vysmívají se SPD.

Anketa Cítíte se na ulicích svého města (své obce) bezpečně? Ano 23% Ne 77% hlasovalo: 2695 lidí

„SPD taky ve svý kampani neustále šije do Pirátů, že jim prý cíleně poškozují kampaň. Chtěli bychom proto říct, že tahle akce nemá s Piráty nic společného – jsme vaši sousedé a sousedky, jsme obyvatelky a obyvatelé Prahy i dalších měst, jsme obyčejní lidé. A můžeme vám slíbit jedno – proti fašismu jsme připraveni bojovat všemi prostředky,“ srší odhodláním členové skupiny.

Příspěvek dále odkazuje na akci této skupiny PRAHA PROTI SPD: Veselice bez nacionalismu, která se koná pro změnu v úterý. „Víte, co fakt naštve? Naplánovat velkou předvolební akci v centru Prahy, složit vysoký kauce za vybavení a kapely, získat smlouvu o pronájmu, propagovat akci na sociálních sítích a webovkách, rozeslat stovky tisíc novin s pozvánkou a pak si nechat vyfouknout fleka nějakou antifašistickou bandou. Ale tak stane se,“ uvádí se u popisu události.

„Lidová veselice v režii SPD se tedy bohužel ruší a místo toho se můžete těšit na veselici proti nacionalismu! Místo šíření nenávisti tak bude Náměstí Míru nadále místem pro všechny nehledě na národnost, sexuální orientaci či náboženské vyznání. Pojďme ukázat, že do Prahy SPD nepustíme a že chceme město solidární ke všem! Ulice jsou naše!“ tvrdí organizátoři, mimo jiné z Kolektivu 115 a PRAGO UNION.

Někdo zřejmě členy SPD varoval, že se na ně chystají aktivisté, takže pak vydali komentář, ve kterém burcují své příznivce: „Anarchisté a vandalové se opět chystají útočit na SPD. Tentokrát chtějí blokovat historickou tramvaj, s kterou pojedeme dnes od 16:00–18:00 Prahou. Přijďte nás podpořit a ukázat těmto násilníkům, že jim Praha opravdu nepatří! O průběhu akce Vás budeme on-line informovat, zůstaňte ve spojení. Vláček SPD jede pomalu, ale jistě k vítězství!“

Jak dopadne dnešní setkání aktivistů z GNWP.CZ a příznivců Svobody a přímé demokracie Tomia Okamury, tak ukáže pouze čas. Nicméně konflikt předpokládá Jaroslav Plesl z Mladé fronty a nabízí zajímavé srovnání. „Jestli jsem ve škole dával pozor, tak nástupu Hitlera předcházely pouliční bitky mezi národními socialisty a komunisty...“ píše na svém facebooku.

Fotogalerie: - Konference SPD

K akci se také v diskuzi vyjadřoval Jan Čížek, kandidát na starostu Prahy 10 za SPD. Komentoval příspěvek, že ostatní strany mají plno bannerů a SPD málo. „Bannery jsme měli všude, vč. ‚Kulaťáku‘, ale Antifa a Piráti nám je ničí. Bylo už takto zničeno více než 350 ploch v Praze! Opravujeme, ale sotva vyvěsíme, oni to opět zničí. Oprava jedné plochy stojí 500 korun, je to velmi nákladné. Proto je nejlepší kampaň komunikace s občany napřímo. Dnes tramvaj po městě, zítra velký meeting na Náměstí Míru. Doražte!“ píše.

Na jeho slova reagoval Jaroslav Klíma. „Však přijdu, ale dát vám pěstí za ty předvolební kecy... Zůstaňte si na sedmičce a neotravujte všude okolo,“ vyhrožuje Čížkovi.

Jan Čížek se také vyjádřil pro Parlamentní listy: „My nic rušit nebudeme, my to budeme dělat tak jako tak. Tam je policie od toho, aby na toto dohlédla,“ reagoval Čížek na dotaz, zda by SPD akci zrušila, pokud by si její odpůrci lehli na koleje před tramvaj.

„Já chci jen upozornit na jednu zásadní věc. To jsou lidé z Kolektivu 115, my dokonce máme i jméno toho člověka a to jsou ti samí, kteří natočili ten instruktážní videoklip, jak na ulicích ničit billboardy a poutače SPD a ODS. Do dnešního dne nám jich bylo zničeno na 350. To jsou ti samí lidé! Nechápeme, proč je ještě policie nepozatýkala, protože tu dělají veřejně trestné činy a ještě se přitom drze natáčejí,“ rozohnil se Čížek.

Situace s vandalizováním propagačních materiálů prý stále pokračuje. „Zase jsme je znova vyvěsili a zase nám je všechny strhali, to je pořád dokola,“ konstatoval Čížek. „Oni se chystají, to jsme četli v té diskusi, že si s sebou berou nějaké zbraně a tak. Od toho je policie, aby tomu zabránila,“ reagoval poté kandidát SPD na dotaz, zda očekává ze strany aktivistů a skupiny GWNP.cz násilnosti. Eventualitu s použitím soukromé bezpečnostní agentury Čížek rázně odmítl. „Jestli na nás chtějí útočit a mlátit nás nějakými palicemi, tak ať to udělají, ale my s žádnou ochrankou chodit nebudeme,“ dodal.

Ve vstupu do předvolební tramvaje by Čížek přesto nikomu nebránil. Formát akce ovšem počítá spíše s tím, že kandidáti SPD budou z tramvaje na jednotlivých stanicích vystupovat a hovořit s občany na nástupištích.

„Je to šílené, nic se neděje. Policie nic nedělá, ačkoli zná jejich identitu a má jejich telefonní čísla. Teď nám tu oni vyhrožují, že nás tu budou napadat a honit po ulicích. Tohle se musí změnit,“ shrnul své dojmy z celé situace Čížek.

