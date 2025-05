USA ustoupily, celé roky z dohody nebude nic. Co vlastně Zelenskyj podepsal

V únoru dorazil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj do Washingtonu, aby podepsal dohodu o využití ukrajinského vzácného nerostného bohatství Američany výměnou za další pomoc. Dnes už všichni dobře vědí, že schůzka místo podpisu dohody skončila velkou hádkou Volodymyra Zelenského a amerického viceprezidenta J. D. Vance, který Zelenskému vyčetl, že je málo vděčný za pomoc, kterou již Ukrajinci k obraně před ruskými agresory dostali.

Spory se vedly mimo jiné o bezpečnostní záruky, které po Američanech žádají Ukrajinci. Tyto záruky však podle dostupných informací nejsou součástí dohody o nerostném bohatství Ukrajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj stejně dává najevo, že je spokojen.

„(Dohoda) stanovuje zřízení Fondu obnovy, který bude investovat na Ukrajině a generovat zde výnosy. To znamená společnou práci s Amerikou, založenou na spravedlivých podmínkách, která umožní jak Ukrajině, tak Spojeným státům, které nás podporují v naší obraně, vydělávat peníze v partnerství,“ oznámil Zelenskyj v projevu ke svým spoluobčanům, které od počátku ruského vpádu na Ukrajinu oslovuje den co den.

Server Daily Kos napsal, že Američané ustoupili Ukrajincům téměř ve všem. „Trumpova administrativa ustoupila téměř všem sporným bodům dohody,“ napsal server.

Server Politico k dohodě uvedl, že Ukrajina si ponechá plnou kontrolu nad svými národními zdroji a státní podniky zůstanou státním majetkem. Pro Ukrajinu je také důležitý budoucí čas zachycený v dohodě. Jinými slovy, dohoda říká, že Američané poskytnou Ukrajincům další vojenskou pomoc.

Agentura Reuters však upozornila, že dohoda začne americká očekávání naplňovat nejdřív za deset let, ne-li později. „Dohoda o nerostných surovinách mezi USA a Ukrajinou nepřinese ovoce ještě roky,“ napsala k tomu doslova agentura Reuters.

Problém je podle specialistů nejen v tom, že řada vzácných ložisek leží na území, která momentálně kontrolují Rusové, ale i v tom, že ložiska nalézající se na Ukrajině budou těžko dostupná. Agentura Reuters v této souvislosti zmínila kanadské a australské těžaře, kteří by mohli Trumpovi říct, že než se těžba nerostného bohatství promění v lukrativní byznys, uběhnou roky.

„Pokud si někdo myslí, že všechny tyto nerosty najednou poletí z Ukrajiny, tak se mu to jen zdá,“ řekl Adam Webb, vedoucí oddělení nerostů v poradenské společnosti Benchmark Minerals Intelligence. „Realita je taková, že pro lidi bude těžké ospravedlnit investování peněz tam (na Ukrajině), když existují možnosti investovat do kritických nerostů v zemích, které nejsou ve válce,“ dodal.

„Text nezmiňuje žádné finanční podmínky a uvádí, že obě strany musejí ještě vypracovat komanditní dohodu mezi americkou společností U.S. International Development Finance Corp a ukrajinskou státní organizací Agentury na podporu partnerství veřejného a soukromého sektoru. Text podrobně popisuje 55 nerostů a dále ropu, zemní plyn a další uhlovodíky. Podle ukrajinských údajů má země ložiska 22 z 34 nerostů, které Evropská unie označila za kritické včetně lithia a niklu,“ napsala agentura Reuters.

Data ukrajinského ministerstva financí podle agentury Reuters ukázala, že v roce 2024 ukrajinský stát vydělal 47,7 miliardy hřiven, tedy zhruba 1 miliardu dolarů, na licenčních poplatcích a dalších poplatcích souvisejících s využíváním přírodních zdrojů.

Norský politolog Glenn Diesen však pochybuje, že podpis dohody nějak významně změní americký přístup k válce na Ukrajině.

The minerals deal has been signed and the US now controls a large share of Ukraine's natural resources. - The US presents this as a de-facto security guarantee as the US has an interest in peace to protect the resources it now controls.

