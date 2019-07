Přijedou, naloží. Pomáhá Soros. Petr Bystroň o ,,výlovných neziskovkách” a pašování migrantů

"To je velmi radostná zpráva pro všechny kritiky EU a pro všechny ty, kteří doufají, že se to zhroutí co nejrychleji, protože to je osvědčená síla. Ta zlikvidovala spolehlivě celý bundeswehr, a pokud bude takto pokračovat... Nemá vůbec žádnou kvalifikaci pro to... V Německu má za sebou mnohé aféry," podotkl k Ursule von der Layen Bystroň. Podle jeho slov zadávala zakázky, aniž by se vypisovala nějaká soutěž. "Je to jedna velká katastrofa," dodal.

Další otázka se týkala kapitánky lodi Sea-Watch 3 Caroly Racketeové, jež byla zatčena kvůli pašování migrantů. "Stále se vykládá o tom, že tito lidé jsou hrdinové, snaží se jej tak vystylizovat levicový mainstream," podotkl Bystroň. Dle jeho slov není zločin zachraňovat někoho na moři, ale tato činnost neziskových organizací je pravým opakem. "Oni jedou 12 kilometrů od afrického pobřeží, naloží tam migranty a jedou s nimi 400 kilometrů do Evropy. Dělají to pašování do Evropy, což je kriminální činnost," podotkl. Podle něj jde o perfektní organizaci, jak pašovat lidi do Evropy. "Stejně tak je kriminální činnost to, co dělaly neziskové generace George Sorose, kdy migranti mají aplikaci na mobilním telefonu a sledují, kam ta která loď přijede a až potom si sedávají do lodí a vydávají se na moře. Je to opravdu perfektní organizace, jak propašovávat lidi do Evropy," sdělil.

Své pak Bystroň řekl i ke znásilnění mladé Češky migrantem z Německa. "Přesně před tím jsem varoval asi před dvěma lety. Buďme rádi, že ta dívka žije. V Německu máme hodně příkladů, kdy dívky jsou nejen znásilněné, ale i zavražděné. Je dobře, že Česká republika nikdy nepřistoupila na přerozdělování migrantů, nemáte ty incidenty v takovém množství," dodal. Německo podle něj situaci nezvládá.

Závěrem se Bystroň vyjádřil k demonstracím na Letné proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO). "To, že Babiš bere dotace z EU, se vědělo už před volbami. Byl tak zvolený... Já jsem hodně skeptický k tomu svrhávat nějaké vlády těmi barevnými revolucemi, o nichž nevíme, kdo je financuje, kdo za nimi stojí. Nejsme v roce 1988, 1989, kdy by v čele země stál nějaký režim, který by neměl legitimitu. Nynější vláda byla zvolena a má nějakou periodu," uzavřel.

autor: vef