„Válek ví, že kradou.“ Dostál pustil na světlo skandální informace. I pro Černochovu

Setkání v areálu chovatelů se zúčastnilo několik desítek především starších občanů ze širokého okolí, dorazili z několika měst regionu.

Vzpomněl si někdo u nás na válku ve Vietnamu?

V úvodu uvedl europoslanec Dostál následující: „Po včerejších čarodějnicích kolegyně ze STAN, TOP 09 a ODS publikovaly na sociálních sítích, z čehož usuzuji, že čarodějnice přežily bez popálenin,“ konstatoval za smíchu publika. Poté ale přešel na vážnější tón a téma. „ Je ale jiné výročí, které je důležité z hlediska mezinárodní situace. Je to padesát let od konce vietnamské války, který ukazuje, že národ, i když je slabý, si může poradit jak s cizími kolonialisty, tak imperialisty. Byla tam veliká oslava, ale Američané nepřijeli, asi jim to nepřišlo vhodné. Stejně tak za několik dní nás čeká oslava 80. výročí konce druhé světové války, ve které byly miliony obětí, jak ze strany civilistů, tak na straně vojáků, kteří bojovali proti nacismu a přišli osvobodit Československo. Tyto oslavy se budou konat jak v Evropském parlamentu, tak na mnoha místech Evropy. Slovenský premiér míří do Moskvy a čelí obrovské kritice ze strany evropských elit. Kladně se k jeho cestě vyjádřil i exprezident Zeman a věřím, že názor, že se historie nemá přepisovat, nezůstane ojedinělý. My společně s dalšími učiníme vše proto, aby ty skutečné dějiny nebyly zapomenuty a aby byly i u nás řádně připomenuty.“

Na boháče se lidem nechce dělat

„Prvním máj je svátkem práce, svátkem lidí, tvořících hodnoty,“ pokračoval dále Ondřej Dostál. „Chuť pracovat na cizí korporace a cizí banky je nízká a reálná ekonomika na Západě upadá. Je to tím, že politika Evropské unie přináší věci, jako je Green Deal, přístup k energetice, který jsme nyní viděli ve Španělsku, kde se nějaký čas svítilo pouze svíčkami. Došlo zde k něčemu, co nejdříve vědci vysvětlovali jako vzácný atmosférický jev, ale ve skutečnosti se stalo to, že slunce svítilo příliš a pak zas málo a generátory to rozhodilo síť tak, že spadla. To, co je v rámci zelené ekonomiky, není vždy jen přínosné.“

„U nás se musíme podívat na všechno, co nefunguje, od zdravotnictví po školství, dopravu či zemědělství. Mým úkolem bude zejména oblast zdravotnictví. Pan ministr Válek ví, že mu ve státních nemocnicích kradou, byl před tím varován a neudělal nic, neoznámil to policii a teď předstíral, že se to dozvěděl, až tam vlítla zásahovka. Problém je i v Ústřední vojenské nemocnici, která spadá pod ministerstvo paní Černochové. Stalo se, že nová paní ředitelka, kterou znám mnoho let, tak ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv si jako první udělala inventuru a audit a za to ji ministr Válek vyhodil, protože se zjistilo, že se tam krade a to mělo být zamlčeno. Podle všeho se něco podobného dělo i ve Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra, kde byl vyhozen právník, který si dovolil nepodepsat cinklé zakázky na marketing. Toto jsou všechno nešvary, kvůli kterým na zdravotnictví vybíráme nyní už půl bilionu a neprosperuje; proč my tu v Plzeňském kraji sanujeme už půl miliardy korun, obrovskou částku, protože je zdravotní pojišťovny dost dobře nefinancují. Nemáme soustavu jednotných zdravotnických zařízení, takže ti, kteří pracují nebo kteří až budou jako staří potřebovat zdravotní péči, tak je otázka, zda se jí doberou a dozvídají se, že naše pravice jim tady chystá právo připlatit si na nadstandard,“ uvedl dále europoslanec.

ANO je pravice

Je podle něj otázkou, zda hnutí ANO Andreje Babiše bude mít dostatek hlasů a zda se „…odeesácká část SPOLU s ním nedomluví. To jsou rizika, se kterými nemůžeme nic moc udělat kromě toho, že se pokusíme pro hnutí STAČILO! získat co nejvíce hlasů a posunout jej do povolebního vyjednávání s co největší silou.“

V krátké diskusi pak vystoupila žena, která si mj. postěžovala: „Jsem válečný ročník a nyní mne děti poučují, jak to bylo a říkají, že tomu nerozumím.“

Devadesátletý muž upozornil: „Z jiskry vzejde plamen! Jsme v těžké situaci. Společnost se z toho musí dostat. Říkají, že jsme dezoláti a přestárlí a kdesi cosi.“ Kdo jiný ale nastartuje nyní změnu?

Další z kandidátů upozornil, že vzhledem k vysokému věku členů už příští volby do sněmovny již nemusejí být relevantní.

Plzeň nechyběla

Každoročně se také v krajské metropoli scházejí komunisté a letos to nebylo jinak. Se žhavým projevem tam před necelou třicítkou lidí vystoupil bývalý poslanec za KSČM, předseda městské organizace Jiří Valenta: „Poctivá práce není bohužel stále garantem kvality života a slouží, jak tomu bylo koncem 19. století, k obohacování a slastnému životu pouze některých. Těch, které jsme se jaksi podivně naučili označovat jako ‚elity‘, i když se svojí výlučností by často mohly patřit spíše ke společenské spodině a symbolizovat morální úpadek společnosti.“

Čísla hovoří za vše

Lidé podle Valenty upadají do dluhových pastí. „Počet osob v exekuci letos dle údajů Exekutorské komory atakuje 610 000. Narůstá počet bezdomovců – jen v Plzni jich místní samospráva oficiálně přiznává 400, a to na padesáti společných nocovištích. Těsně nad hranicí chudoby žijí u nás dva miliony lidí a pod touto hranicí je již milion českých občanů. Společenská solidarita bohatých s chudými je u nás často redukována na opulentní benefiční akce, mizí úcta mladé generace se seniory a mládež je vychovávána směrem k sebeprosazování za každou cenu,“ uvedl Valenta a varoval, že „…vládní protagonisté přispěchali před sněmovními volbami s myšlenkami na oficiální zákaz propagace komunistických myšlenek. Čeho se bojí? Vlastních občanů?“