„Večeře při svíčkách.“ EU nám chystá úspornější styl života

kampaň M'illumino di Meno, propagovaná od roku 2005 rozhlasovou stanicí Rai Radio2 v pořadu Caterpillar, chce podle svých tvůrců zvyšovat povědomí o úsporách energie a udržitelném životním stylu.



„V průběhu let M’illumino di Meno inspirovalo tisíce lidí k tomu, aby v každodenním životě podnikali kroky na záchranu planety: volili oběhové hospodářství, upřednostňovali čistou mobilitu, přecházeli na obnovitelné zdroje energie, podporovali zalesňování…,“ uvádí s tím, že právě v důsledku této „masové mobilizace“ vyhlásil italský parlament 16. únor Národním dnem úspor energie a udržitelného životního stylu.



Daný den prý do současnosti sdružoval všechny Italy, „kterým není lhostejná budoucnost planety a chtějí ukázat svou angažovanost v oblasti životního prostředí“. To však prý nestačí. M’illumino di Meno získalo záštitu Evropského parlamentu, který v tento den také symbolicky zhasíná nepodstatná světla na fasádách svých budov v Bruselu, Štrasburku a Lucemburku, a v Itálii tak vzešel nápad, že by se kromě památek mohlo v tento den v Evropě zhasínat i v domácnostech. A nejen to.

„Všichni jsou zváni k oslavě Národního dne úspor energie a udržitelného životního stylu: zhasněte světla, povečeřte při svíčkách, jeďte na kole,“ zní k akci, kterou část italských europoslanců chtěla rozšířit na celou Evropskou unii.



V prosinci začala kampaň, aby Unie zavedla „Evropský den úspor energie a udržitelného životního stylu“ a bývalý úředník Evropského parlamentu Paolo Bergamaschi napsal návrh usnesení, který europoslance nabádal ke stanovení tohoto dne každoročně na výročí Kjótského protokolu 16. února, kdy by všechny členské státy EU následně měly doprovázet tuto událost „vhodnými iniciativami“.



„Úspory energie hrají klíčovou roli v boji proti změně klimatu a je zásadně důležité zvýšit povědomí evropských občanů o úsporách energie, odpovědném využívání energie a obecněji o udržitelném životním stylu,“ uváděl text adresovaný Komisi, žádající založení Evropského dne úspor energie a udržitelného životního stylu, pod nějž se podepsalo několik italských europoslanců ze socialistické frakce (S&D) a po jednom zástupci z frakcí Evropských konzervativců a reformistů (ECR) a Zelených (Greens/EFA).

Z Evropské komise však ze strany evropského komisaře pro energetiku a bydlení Dana Jørgensena přišla zpráva, která Italy příliš nepotěší.



Jørgensen v odpovědi jménem Komise podotýká, že EK „souhlasí s tím, že je důležité podporovat energetickou účinnost včetně úspor energie“. „Energetická účinnost je nejlevnější, nejbezpečnější a nejčistší způsob, jak snížit naši závislost na dovozu fosilních paliv z Ruska, přispět k dekarbonizaci a zvýšit konkurenceschopnost EU,“ píše, načež však dodává, že o „Evropském dni úspor energie a udržitelného životního stylu“ nikterak neuvažuje. Alespoň ne „v současné době“.



Neznamená to však, že by Evropská unie v této oblasti nic nechystala či již nezačala konat. „Komise se věnuje politice energetické účinnosti včetně úspor energie. Nedávno revidovaná směrnice o energetické účinnosti učinila hlavní cíl EU v oblasti energetické účinnosti závazným a zvýšila ambice v oblasti energetické účinnosti ve všech oblastech,“ poznamenává Jørgensen s tím, že to zahrnuje povinnost členských států zintenzivnit informační opatření včetně kampaní a zřídit jednotná kontaktní místa pro energetickou účinnost.

A připomenul, že Komise dříve rovněž navázala spolupráci s Mezinárodní energetickou agenturou a zahájila kampaň „Hraji svou roli“. „Hraji svou roli: Jak ušetřit peníze, snížit závislost na ruské energii, podpořit Ukrajinu a pomoci planetě,“ hlásá kampaň cílící na Evropany.



Ti podle ní prý mohou pomoci hned několika cílům: „Lidé v celé Evropské unii chtějí podniknout kroky na pomoc Ukrajině po ruské invazi. Mnozí také čelí vyšším účtům za energie kvůli energetické krizi, kterou válka zhoršila. Snížení spotřeby energie je konkrétním způsobem, jak si Evropané mohou snížit své účty, omezit závislost na ruských fosilních palivech, projevit solidaritu s ukrajinským lidem a podpořit opatření v oblasti klimatu.“



A co že se po Evropanech v rámci dané kampaně chce. Je toho více a lidé mají dané věci činit nejen 16. února, ale celý rok. Devatero hlavních doporučení uvádí: „Snižte topení a používejte méně klimatizace, upravte teplotu kotle, pracujte z domova, používejte své auto úsporněji, snižte rychlost na dálnicích, ve velkých městech nechte v neděli auto doma, namísto řízení auta jděte nebo jezděte na krátké trasy pěšky, používejte veřejnou dopravu, vynechte letadlo, jeďte vlakem.“







A pokud by to někomu nestačilo, aktuálně až do konce května Evropská komise spolupořádá též „Dny udržitelné energie“. Právě během dní, jejichž cílem má být „zvýšit povědomí a podpořit opatření v oblasti čisté energie, energetické účinnosti a klimatických řešení“, nabádá Komise občany či iniciativy, aby přišli s aktivitami pro oslovení společnosti. Právě takové konání totiž podle EK „může pomoci posílit evropskou identitu a zdůraznit její přínos k širším cílům energetické transformace EU“.

