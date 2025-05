„Konec ideologie.“ Trump v USA vykuchal veřejnoprávní média

Ve Spojených státech existuje celá řada soukromých médií. Ale i za velkou louží mají média, která bychom z českého pohledu mohli popsat jako veřejnoprávní.

Jednak jde o National Public Radio, často pouze zkratkou NPR, což je americká nezisková mediální organizace založená v roce 1970 rozhodnutím Kongresu, podle kterého nahradila předchozí National Educational Radio Network. Kromě veřejných zdrojů je financována také z darů posluchačů.

Vedle toho jde o Public Broadcasting Service (PBS), což je americký veřejnoprávní výrobce a distributor televizních programů. Je to nezisková organizace a nejvýznamnější výrobce vzdělávacích televizních programů ve Spojených státech, pro děti i dospělé.

administrativním příkazu prezidenta je na prvním místě zdůrazněno, že Američané od roku 1967 ze zákona podporují veřejnoprávní média, ale o více než 50 let později je situace úplně jiná a podpora veřejnoprávních médií z daní všech Američanů deformuje mediální sektor. Sektor, který je mnohem rozmanitější, než byl v roce 1967.

„Američané mají právo očekávat, že jejich dolary prostřednictví daní podporují zpravodajství přísně nestranné a nezávislé,“ stojí v prohlášení Bílého domu, podle kterého se toto neděje a Američané od veřejnoprávních médií nedostávají přísně nezávislé zprávy. Proto dolarový přítok k veřejnoprávním médiím skončí. Jakákoli agentura, přes kterou tečou peníze k veřejnoprávním médiím, musí tyto toky peněz zastavit.

Součástí Trumpova příkazu je i nařízení, aby došlo k prošetření, zda v těchto médiích nedochází k diskriminaci, a pokud bude zjištěno, že k diskriminaci dochází, má okamžitě dojít k nápravě situace.

Za vydané nařízení se Trumpovi dostalo potlesku.

„Propaganda financovaná daňovými poplatníky konečně končí. NPR a PBS dlouho fungovaly jako mluvčí liberální elity. Nyní si mohou financovat svou zaujatost z vlastních prostředků. Prezident Trump má pravdu: Žádná média nemají právo na vaše peníze. Toto je obrovské vítězství pro odpovědnost a svobodu projevu,“ napsal na sociální síti X publicista a bývalý prezident The New York Young Republican Club (NYYRC), což je organizace sdružující členy Republikánské strany ve věku od 18 do 40 let na Manhattanu.

Taxpayer-funded propaganda is finally getting cut off. NPR & PBS have long acted as the mouthpieces of the liberal elite. Now they can fund their bias on their own dime.



President Trump is right: no media outlet has a right to your money. This is a huge win for accountability &… https://t.co/n2MBqQCV67