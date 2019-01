Přimkněme se k Německu, opusťme Visegrad! Nová éra Evropy, zaznělo v Českém rozhlase

Komentář Petra Šabaty na Českém rozhlase Plus přinesl pozoruhodný názor. Brexit podle něj jednoznačně ukázal, že nejlepší strategií pro Českou republiku by dnes bylo opustit spolek „černých ovcí“ z Visegrádu a úzce se přimknout k Německu jako hlavnímu tvůrci „nové EU“.

Na úvod Šabata připomíná, že když v roce 2004 vstoupila do EU desítka nových členů, byla Velká Británie jednou z pouhých tří zemí, které neomezily pro nové členské státy vstup na svůj pracovní trh. Premiér Blair tehdy odhadoval, že do země přijde tak 10 tisíc východoevropanů ročně. Dnes je realita taková, že jen Poláků je v Británii více než milion. A tady někde podle Šabaty začal brexit.

Podle Šabaty byla Británie vždy „poněkud jiná“ než ostatní členové EU, zejména Francie a Německo. Například podporovala volný trh a práva jednotlivců.

S jejím odchodem takové věci podle Šabaty definitivně skončí. „Po brexitu tady proto nebudeme mít dnešní EU minus jedna, ale úplně jinou Unii. Změní se atmosféra, akcenty, způsob vyjednávání i česká pozice v klubu,“ píše komentátor. Bude to prý, jako když člověk přijde o pravou ruku – musí se začít chovat úplně jinak.

Česko by si to podle něj mělo uvědomit, přizpůsobit se nové rovnováze a hledat v proměněné EU nové cíle a spojence.

To, co si do programu napsala Babišova vláda – tedy žádné kvóty, boj proti daňovým úniků a boj proti terorismu – jsou podle komentátora „staré a málo ambiciózní cíle“. Naopak správné je podle Šabaty konstatování, že našimi klíčovými partnery v Evropě budou Německo a Francie. Zejména role Německa se po brexitu ještě zvýrazní.

Země Visegrádské skupiny jsou označeny v programovém prohlášení pouze jako „významný partner“. Šabatovi ale i toto přijde moc. „Pro Česko by bylo dnes lepší z V4 vycouvat, a to ze dvou důvodů,“ začal.

Prvním důvodem je „pověst černých ovcí“ kvůli „nesolidárnímu postupu v řešení migrační krize“. „Skrz prsty na V4 hledí Francie, Německo, Itálie, Brusel i další,“ vytýká Šabata.

Druhým důvodem jsou prý „námluvy s Putinem“, které páchá Orbánovo Maďarsko. Naopak v Polsku se Šabata těší na podzimní volby, které prý mohou přinést „konec dnešní vlády, ohrožující demokracii“.

Klíčovými spojenci jsou tedy podle Šabaty Německo, Polsko (s vyhlídkou vlády strany dnešního europrezidenta Donalda Tuska), dále Slovensko a státy Pobaltí. „A vlastně každá země, která sedí těsně u bruselského stolu a pro niž jsme dost důvěryhodní,“ vymezil okruh potenciálních spojenců.

Nakonec Šabata připomněl slova Angely Merkelové, reagující na zvolení Donalda Trumpa: „My, Evropané, nyní skutečně musíme vzít svůj osud od vlastních rukou.“

A bylo by prý užitečné, kdybychom u toho „braní osudu do vlastních rukou“ byli také.

